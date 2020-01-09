Прокуратура обжаловала отказ суда арестовать главного акушера Армении

09 января 2020, 18:36

Все пятеро подозреваемых по делу о незаконном усыновлении детей иностранцами должны быть заключены под стражу, заявили в Генпрокуратуре Армении после отклонения судом всех ходатайств об аресте.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 декабря 2019 года Следком Армении сообщил о задержании главного акушера Размика Абрамяна, его заместителя и директора Ереванского дома ребенка по делу о незаконном усыновлении детей иностранцами. После задержания он был госпитализирован в реанимацию. Суд на заседании 22 декабря 2019 года отказался заключить Абрамяна под стражу. За день до этого директор Ереванского дома малютки Лиана Карапетян по решению суда была отпущена под залог.

Служба нацбезопасности Армении 14 ноября 2019 года сообщила, что сотрудники роддома угрозами вынуждали женщин отказываться от младенцев, чтобы их могли усыновить граждане Италии. По версии следствия, двое граждан Армении помогли итальянцам усыновить более 30 детей, пользуясь связями в одном из республиканских роддомов.

По делу о продаже детей иностранцам проходят пять подозреваемых, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Следственного комитета Армении Наира Арутюнян. По ее словам, следствие не смогло добиться ареста ни одного из них. "Суд в отношении четырех из них суд удовлетворил ходатайства, применив альтернативную меру пресечения – освобождение под залог. В отношении пятого обвиняемого, главного акушера республики Размика Абрамяна, суд отказал в ходатайстве [об аресте]", - уточнила Арутюнян.

Три из пяти решений суда обжалованы, еще два решения прокуратура еще не получила, отметили в Генпрокуратуре Армении. "Прокуратура считает необоснованным отказ суда на ходатайство главного акушера Размика Абрамяна. В уголовном деле есть убедительные доказательства его возможной причастности к преступлению", - перевел корреспондент "Кавказского узла" публикацию на странице советника генпрокурора Армении Гор Абрамяна в Facebook.

Освобождение других подозреваемых под залог не гарантирует их "достойного поведения", отметил Абрамян.

По данным Следкома Армении, против директора Республиканского института репродуктивного здоровья, перинатологии, акушерства и гинекологии Размика Абрамяна возбуждено дело по статьям "Незаконное разлучение ребенка с родителями или подмена ребенка" (до восьми лет заключения) и "Коммерческая взятка" (до трех лет лишения свободы). Его заместителю Аршаку Джерджеряну предъявлено обвинение только по первой из этих статей. Директор Ереванского дома ребенка Лиана Карапетян обвиняется по статьям о разлучении ребенка с родителями и служебном подлоге (до четырех лет заключения). Еще двое подозреваемых, Гарсанцян и Григорян, обвиняются в разлучении ребенка с родителями и попытке торговли детьми соответственно.