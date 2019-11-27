Активистка Юлия Фрелих уволена из сочинской больницы

27 ноября 2019, 07:09

Руководство больницы в Сочи подписало приказ об увольнении врача Юлии Фрелих, возглавляющей независимую профсоюзную ячейку в больнице, назвав причиной разглашение ею медицинской тайны. Активистка связала свое увольнение с преследованием после обнародования результатов проверки больницы профсоюзом.

Как писал "Кавказский узел", профсоюз медицинских работников "Альянс врачей" 30 октября провел проверку в одной из больниц Сочи. Членам профсоюза пытались помешать главврач, чиновник местного Минздрава, силовик в штатском, представитель местного профсоюза, врачам также угрожали ОМОНом. После проверки лидер независимой профсоюзной ячейки больницы Юлия Фрелих пожаловалась, что ее наказали за отсутствие на рабочем месте, когда она оказывала помощь пациенту в приемном отделении. 14 ноября руководство больницы отменило дисциплинарное взыскание Фрелих. Она заявила, что обратится в прокуратуру, если преследование главврача продолжится.

Сообщение о том, что в больницах Сочи допускаются нарушения, поступило на sms-сервис "Кавказского узла". "Прошу вас материал, полученный от меня... считать официальным обращением в государственные органы власти", - написал 5 ноября автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Юлия Фрелих 26 ноября была уволена по статье о разглашении охраняемой законом тайны (ч. 1 п. 6 пп "в" статьи 81 ТК России) Ее лишили работы "за однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей, которое выразилось в разглашении охраняемой законом (медицинской) тайны", следует из приказа исполняющего главного врача больницы, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Юлия Фрелих рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что ничего не разглашала, и о какой именно тайне идет речь, ей при увольнении не разъяснили.

"Ко мне подошла руководитель отдела кадров, вручила приказ и трудовую книжку, в которой написано о расторжении со мной трудового договора по причине разглашения медицинской тайны [...] Я не знаю вообще о чем речь, меня даже не попросили написать объяснение", - сказала Фрелих.

Врач считает, что она уволена в связи с обнародованием профсоюзом нарушений в больнице. Это преследование и месть за профсоюзную активность, сказала она.

Отделение паллиативной помощи в Сочи переполнено, пациентов плохо кормят, а медперсонала, лекарств и медицинских средств для ухода за больными не хватает, заявили после проверки в письме в прокуратуру представители независимого профсоюза "Альянс врачей" в Краснодарском крае. Кроме того, профсоюз провел в Сочи серию пикетов с требованием увеличить зарплаты медработникам и наладить снабжение лекарствами сочинские больницы. Фрелих, в частности, 15 ноября провела одиночный пикет у входа в больницу, в которой она работает, с плакатами "Продажные СМИ убивают будущее", "Минздрав, где лекарства?", "Достойную зарплату медикам!". Она рассказала, что охранники вызвали на место пикета главного врача и его заместителя, они "ничего поделать не могли, кроме как прочитать плакаты".

В приказе не указано, за какой конкретный поступок уволена Фрелих, сказала корреспонденту "Кавказского узла" специалист по связям с общественностью профсоюза врачей Ирина Кваско-Алясова. "Как минимум, должны были взять объяснительную и дождаться реакции профсоюза. Это больше похоже на то, что руководство больницы хочет буквально затравить врача", - отметила она.

"Это преследование Юлии за защиту общественных интересов. Врачей и так мало, тем более, хороших молодых специалистов, согласных работать за копеечные заработные платы. У Юлии маленький ребенок. Ее [...] оставили без работы, а значит, без средств к существованию", - сказала глава регионального отделения независимого профсоюза "Альянс врачей" Юлия Волкова.

У работодателя не было оснований для увольнения врача, потому что ей не было даже разъяснено, о какой именно тайне идет речь, считает независимый от данной ситуации юрист Анатолий Дудин. Он считает, что Фрелих следует оспорить это решение в суде. "В постановлении Пленума Верховного суда России от 17 марта 2004 г. № 2 говорится, что в случае оспаривания работником увольнения по подпункту "в" пункта 6 части первой статьи 81 Кодекса работодатель обязан представить доказательства, свидетельствующие о том, что сведения, которые работник разгласил, являются тайной", - сказал сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями руководства больницы по поводу увольнения Фрелих.

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