Юлия Фрейлих. Скриншот видео канала "Сочинская коммуна", https://www.youtube.com/watch?time_continue=105&v=TJV73_QAj7M&feature=emb_logo

15 ноября 2019, 04:26

Главврач сочинской больницы отменил выговор Юлии Фрелих

Руководство больницы в Сочи приняло решение отменить дисциплинарное взыскание врачу, возглавляющему независимую профсоюзную ячейку в медучреждении Юлии Фрелих. Она заявила, что обратится в прокуратуру, если преследование со стороны главврача продолжится.

Как писал "Кавказский узел", профсоюз медицинских работников "Альянс врачей" 30 октября провел проверку в одной из больниц Сочи. Членам профсоюза пытались помешать главврач, чиновник местного Минздрава, силовик в штатском, представитель местного профсоюза, врачам также угрожали ОМОНом. По данным профсоюза, отделение паллиативной помощи в больнице переполнено, пациентов кормят плохо, медперсонала не хватает. После проверки лидер независимой профсоюзной ячейки больницы Юлия Фрелих пожаловалась, что ее наказали за отсутствие на рабочем месте в течение 25 минут. По словам врача, она оказывала в это время помощь пациенту в приемном отделении.

Сообщение о том, что в больницах Сочи допускаются нарушения, поступило на sms-сервер "Кавказского узла". "Прошу вас материал, полученный от меня... считать официальным обращением в государственные органы власти", - написал 5 ноября автор сообщения.

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Главврач больницы 14 ноября подписал приказ, которым отменил дисциплинарное взыскание от 7 ноября врачу паллиативного отделения Юлии Фрелих. Основанием для отмены решения о наказании врача стала служебная записка юриста больницы, следует из приказа, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла". 

"Я не видела эту записку, меня с ней не знакомили, о каком служебном расследовании идет речь, я не знаю. Однако приказ о выговоре отменен", -  рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Юлия Фрелих. Она полагает, что юрист разъяснила врачу,  что приказ может быть оспорен, и тот "решил не доводить (инцидент) до суда".

При этом врач не исключает дальнейшее давление со стороны начальства. Главврач "мне ранее заявлял о том, что все равно меня уволит. Наверное, будет ожидать удобного момента. Но... я свою работу люблю, выполняю ее честно, закон знаю и не нарушаю", - сказала она. Фрелих заявила, что обратится в прокуратуру, если преследования не прекратятся.  "Моя работа сложная и ответственная, и все это выбивает из колеи, мешает работать, отражается на пациентах", - отметила она.

Оснований для вынесения выговора за отсутствие на рабочем месте Юлии Фрелих нет, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" не участвующий в данной конфликтной ситуации юрист Анатолий Дудин. "В данном случае врач выполняла свой профессиональный долг - оказывала помощь пациенту в стенах больницы, поэтому говорить о прогуле не приходится", - сказал Дудин.

Комментариями главврача больницы по поводу отмены наказания Фрелих "Кавказский узел" пока не располагает.

Примечание:

"Альянс врачей" потребовал устранить нарушения в сочинской больнице", "Мать избитого в Сочи школьника пожаловалась на врачей", "В Сочи приставы выселили онкологического больного из пансионата на улицу".

Автор: Светлана Кравченко; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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