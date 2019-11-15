Главврач сочинской больницы отменил выговор Юлии Фрелих

15 ноября 2019, 04:26

Руководство больницы в Сочи приняло решение отменить дисциплинарное взыскание врачу, возглавляющему независимую профсоюзную ячейку в медучреждении Юлии Фрелих. Она заявила, что обратится в прокуратуру, если преследование со стороны главврача продолжится.

Как писал "Кавказский узел", профсоюз медицинских работников "Альянс врачей" 30 октября провел проверку в одной из больниц Сочи. Членам профсоюза пытались помешать главврач, чиновник местного Минздрава, силовик в штатском, представитель местного профсоюза, врачам также угрожали ОМОНом. По данным профсоюза, отделение паллиативной помощи в больнице переполнено, пациентов кормят плохо, медперсонала не хватает. После проверки лидер независимой профсоюзной ячейки больницы Юлия Фрелих пожаловалась, что ее наказали за отсутствие на рабочем месте в течение 25 минут. По словам врача, она оказывала в это время помощь пациенту в приемном отделении.

Сообщение о том, что в больницах Сочи допускаются нарушения, поступило на sms-сервер "Кавказского узла". "Прошу вас материал, полученный от меня... считать официальным обращением в государственные органы власти", - написал 5 ноября автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Главврач больницы 14 ноября подписал приказ, которым отменил дисциплинарное взыскание от 7 ноября врачу паллиативного отделения Юлии Фрелих. Основанием для отмены решения о наказании врача стала служебная записка юриста больницы, следует из приказа, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

"Я не видела эту записку, меня с ней не знакомили, о каком служебном расследовании идет речь, я не знаю. Однако приказ о выговоре отменен", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Юлия Фрелих. Она полагает, что юрист разъяснила врачу, что приказ может быть оспорен, и тот "решил не доводить (инцидент) до суда".

При этом врач не исключает дальнейшее давление со стороны начальства. Главврач "мне ранее заявлял о том, что все равно меня уволит. Наверное, будет ожидать удобного момента. Но... я свою работу люблю, выполняю ее честно, закон знаю и не нарушаю", - сказала она. Фрелих заявила, что обратится в прокуратуру, если преследования не прекратятся. "Моя работа сложная и ответственная, и все это выбивает из колеи, мешает работать, отражается на пациентах", - отметила она.

Оснований для вынесения выговора за отсутствие на рабочем месте Юлии Фрелих нет, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" не участвующий в данной конфликтной ситуации юрист Анатолий Дудин. "В данном случае врач выполняла свой профессиональный долг - оказывала помощь пациенту в стенах больницы, поэтому говорить о прогуле не приходится", - сказал Дудин.

Комментариями главврача больницы по поводу отмены наказания Фрелих "Кавказский узел" пока не располагает.