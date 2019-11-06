"Альянс врачей" потребовал устранить нарушения в сочинской больнице

06 ноября 2019, 07:59

Отделение паллиативной помощи в Сочи переполнено, пациентов плохо кормят, а медперсонала, лекарств и медицинских средств для ухода за больными не хватает, заявили в письме в прокуратуру представители независимого профсоюза "Альянс врачей" в Краснодарском крае.

Как писал "Кавказский узел", профсоюз медицинских работников "Альянс врачей" 30 июня обнаружил отсутствие лекарств и медицинского оборудования в больнице Сочи при проведении профсоюзной проверки. Членам профсоюза пытались помешать в ее проведении главврач, чиновник местного Минздрава, силовик в штатском, представитель местного профсоюза, врачам также угрожали ОМОНом.

Сообщение о нарушениях в больницах Сочи поступило на sms-сервер "Кавказского узла". "Прошу вас материал, полученный от меня... считать официальным обращением в государственные органы власти", - написал 5 ноября автор сообщения.

Независимый профсоюз "Альянс врачей", который объединил специалистов по всей России, в том числе по Краснодарскому краю, создан, чтобы бороться с коррупцией в медицине, а так же помогать пациентам отстаивать свои права, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" глава регионального отделения Юлия Волкова.

"Я врач-эндокринолог. Приехала в Сочи из Оренбурга в 2012 году", - сказала она. "Мне казалось, что в Сочи работают медицинские профессионалы высочайшего уровня, я ожидала, что увижу перед собой образец для подражания", - сказала Волкова.

Но, по словам врача, она столкнулась с нехваткой, а то и отсутствием лекарств, простых средств гигиены, реактивов для постановки диагнозов. "Все пациенты равны и все врачи должны иметь равные условия для работы, любить свою специальность. Но когда медицина становится способом зарабатывать деньги и коммерцией, то, конечно же, это не дело", - считает Волкова.

По ее словам, она возглавила в этом году отделение профсоюза медицинских работников "Альянс врачей" по Краснодарскому краю. "В нашем краевом профсоюзе 26 членов", - отметила Волкова.

30 октября члены профсоюза пришли в 8.00 мск в одну из больниц в Сочи, чтобы проверить состояние ординаторской и осмотреть состояние палат, рассказала она. "Но главный врач и руководитель отделения для неизлечимо больных просто легли грудью и не давали нам не только получить ответы на наши вопросы, но даже пройти в больницу [...] У нас были сведения, что официально в паллиативном отделении должны находиться 40 человек, а их 50. При этом медперсонал принуждают бесплатно ухаживать за неучтенными пациентами, которые, по сведениям их самих и их родственников, платят руководству медучреждения", - сказала Волкова.

"Официально зарегистрированную организацию не пустили, заявив, что мы "нарушители общественного порядка", - сказала она.

Лидер независимой профсоюзной ячейки этой больницы Юлии Фрелих рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что работает в Сочи с 2019 года, она приехала в город из республики Коми. "После того, как я стала говорить, что у пациентов нет необходимых медикаментов, у нас нет необходимых средств для проведения анализов и установления диагнозов, на меня посыпались упреки и угрозы увольнения от руководства при поддержке того медперсонала, который беспрекословно выполняет все указания руководства за надбавки к заработной плате. Я же одна нахожусь на обслуживании 40 пациентов и моя зарплата составляет всего 26 000 рублей", - рассказала Фрелих. Она отметила, что такая загруженность отражается на пациентах и на качестве их лечения и ухода за ними.

Фрелих рассказала, что члены профсоюза подготовили заявление в прокуратуру. В нем они указали, что "отделение паллиативной помощи перегружено" - вместо 38-40 пациентов, там находится 52. "Родственники больных платят заведующему отделением ... их пребывание около 30 000 рублей в месяц за каждого больного. А ведь на этих пациентов выделены бюджетные средства", - говорится в заявлении в районную прокуратуру Сочи, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Питание пациентов скудное, так как "продукты закупаются не в полном объеме и самого низшего качества, а пищу готовят работники, не имеющие медицинских документов (личных медицинских книжек с допуском к работам в пищеблоке) в условиях, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим нормам", отмечается в документе.

Кроме того, в больнице не хватает среднего и младшего медицинского персонала, из-за низкой зарплаты они уходят в другие медицинские учреждения города.

"К примеру, в отделении реанимации врачи-реаниматологи работают в одиночку, без среднего и младшего медперсонала вообще. Ввиду нехватки кадров в этом отделении врачи дежурят в графике – сутки через сутки, что крайне недопустимо. Да и переработки по часам им не оплачивают", - отмечается в заявлении прокуратуры.

"Конфликта нет и не было. Если вы имеете ввиду трех человек - врача и двух санитаров - то их мнение только дезорганизует работу, а их проникновение 30 октября в больницу - это нарушение общественного порядка", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" главврач больницы.

"У нас вместо 40 человек больше пациентов. Но это бомжи... Они тоже часть нашей работы. Деньги, которые платят родственники некоторых пациентов, идут на нужды отделения", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" заведующий паллиативным отделением.

Пресс-секретарь профсоюза Иван Коновалов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что в составе комиссии приезжал в Сочи. "Мы так и не получили ответы на свои вопросы", - сказал он. Коновалов также рассказал, что по результатам проверки был снят видеосюжет, который, по его мнению, "должен будет заинтересовать правоохранительные органы".

Руководитель проекта по пациентам, специалист по связям с общественностью профсоюза Ирина Кваско-Алясова рассказала, что врачи и пациенты в России очень запуганы. "Врачи боятся потерять зарплату и работу. А пациенты боятся быть покалеченными", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

На сайте прокуратуры Краснодарского края информации о поступлении заявления от "Альянса врачей" по состоянию на 4.00 мск 6 ноября нет.