Суд в Сочи решил провести процесс врача Юлии Фрелих в закрытом режиме

29 января 2020, 02:45

Судья Лазаревского районного суда Сочи удовлетворил ходатайство прокурора о проведении заседаний суда по иску врача Юлии Фрелих в закрытом режиме, мотивируя решение защитой медицинской тайны. Адвокаты и руководитель регионального отделения независимого профсоюза "Альянс врачей" отрицают, что Фрелих разглашала медицинскую тайну.

Как писал "Кавказский узел", руководство больницы в Сочи 26 ноября 2019 года подписало приказ об увольнении Юлии Фрелих, назвав причиной разглашение ею медицинской тайны. Активистка связала свое увольнение с преследованием после обнародования результатов проверки больницы профсоюзом.

Профсоюз медицинских работников "Альянс врачей" 30 октября 2019 года провел проверку в одной из больниц Сочи. Членам профсоюза пытались помешать главврач, чиновник местного Минздрава, силовик в штатском, представитель местного профсоюза, врачам также угрожали ОМОНом. После проверки лидер независимой профсоюзной ячейки больницы Юлия Фрелих пожаловалась, что ее наказали за отсутствие на рабочем месте, когда она оказывала помощь пациенту в приемном отделении. 14 ноября руководство больницы отменило дисциплинарное взыскание Фрелих. Она заявила, что обратится в прокуратуру, если преследование со стороны главврача продолжится.

28 января Лазаревский районный суд приступил к рассмотрению иска уволенной из сочинской больницы по статье о разглашении медицинской тайны Юлии Фрелих. Судья распорядился не пускать слушателей в зал суда. Процесс, который начался в 16.00 мск, длился около часа, передает присутствовавшая в здании суда во время процесса корреспондент "Кавказского узла".

Интересы Юлии Фрелих представляли адвокат Эдуард Здвижков и юрист Николай Щербаков. Со стороны ответчиков в процессе участвовал главврач больницы, откуда была уволена Фрелих, юрисконсульт больницы, а также еще один человек.

"Иск Фрелих после исправления недостатков был принят в производство суда 9 января. Сегодня (28 января) состоялись предварительные слушания, на которые были допущены только стороны, участвующие в деле. В ходе процесса судья удовлетворил ходатайство прокурора о проведении всех заседаний в закрытом режиме. Следующее заседание назначено на 6 февраля", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница канцелярии по гражданским делам суда.

Юлия Фрелих поделилась с корреспондентом "Кавказского узла" своим удивлением в связи с тем, что процесс по ее делу был сразу объявлен закрытым и слушателей на него не пустили. Однако, по ее словам, еще больше ее удивило то, что прокурор заявила ходатайство о проведении всех заседаний суда в закрытом режиме, а судья удовлетворил ходатайство, мотивируя свое решение тем, что "речь в иске идет об увольнении за разглашение медицинской тайны, и поэтому, чтобы тайна не стала достоянием гласности, суд решил слушателей не допускать".

"Никакой медицинской тайны я не разглашала", - заявила Фрелих.

По словам представляющего интересы Фрелих юриста Николая Щербакова, процесс проходил "с нарушением прав истицы и закона, потому что суд с самого начала не проверил полномочия сторон".

"Ответчик - главный врач горбольницы [...], который увольнял мою доверительницу, участвовал в суде как обычный гражданин, предъявив гражданский паспорт, хотя закон предусматривает участие ответчика в суде в качестве должностного лица. И его полномочия должны были быть оформлены соответствующим образом. Но суд счел, что достаточно паспорта без подтверждения того, что он - главный врач больницы [...] Также суд не проверил полномочия неизвестного лица, выступающего на стороне (главврача). То ли это был нанятый им адвокат для защиты своих интересов, то ли представитель трудовой инспекции. Никто со стороны истицы этого так и не понял", - рассказал Щербаков корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что Фрелих "обращалась в трудовую инспекцию, равно как и в прокуратуру с просьбой вмешаться в ситуацию о ее незаконном увольнении по инициативе работодателя, но получила отписки из этих структур, где говорится, что "работодатель не нарушил права Юлии Фрелих".

