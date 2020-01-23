Прокуратура Чечни пообещала наказать врачей за торговлю бахилами

23 января 2020, 12:12

Видеозапись продажи бахил посетителям больницы в Гудермесе стала поводом прокурорской проверки. Пользователи Instagram указали, что такая практика есть и в других медучреждениях республики.

Прокуратура Чечни 22 января разместила на своей странице в Instagram информацию о начале проверки видео о продаже бахил посетителям Гудермесской больницы. "Проведение проверки взято под контроль прокурором республики", - отмечается в сообщении. К 12.12 мск 23 января публикация собрала 4560 просмотров и 41 комментарий, авторы которых положительно оценили решение начать проверку. У страницы 100 тысяч подписчиков.

В данном случае речь идет о нарушении прав граждан, пояснили корреспонденту "Кавказского узла" в республиканской прокуратуре. "В случае подтверждения этих сведений будет приниматься решение о привлечении виновных в этом должностных лиц к ответственности", - сказал сотрудник ведомства.

Бахилы в больницах должны выдаваться бесплатно, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Минздрава Чечни. "Шприцы, бинты, другие расходные материалы, включая те же самые бахилы, больницы получают бесплатно. Выдаются они тоже бесплатно", - сказал он.

Видео, которое проверяет прокуратура, было опубликовано 22 января в Instagram-паблике "ЧП Чечня". На видео люди получают бахилы из окошка в помещении. Мимо них проходит женщина в медицинском халате. "В Гудермесской больнице продают бахилы - если не купишь, не запускают! Беспредел!" - говорится в сопровождающем ролик тексте. К 12.12 мск 23 января публикация собрала 19,1 тысячи просмотров и 281 "лайк". У группы 67,3 тысячи подписчиков.

"Я ругалась с ними (сотрудниками больницы. - Прим. "Кавказского узла") уже", - написала luizka818.

Больница в Гудермесе - не единственная, где продают бахилы, указала davydovaanzhela3. "Такое и в республиканской больнице завели с этой недели, <...> пять рублей стоят", - сообщила она. "В прошлый понедельник в республиканской продавали бахилы по пять рублей", - подтвердил saidusman95. "Это в многих больницах Чеченской республики", - заявила wredina.2.1.

Другие пользователи указали, что и в Чечне есть больницы, где бахилы выдаются бесплатно. "У нас в Шелковской больнице их выдают бесплатно", - сообщил hasfon4007. "В Грозном РДКБ (Республиканской детской клинической больнице. - Прим. "Кавказского узла") они тоже бесплатные", - отметила madam_959.

Пользователь nteristos_83 напомнил, что авторам жалоб в Чечне потом приходится извиняться. "Ждем автора видео на ЧГТРК", - сыронизировал он.

В декабре 2019 года в эфире государственной телерадиокомпании "Грозный" житель Чечни Адам Мутаев попросил прощения у врачей Гудермесской больницы за публикацию видео, в котором жаловался на отсутствие в больнице хирургических нитей для операции на ноге его брата. Сам пациент тоже извинился за действия своего родственника. Однако жители Чечни подтвердили, что пациенты стационаров сталкиваются с необходимостью покупать расходные материалы для лечения.

О практике публичных извинений в Чечне и за ее пределами "Кавказский узел" рассказывает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет". О случаях принуждения к извинениям, которое с подачи Рамзана Кадырова практикуется и за пределами Чечни, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".