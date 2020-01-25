Грозненцы назвали неактуальной проблему торговли бахилами в больницах

25 января 2020, 13:00

Посетителям многих больниц в столице Чечни выдаются тапочки, есть и медучреждения, где бесплатно предлагаются одноразовые бахилы, сообщили "Кавказскому узлу" жители Грозного. Бесплатные бахилы положены только пациентам поликлиник и больниц, но не тем, кто пришел их навестить, указал адвокат Евгений Черноусов.

Как писал "Кавказский узел", видеозапись продажи бахил посетителям больницы в Гудермесе стала поводом прокурорской проверки. В прокуратуре Чечни предположили, что были нарушены права граждан. В одних больницах Чечни бахилы при входе выдают бесплатно, в других - продают, указали пользователи Instagram.

Грозненские больницы отказываются от бахил

В медицинских учреждениях Грозного вместо бахил зачастую используются тапочки, указала местная жительница Хава. "У нас ни в поликлинике, ни в больнице бахил уже давно не подают и даже не используют. Года три-четыре назад в больнице бахилы продавали, стоили они пять рублей. Сейчас этого нет. Если идешь навестить больного, то на входе в отделение надо переобуваться в тапочки, и все", - рассказала грозненка корреспонденту "Кавказского узла".

Нет бахил и в Республиканской детской клинической больнице, сообщила другая горожанка, Малика. "На входе в отделение просто халат и тапочки выдают. Но это все бесплатно. В первой городской больнице то же самое - просто тапочки выдают, если идешь кого-то навестить. Бахилы есть в Детской стоматологической больнице, но там мне их там бесплатно выдали", - отметила она в разговоре с корреспондентом "Кавказского узла".

"Сейчас во многих больницах [Грозного] бахил уже не встретишь. Заменили на тапочки, которые теперь есть в каждом отделении", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" грозненец Мовсар. Он отметил, что бахилы нужно надевать при входе в клинику близ пединститута, но там они выдаются бесплатно, добавил горожанин.

В больнице грозненского поселка Мичурина бахилы продают, сообщил житель поселка Саламу. "В больнице, что у нас в поселке, бахилы до последнего времени продавались. Пара стоит пять рублей. Недорого, но все же. На входе нужно покупать. Иначе не пустят", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В разных больницах вопрос решается неодинаково, резюмировал житель Чечни Абубакар. "У меня родственник живет в поселке Новогрозный, что в Гудермесском районе. Ездил на днях навестить его в больнице. Вот там бахилы пришлось купить за пять рублей. В 9-й горбольнице, куда я тоже заходил на днях, этого не требовали. Нужно было только обувь на тапочки сменить, прежде чем идти в палату к больному", - сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".

Раздача бахил не пациентам грозит больнице наказанием, заявил адвокат

Медицинские учреждения не только не должны, но и не имеют права беслатно выдавать бахилы посетителям больниц, которые не являются пациентами, указал московский адвокат Евгений Черноусов. "В данном случае бесплатное снабжение посетителей бахилами может быть расценено как нецелевое расходование внебюджетных средств. Поэтому посетители должны позаботиться о сменной обуви самостоятельно", - пояснил Черноусов корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что продажа бахил таким посетителям может вестись прямо на территории больницы, запрет на это нигде не прописан. При этом посетитель может принести сменную обувь или бахилы с собой, обязывать его покупать бахилы именно в больнице никто не имеет права, указал адвокат. Он добавил, что поликлиника или больница с согласия собственника может сдать в аренду помещение под аптеку или лоток с прессой, где частный предприниматель может торговать и бахилами.

Пациенты больниц должны обеспечиваться бахилами бесплатно в силу пункта 13.6 СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", указал Евгений Черноусов. "Требования санитарных правил распространяются на все организации, осуществляющие медицинскую деятельность, и являются обязательными для исполнения на всей территории России", - подчеркнул адвокат.

"При проведении лечебно-диагностических манипуляций, в том числе в условиях амбулаторно-поликлинического приема, пациент обеспечивается индивидуальным комплектом белья (простыни, подкладные пеленки, салфетки, бахилы), в том числе разовым", - говорится в требовании СанПиН.

Кроме того, согласно пункту 2 статьи 16 Федерального закона "О защите прав потребителей", "запрещается обуславливать приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением других товаров", добавил Черноусов. "Если с пациента взимается плата за бахилы, это означает, что ему навязывают приобретение товаров, что нарушает право на получение бесплатной медицинской помощи – статью 41 Конституции РФ. Проще говоря, медучреждения обязаны предоставлять бахилы бесплатно", - резюмировал адвокат.

Он также сообщил, что в случае, если бахилы закончились, врачи обязаны продолжать вести прием пациентов, так как соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в медицинских учреждениях является обязанностью персонала, а отказывать во врачебной помощи запрещает Конституция.

По состоянию на 12.40 мск 25 января на сайте прокуратуры Чечни отсутствует информация о результатах проверки гудермесской больницы.