В Сочи приставы выселили онкологического больного из пансионата на улицу

04 сентября 2019, 03:07

Трое приставов и четверо сотрудников полиции, исполняя решение суда, вынесли на матрасе онкологического больного Андрея Мартынова из пансионата "Нептун" на улицу. Они положили мужчину у входа в пансионат, опечатав двери.

Как сообщал "Кавказский узел", супруги Андрей и Наталья Мартыновы остались единственными жильцами в пансионате "Нептун", комнаты в котором ранее занимали олимпийские переселенцы и пострадавшие от стихийных бедствий. Мэрия Сочи в суде добилась решения об их выселении без предоставления другого жилья. Супруги заявили, что не могут арендовать или купить другое жилье из-за тяжелого заболевания главы семьи. 24 июля Наталье Мартыновой, которая вместе со своим супругом отказалась добровольно оставить комнату, стало плохо во время выселения. 26 июля судебный пристав согласился отложить выселение супругов Мартыновых из пансионата.

Сообщение о том, что семье Мартыновых в Сочигрозит выселение, поступило на смс-сервис "Кавказского узла". Пользователи WhatsApp могут присылать "Кавказскому узлу" сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Приставы выселили Мартыновых около 18.00 3 сентября.

«Пристав звонил мне почти каждый день после 24 июля и требовал добровольного выселения. Я ему постоянно говорил, что денег нет снять жилье. Другого жилья нет. Я ему пояснял, что после химиотерапии нет сил, я почти не могу передвигаться. Тогда он мне сказал, что они помогут мне и меня вынесут. Трое приставов пришли сегодня (3 сентября). Когда они зашли в комнату, я был один, лежал на кровати. Супруга вышла в магазин, я ей позвонил. Она быстро пришла домой, но у входа в пансионат ее ждали другие приставы и не пропустили ко мне. От меня стали требовать встать и выйти. Я им сказал, что у меня нет сил встать, и идти мне некуда. Но они цинично смеялись надо мной и над моими словами", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Мартынов.

Он пояснил, что вызвал на место полицию.

"Приехал отряд ППС из четырех человек. Но вместо того, чтобы разобраться что происходит, они вместе с приставами вынесли меня на улицу и положили у входа в пансионат, где стояла и плакала моя жена. Они не дали нам взять ни одной вещи. Сказали, что было у нас достаточно времени для этого с 24 июля. На мою просьбу предоставить акт об исполнительных действиях, приставы отказались. Пристав ... заявил, что если мне нужен акт о моем выселении, то я могу прийти к нему на прием», - рассказал Андрей Мартынов.

К полуночи он оставался с супругой у входа в пансионат «Нептун».

"Когда супруг мне позвонил и сказал, что пришли приставы и выгоняют его на улицу, я сразу бросилась в пансионат. Меня встретили двое полицейских. Они сказали, что их вызвал Андрей. Вовнутрь здания они меня не пропустили, а по всем вопросам рекомендовали обращаться к участковому инспектору. Затем вынесли на матрасе Андрея. Нам обоим стало очень плохо. Женщина вызвала нам скорую помощь... Врачи констатировали у нас обоих повышенное давление. Нам была оказана первая помощь. У Андрея взяли кровь на анализ. «Накормили» нас таблетками и уехали. Приставы и полицейские опечатали дверь, где лежат наши вещи и жизненно необходимые лекарства Андрея и уехали, не оставив нам никакого документа о том, что нас выселили. Лежим под дверями на матрасе. Идти нам некуда. У нас даже нет зубных щеток, чтобы хоть в фонтане почистить зубы», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» Наталья Мартынова.

«Исполнительное производство окончено. Мартыновы выселены по решению суда. Их вещи могут находиться в пансионате два месяца. Комната, которую занимали Мартыновы, и пансионат опечатаны. Там больше нет людей», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» организовавший выселение пристав.

Он отметил, что в исполнительном листе суд не указал, куда выселяются Мартыновы, и поэтому супруги выселены на улицу. «С исполнительным производством Мартыновы могут ознакомиться в Службе судебных приставов Адлера», - рассказал пристав.

«Заявление от Мартыновых по факту выселения их приставами принято и зарегистрировано», - рассказал корреспонденту участковый инспектор по Курортному городку Адлера, который также пришел к пансионату, когда приставы выселяли Мартыновых.

По данным департамента олимпийского наследия Краснодарского края, при подготовке к Играм-2014 у жителей Сочи было изъято около 8746 гектаров земли. 2,5 тысячи человек подлежали переселению вне очереди, для передачи жилья переселенцам в муниципальную собственность было выделено 1247 квартир, указано на сайте департамента. Материалы о влиянии зимней Олимпиады 2014 года на ситуацию в Сочи "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Цена Олимпиады".