Мать избитого в Сочи школьника пожаловалась на врачей

07 ноября 2019, 05:58

Школьник, избитый одноклассниками в сочинской школе, в больнице заразился ОРЗ и подхватил кишечную инфекцию, сообщила его мать. Она вынуждена забрать ребенка и продолжить его лечение в платных клиниках.

Как писал "Кавказский узел", жительница Сочи Наталья рассказала, что ее сын был избит одноклассниками в школе. Она потребовала перевести его на домашнее обучение.

Жительница Сочи 5 ноября повторно прислала сообщение на sms-сервис "Кавказского узла". Она сообщила, что вынуждена забрать ребенка из больницы, так как он "заработал еще два побочных заболевания". "Мне придется обращаться к платной медицине", - написала она. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Мать избитого школьника Наталья рассказала 6 ноября корреспонденту "Кавказского узла", что ее сын в больнице заболел ОРЗ и кишечной инфекцией.

"Мой сын получил травмы головы, шеи, подреберья, живота, ног, о чем рассказал врачам и в полиции 23 октября. 24 октября он был госпитализирован в детскую больницу. Каждый раз, когда я приходила к нему, он жаловался на головную боль, боль в шее, в животе. Медики в течение недели ничего мне вообще не говорили, какие у него анализы, обследования и от чего его лечат. Вдруг 30 октября я узнала, что у моего сына кишечная инфекция и его перевели в инфекционную больницу, где он пролежал еще неделю без обследований и лечения. 4 ноября мне позвонила врач из инфекционной больницы и сообщила, что мой сын заболел еще и ОРЗ. Она перечислила, какие лекарства я ему должна купить в связи с этим", - рассказала она.

По ее словам, от завотделением она узнала, что анализы сына на кишечную инфекцию будут готовы только через неделю, пока же ему капают физраствор.

"Сын через две недели пребывания в больнице стал плакать и проситься домой. Говорит, что его никто не лечит, а он просто лежит. Добиться от кого-либо пояснений о диагнозе сына после побоев и полученных побочных заболеваниях было невозможно. Тогда я приняла решение, пока мой сын не заразился в этой больнице еще чем-нибудь, забрать его домой и лечить в платных клиниках за свой счет", - сообщила Наталья.

По ее словам, 5 ноября она забрала сына из больницы. В заявлении на имя главного врача больницы она сообщила, что в инфекционном отделении он находился "без точного диагноза и лечения". По ее словам, согласно выписному эпикризу, ребенок был выписан "в удовлетворительном состоянии" 30 октября, хотя на самом деле он был переведен в инфекционное отделение.

"Я вынуждена, действуя в интересах своего несовершеннолетнего сына, учитывая его психологическое состояние и просьбу немедленно забрать его домой, отказаться от дальнейшей госпитализации и пребывания во вверенном вам лечебном учреждении", - написала она.

Наталья пожаловалась, что в стационаре нет лекарств, и она вынуждена была покупать их сама.

"Психологическое состояние ребенка после побоев неудовлетворительное, (но ему) не был предоставлен детский психолог после физической и моральной травмы", - также отметила она.

Наталья попросила врачей дать ей четкие ответы на поставленные вопросы и потребовала предоставить ей медицинскую документацию за период нахождения ее сына в больнице с 30 октября по 5 ноября.

По ее словам, главный врач попросил ее 6 ноября приехать в больницу.

"Я приехала. Меня встречал консилиум из десяти медиков. Они пытались уверить меня в необходимости вернуть ребенка в больницу. Когда я затребовала анализы, результаты обследования и лечения, медики, наконец, согласились 7 ноября сделать МРТ внутренних органов и головы ребенка и, наконец, предоставить анализы на наличие или отсутствие кишечной инфекции, о которой они сами и заявили. Они стали настаивать на госпитализации моего сына уже в третье - неврологическое отделение, так как они полагают, что побочные явления у него начались якобы на фоне событий в школе. Получается, что мой ребенок без причин две недели пролежал в травматологии, затем в инфекционном отделении и теперь должен еще лежать в неврологии", - рассказала Наталья.

Главный врач больницы рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что сотрудники больницы "все сделали правильно". "Если мы не правы, то пусть нами занимается полиция и изымают меддокументацию", - сказал он.

Инспектор по делам несовершеннолетних, на рассмотрении которой находится дело о побоях школьника, сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что не выписывала направление на судебно-медицинскую экспертизу, так как ожидает, "когда ребенка выпишут из больницы".

"Мы изымем документацию в больнице, где он лечится, и по ней будет проведено СМЭ. Лечение пока не закончено, а 6 ноября рассмотрение этого дела продлено еще на 30 суток", - сообщила она, добавив, что информирует мать ребенка об этом.

Наталья, в свою очередь, опровергла, что ее каким-либо образом извещают о ходе расследования дела об избиении сына.

По мнению руководителя проекта по пациентам, специалиста по связям с общественностью независимого профсоюза "Альянс врачей" Ирины Кваско-Алясовой, в деле имеется "масса нарушений", так как врачи "не обследовали ребенка по высказанным им симптомам, (таким как) слабость, тошнота, головная боль".

"Это все признаки сотрясения мозга. Для подтверждения диагноза и убеждения, что там нет серьезных нарушений, назначается МРТ. Также было необходимо сделать МРТ всех внутренних органов, на которые жаловался ребенок. Если не был установлен диагноз, то значит, не могло быть назначено лечение. Возникает вопрос: для чего тогда ребенок просто лежал неделю в отделении травматологии до тех пор, пока не подхватил инфекцию и не был переведен в инфекционную больницу, где пролежал без лечения еще неделю и заразился ОРЗ? Действия мамы, которая забрала ребенка, вполне логичны. При этом хотелось бы обратить внимание, что баканализ делается в тот же день, как больной поступает в отделение, а не через десять суток, как в случае с эти мальчиком", - пояснила она.

Кваско-Алясова рекомендовала матери ребенка обратиться в страховую компанию и попросить провести независимую экспертизу медицинских документов ребенка и его физического состояния.

По мнению адвоката Анатолия Дудина, полиция должна была выписать направление на СМЭ "в день нанесения травмы и получения из больницы сведений о криминальной травме".

"Но за две недели этого сделано не было. Естественно, что внешние следы побоев уже стерлись, обследования проведены не были, анализов нет", - отметил он.