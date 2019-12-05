Пациенты больниц в Чечне рассказали о требованиях покупать бинты и шприцы

05 декабря 2019, 16:10

Пациенты в Чечне порой сталкиваются с необходимостью покупать расходные материалы для лечения в стационаре, рассказали некоторые жители республики после заверения республиканского телеканала в отсутствии такой проблемы.

Как писал "Кавказский узел", 4 декабря в эфире ЧГТРК "Грозный" житель Чечни Адам Мутаев попросил прощения у врачей Гудермесской больницы за публикацию видео, в котором жаловался на отсутствие в больнице хирургических нитей для операции на ноге его брата. Сам пациент тоже извинился за действия своего родственника. Проблем с медикаментами в больнице нет, а хирургические нити вызвались приобрести сами родственники пациента, заявил в телесюжете врач-травматолог. "Если есть у пациентов желание купить (материалы) лучшего качества, то это их право", - сказал он.

Жителям Чечни регулярно приходится покупать лекарства и расходные медицинские материалы для пациентов больниц, указали после публикации видео Мутаева пользователи Instagram.

Некоторые жители Гудермесского района подтвердили сегодня корреспонденту "Кавказского узла", что также сталкивались с необходимостью приобретать расходные медицинские материалы для лечения в больнице. "Оперировали меня несколько месяцев назад. Медицинские бинты перед операцией нам пришлось приобрести - ими ноги обматывают перед операцией, чтобы сосуды не полопались", - рассказала, в частности, местная жительница Раиса.

Житель Гудермеса Асланбек сообщил, что в больнице лечился его племянник. "Сначала сказали, что все необходимое у них есть. Но перед операцией пришлось физраствор, бинты и шприцы покупать в аптеке, что у больницы", - сказал он.

Другой местный житель Рамзан, напротив, не сталкивался с такой необходимостью, когда лежал в стационаре. "С меня никто не требовал что-то покупать или платить за что-то. Это люди сами врачам и медсестрам платят в благодарность за операцию или лечение. Потом из этого некоторые шум поднимают, мол, пришлось платить", - высказал свое мнение Рамзан.

С необходимостью покупать препараты пациенты сталкиваются и в других районах Чечни, рассказали местные жители. "Я лечилась от давления пару месяцев назад, так мне большинство лекарств приходилось покупать самой в аптеке. Вроде все у них есть, но в последний момент вдруг выясняется, что того, что тебе именно нужно, нет. Вот и покупай. Два раза даже шприцы покупала", - сообщила корреспонденту "Кавказского узла" жительница Грозного Лейла.

Рамзан Кадыров на одном из совещаний с силовиками оправдал врачей больницы в Грозном, которые потребовали от пациентки плату за лечение. Это вызвало критику со стороны популярного блогера Тумсо Абдурахманова. Блогер назвал лживыми аргументы Кадырова, сославшегося на высокую стоимость лечения в Европе.

Грозненка Дагман предположила, что "все зависит от конкретной больницы и конкретного врача". "Я убедилась в этом на собственном опыте. Два года назад перенесла операцию по удалению опухоли. Ни за материалы, ни за лекарства с меня денег не требовали и не брали. А вот недавно снова попала в больницу, уже другую, так там с меня деньги брали за лекарства и лечение. Объясняли это тем, что надо было обращаться в ту поликлинику со своим медицинским полисом, за которой я закреплена, а не к ним", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Грозного.

Житель Грозного Лечи, по его словам, неделю пролежал в больнице в Грозном, но с него "никто ничего не требовал". "По полису подлечился, и нормально. От самих людей многое зависит, я думаю. Иные сразу бегут узнавать у врача, сколько им надо заплатить и что нужно покупать. Вот некоторые из врачей и используют эту возможность дополнительного заработка", - сказал Лечи корреспонденту "Кавказского узла".

Аналогичное мнение высказала медицинский работник Мадина. По ее словам, в отдельных случаях медработники вынуждены требовать плату за услуги. "Например, вам нужно сделать МРТ (магниторезонансную томографию. – Прим. "Кавказского узла") головного мозга. Если человек лежит в больнице, то эту процедуру ему делают бесплатно, но если обратился, не будучи пациентом, то уже придется платить. Плюс, если необходимо цветное изображение [томограммы], то нужно приобрести и специальный контрастный раствор. В таком случае сумма серьезно возрастет", - рассказала работница больницы.

При этом Мадина признала, что "бывают случаи, когда под рукой не оказывается каких-то расходных средств". "Бинтов, к примеру, или какие-то растворов, тогда тоже приходится предлагать пациентам, чтобы они это приобрели. Но это относительно небольшие расходы", - сказала она.

В больнице должно быть все необходимое оборудование, инструментарий, средства дезинфекции и стерилизации, рассказал ранее "Кавказскому узлу" врач и администратор одной из московских клиник Азат Шарафетдинов. "Изделия однократного применения после использования при манипуляциях у пациентов подлежат обезвреживанию, их нельзя повторно использовать", - пояснил врач.

Пользователь Instagram Replymariatta_65 в комментарии под видеообращением Адама Мутаева, опубликованном 3 декабря в сообществе "ЧП Грозный" и набравшим к 16.05 мск 5 декабря 33,3 тысячи просмотров и 518 комментариев, поделилась своей историей о том, как в мае после экстренной госпитализации столкнулась с требованием приобрести препарат.

"Лечащий врач отказалась брать кровь на анализ, мотивируя тем, что у меня должен быть свой аппарат для забора и измерения сахара в крови. Я не могла вставать а ходить тем более. Я спросила у неё, разве [...] они не должны оказать мне необходимое лечение, на что она ответила, это не терапевтическое отделение и она не должна лечить повышенный сахар. [...] После обеда к двум часам дня опять к двери палаты подошла врач и сказала, ты знаешь, что у тебя сахар [повышенный]? Я говорю вот только узнала, что мне делать? Она мне ответила, если хочешь сбить, пойди и купи инсулин. Я шатаясь, цепляясь за стены пошла на улицу в аптеку, та что была внутри территории, там не оказалось, пришлось перейти дорогу, там я чуть ли не упала от слабости, но две девушки мне помогли дойти до аптеки и обратно, после чего только мне поставили капельницу, после капельницы я оттуда ушла, так как врач отказала мне в лечении... вот такие врачи!" – написала пользователь соцсети.

Жители Чечни часто ездят в другие регионы для подтверждения диагнозов и проведения операций, так как врачи в республике ошибаются и не гарантируют результат, рассказали ранее опрошенные "Кавказским узлом" местные жители. В частности, по их словам, в Грозном ощущается дефицит врачей-офтальмологов и онкологов, из-за чего пациенты ездят лечиться в Ростов-на-Дону, Нальчик, Краснодар и Уфу. Медцентры в Чечне достаточно хорошо оснащены, но компетентных врачей не хватает, подтвердили медработники из Северной Осетии.