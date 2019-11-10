Врач пожаловалась на преследование после проверки больницы в Сочи профсоюзом

10 ноября 2019, 03:50

Лидер независимой профсоюзной ячейки одной из сочинских больниц Юлия Фрелих пожаловалась, что к ней применено дисциплинарное взыскание за 25 минут отсутствия на рабочем месте. По ее словам, она оказывала в это время помощь пациенту в приемном отделении, а наказание связано с прошедшей накануне профсоюзной проверке.

Как писал "Кавказский узел", профсоюз медицинских работников "Альянс врачей" 30 октября обнаружил отсутствие лекарств и медицинского оборудования в одной из больниц Сочи при проведении профсоюзной проверки. Членам профсоюза пытались помешать в ее проведении главврач, чиновник местного Минздрава, силовик в штатском, представитель местного профсоюза, врачам также угрожали ОМОНом. По данным профсоюза, отделение паллиативной помощи в больнице переполнено, пациентов кормят плохо, медперсонала не хватает.

Сообщение о нарушениях в больницах Сочи поступило на sms-сервер "Кавказского узла". "Прошу вас материал, полученный от меня... считать официальным обращением в государственные органы власти", - написал 5 ноября автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Глава регионального отделения независимого профсоюза "Альянс врачей" Юлия Волкова рассказала 9 ноября корреспонденту "Кавказского узла", что после проверки, проведенной в одной из сочинских больниц 30 октября, врач-терапевт паллиативного отделения, лидер независимой профсоюзной ячейки больницы Юлия Фрелих подверглась преследованиям со стороны руководства.

При этом, по словам Волковой, после проверки руководство больницы издало приказы о заказе жизненно необходимых лекарств и проведении анализов.

Юлия Фрелих рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что 9 ноября руководство медучреждения выдало ей приказ "О применении дисциплинарного взыскания" от 7 ноября, в котором сообщается, что ей вынесен выговор за отсутствие на рабочем месте в течение 25 минут.

Фрелих рассказала, что она не отсутствовала на рабочем месте, а "выполняла свой профессиональных долг", о чем руководству было известно. При этом ей, по ее словам, угрожают увольнением. По словам врача, она сообщала руководству о том, что 6 ноября, когда, как говорится в приказе, ее не было на рабочем месте, она оказывала помощь своему пациенту, которому стало плохо в приемном отделении.

"6 ноября я находилась в паллиативном отделении, когда мне позвонил мой больной, которого я лечила в марте месяце. Он меня попросил выйти к нему, так как ему стало плохо в приемном отделении. Я побежала к нему, чтобы оказать медпомощь... Пока я договаривалась и объясняла доктору терапии, чем я лечила этого пациента в марте месяце, прошло не более 15 минут. За территорию больницы я не выходила. Я была только в приемном отделении и в отделении терапии, и не просто так, а по работе", - рассказала она.

По словам Фрелих, руководство больницы видело, что она находится с больным.

Житель Сочи Александр Архицкий рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что лечился у Юлии Фрелих и подтвердил, что врач оказывала ему помощь, когда ему стало плохо в приемном отделении.

"Я лечился в этой больнице в марте. У меня проблемы с сердцем... Я обратился к ней за помощью, когда меня прихватило. Я ей позвонил, и она спустилась ко мне. Быстро измерила давление и быстро препроводила в отделение терапии, чтобы рассказать заведующему о моем состоянии здоровья, и чем она меня лечила в марте", - рассказал он.

По его словам, он видел, как руководство медучреждения упрекало Фрелих, что она покинула рабочее место. "Мои попытки вступиться и сказать, что она по моей просьбе оказала мне внимание, не возымели успеха", - заявил он.

Он отметил, что позвонил на "горячую линию" Горздравотдела и пожаловался на действия руководства. На следующий день, по его словам, ему позвонили из больницы и извинились, сообщив, что конфликт улажен.

Руководство больницы отказалось отвечать корреспонденту "Кавказского узла" на вопрос, в связи с чем в отношении Фрелих был вынесен приказ о дисциплинарном взыскании.

Пресс-секретарь "Альянса врачей" Иван Коновалов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что в профсоюзе знают о дисциплинарном взыскании в отношении Фрелих. "Понятное дело, что это акт давления на члена профсоюза. Юлия Константиновна пригласила нас для профсоюзной проверки, и теперь ей мстят... Мы, конечно же, будем обжаловать это взыскание, потому что оно абсурдное и незаконное", - сказал он.

Руководитель проекта по пациентам, специалист по связям с общественностью профсоюза Ирина Кваско-Алясова считает, что Фрелих хотят уволить "по надуманным основаниям".

По мнению юриста Анатолия Дудина, оснований для выговора в отношении Фрелих нет. Он рекомендовал врачу обратиться в суд