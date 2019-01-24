Онкобольной попросил суд не выселять его семью из пансионата в Сочи

24 января 2019, 06:07

После визита судебного пристава, который потребовал съехать из пансионата "Нептун" в Сочи супругов Мартыновых, глава семьи обратился в суд с просьбой прекратить судебное производство. Он указал, что из-за тяжелого заболевания не может зарабатывать на аренду или покупку другого жилья.

Как писал "Кавказский узел", администрация Сочи с декабря 2016 года попытается выселить жильцов "Нептуна", комнаты в котором были распределены между олимпийскими переселенцами и пострадавшими от стихийных бедствий. В январе 2017 года жильцы пансионата получили предупреждение об отключении электроснабжения, а в марте судебный пристав предупредил три семьи о необходимости выселения без предоставления другого жилья. Мартыновы остались единственной семьей, проживающей в пансионате, в декабре 2018 года их навестил судебный пристав. Мартыновы пожаловались в мэрию, указав, что глава семьи тяжело болен.

Сообщение о том, что семью в Сочи выселяют, поступило на смс-сервис "Кавказского узла". Пользователи WhatsApp могут присылать "Кавказскому узлу" сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Судебный пристав-исполнитель Владимир Нестеров вместе с представителем мэрии 23 января приехал в пансионат, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Андрей Мартынов.

По его словам, пристав вновь потребовал, чтобы Матыновы выселились.

"Пристав пояснил мне, что администрация города настаивает на исполнении решения суда о выселении, и он ничем не может помочь", - сказал Мартынов. Он рассказал, что показал приставу справку об инвалидности (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") и объяснил, что обстоятельства с момента вынесения решения суда изменились.

"Если раньше я мог работать и снять хоть какое-то жилье, то сейчас я нетрудоспособный инвалид", - пояснил он. Глава семьи рассказал, что 6 декабря 2018 года ему была присвоена вторая группа инвалидности по онкологическому заболеванию, а несколько дней назад он прошел очередной курс химиотерапии и чувствует себя очень плохо.

По словам Мартынова, пристав посмотрел справку об инвалидности и сказал, что ему надо исполнять решение суда.

"На улице мы все равно замерзнем и умрем. Муж в очень плохом состоянии. Мы не просим хоромы. Мы просим угол, где муж мог бы... находиться, а я за ним ухаживать", - сказала супруга инвалида Наталья Мартынова.

Она напомнила, что семья лишилась участка с домом во время подготовки к Олимпиаде, и власти обещали помочь им решить жилищный вопрос.

По данным департамента олимпийского наследия Краснодарского края, при подготовке к Олимпиаде у жителей Сочи было изъято порядка 8746 гектаров земли. 2,5 тысячи человек подлежали переселению вне очереди, для передачи жилья переселенцам в муниципальную собственность было отдано 1247 квартир, сообщается на сайте департамента. Материалы о влиянии зимней Олимпиады 2014 года на ситуацию в Сочи "Кавказский узел" разместил на тематической странице "Цена Олимпиады".

"Пристав... в январе предлагает переехать на улицу с вещами", - сказала она.

"Требую освободить помещения спального корпуса №3 пансионата "Нептун"... выселится путем выноса личного имущества", - говорится в требовании, которое пристав вручил Мартыновым (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Судебный пристав исполнитель Владимир Нестеров подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что "семья Мартыновых обязана выселиться в январе 2019 года" и он не имеет права не исполнять решение суда.

После визита пристава и представителя мэрии Андрей Мартынов направил по почте заявление в Адлерский районный суд, в котором попросил прекратить исполнительное производство, рассказал он.

Мартынов сказал, что аргументировал свое требование тем, что не может исполнить решение суда, потому что это его единственное жилье, а он тяжело болен, инвалид и поэтому не может зарабатывать деньги на то, чтобы снимать или купить квартиру.

"Есть случаи, когда пристав имеет право приостановить, отложить или прекратить исполнительные действия", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" не принимающий участие в споре адвокат Михаил Беньяш. Приставы могут прекратить исполнительное производство на основании статьи 43 Федерального закона 229 "Об исполнительном производстве", если выполнить решение суда становится невозможным в силу каких-то обстоятельств, сказал он. "Болезнь может являться таким обстоятельством", - пояснил адвокат.

Но для этого следует "обратиться в суд с соответствующим заявлением о том, что решение суда не удается исполнить, и указать причины, которые препятствуют исполнению или делают его невозможным для исполнения", - считает Беньяш.

Комментариями мэрии Сочи относительно сложившейся ситуации "Кавказский узел" пока не располагает.