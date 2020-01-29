Директор ереванского детдома арестована

29 января 2020, 19:22

Апелляционный суд отменил решение об освобождении директора Ереванского дома ребенка Лианы Карапетян под залог, сообщила Генпрокуратура Армении.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 декабря 2019 года Следком Армении сообщил о задержании главного акушера Размика Абрамяна, его заместителя и директора Ереванского дома ребенка по делу о незаконном усыновлении детей иностранцами. Суд 22 декабря 2019 года отказался заключить Абрамяна под стражу. За день до этого директор Ереванского дома малютки Лиана Карапетян по решению суда была отпущена под залог. Следствие не смогло добиться в суде ареста ни одного из пяти подозреваемых по делу о незаконном усыновлении детей иностранцами, сообщили в Генпрокуратуре Армении 9 января, обжаловав эти судебные решения.

"Апелляционный суд удовлетворил жалобу Генпрокуратуры и постановил заключить директора Ереванского дома ребенка Лиану Карапетян под стражу", - сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Генпрокуратуры Армении Аревик Хачатрян.

Напомним, директор Ереванского дома ребенка Лиана Карапетян обвиняется по статьям о разлучении ребенка с родителями и служебном подлоге.