"Главный врач попросил приобщить данный ответ к материалам дела, как доказательство своей правоты. И суд его ходатайство удовлетворил", - отметил Щербаков.

После этого, по его словам, прокурор заявила ходатайство "о закрытом суде ввиду того, что речь идет о медицинской тайне, и суд ходатайство удовлетворил".

"Однако наше ходатайство об отводе прокурора, которая просила нарушить главный принцип правосудия - открытость процесса - судья рассматривать отказался и закрыл предварительный процесс, даже не став нас слушать [...] Поэтому у нас нет оснований доверять такому судье, и мы ему так же, как и прокурору, на следующем заседании заявим отвод ", - заявил Щербаков.

По словам адвоката Фрелих Эдуарда Здвижкова, "речи о разглашении медицинской тайны Юлией Фрелих не может быть, потому что это уголовное преступление".

"Если бы было возбуждено уголовное дело, и врач была осуждена по статье 137 УК РФ, то только тогда можно было бы ставить вопрос о законности ее увольнения. А то, что главный врач, не являющийся юристом, трактует закон по-своему - это не повод для увольнения компетентного работника, тем более при большом дефиците кадров", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он сообщил, что со стороны руководства больницы была попытка возбудить уголовное дело против Фрелих, но она "потерпела фиаско". "Правоохранители в действиях врача не нашли состава преступления", - отметил адвокат.

Поддержать Юлию Фрелих пришло около десяти человек - представители двух общественных организаций "Сочинская коммуна" и "Альянс врачей". Никого из них в зал суда не допустили. Лидер "Сочинской коммуны" Вахтанг Езугбая заявил корреспонденту "Кавказского узла", что судья боится гласности.

Руководитель регионального отделения независимого профсоюза "Альянс врачей", врач Юлия Волкова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что поддержать Фрелих пришли пять человек от организации.

"Мы час простояли на пороге суда, куда нас даже не впустили, сначала объявив, что на предварительные заседания допускаются только стороны, а потом, что процесс и вовсе будет закрытым до конца из-за "медицинской тайны". Конечно, никто из нас не верит в то, что врач Юлия Фрелих разгласила какую-то медицинскую тайну. То, что в больнице [...] нет необходимых средств для ухода за больными, реактивов для постановки диагнозов, а также лекарств, некачественное питание для пациентов, низкие заработные платы персонала... - то есть все то, что установил и подтвердил "Альянс врачей" - не может являться разглашением медицинской тайны. Поэтому закрытый процесс на этом фоне выглядит объяснимо - (нужно) скрыть эти факты от общественности", - считает Волкова.

Сообщение о том, что в больницах Сочи допускаются нарушения, поступило на sms-сервис "Кавказского узла". "Прошу вас материал, полученный от меня... считать официальным обращением в государственные органы власти", - написал 5 ноября автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Она также сообщила, что профсоюз предоставил Фрелих "сильного московского юриста от "Альянса врачей". "Однако от услуг "Альянса" и этого юриста Юлия Фрелих, к сожалению, отказалась, выбрав своих сочинских представителей. Поэтому "Альянс" в данном случае не может нести ответственности за конечный результат поданного иска. Но, несмотря на выбор Юлии, мы ее поддерживаем и как члена профсоюза, и как врача, и очень надеемся на позитивный исход процесса", - сказала Волкова.

Юлия Фрелих подтвердила, что отказалась от бесплатной юридической помощи "Альянса врачей", пояснив, что выбрала сочинских юристов в связи с тем, что они всегда находятся на месте событий, "тогда как московский юрист смог бы прилетать только на процессы в Сочи".

Комментариями от представителей остальных сторон процесса "Кавказский узел" пока не располагает.