Паника в Чечне из-за слухов о донорстве органов указала на кризис доверия к чиновникам

17 января 2020, 16:41

Сообщения о принудительном донорстве органов встревожили жителей не только Чечни, но и других регионов на фоне растущего недоверия к официальным заверениям властей. Распространению панических слухов следует противопоставить достоверную оперативную информацию из разных источников, указали опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Как писал "Кавказский узел", у жителей Чечни вызвали недоумение и панику сообщения в мессенджерах о принуждении к согласию на донорство органов. Минздрав республики опроверг эти сообщения. Пользователи соцсетей призвали огласить подробности рассматриваемого в Госдуме законопроекта о донорстве органов человека.

Минздрав России представил в Госдуму законопроект "О донорстве органов человека и их трансплантации", который закрепляет презумпцию согласия человека на посмертное донорство органов, основные принципы работы трансплантационных служб и создание федерального реестра доноров, сообщило 31 декабря 2019 года РБК со ссылкой на председателя комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрия Морозова.

Рост тревожности и страхов среди населения России наблюдается в последние год-два, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" социолог "Левада-центра" Карина Пипия. "Жители России стали чаще говорить, что боятся бедности, войны, произвола властей. Этот подъем тревожности и ресентиментных настроений, начался в 2017 году, когда «посткрымский» эффект стал ослабевать (снижались показатели оптимизма и «рейтинги» одобрения деятельности институтов власти), и усилился в 2018 году на фоне реформирования пенсионной системы, которое было воспринято однозначно негативно. Увеличивалась поддержка представления о том, что интересы властных элит и простых людей не совпадают, что порождало недоверие", - рассказала она.

Кроме того, изменился баланс доверия к информации из разных источников, подчеркнула Карина Пипия. "Если раньше монополия на доверие всецело принадлежала по сути государству – официальным телеканалам - то сейчас уровень доверия к соцсетям приближается к телевизионному уровню, а в молодежной среде онлайн-информации (Интернет плюс соцсети) уже доверяют более всего", - пояснила социолог "Левада-центра".

Распространению фейков и слухов можно противопоставить лишь правдивую информацию из разных источников, "охватывающих все слои населения", и "просветительством", считает Пипия.

Сообщения о принудительном донорстве встревожили и москвичей

Слухи и фейковые новости порождают панику среди людей, поскольку "играют на чувстве страха", пояснила корреспонденту "Кавказского узла" президент Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем "Кавказ. Мир. Развитие" Саида Сиражудинова. "И это, в принципе, и мировая тенденция. Они (фейки) привлекают больше всего внимания и вызывают интерес аудитории. И эта проблема характерна для всего современного общества", - сказала она.

В частности, сообщения о принудительном донорстве появляются не только в Чечне, отметила Сиражудинова. "Я видела, как этот же вопрос о принудительном донорстве органов обсуждался и вызывал панику в московских группах соцсетей. Люди писали о непременном заборе органов после смерти пациента, о том, что в скором времени будет опасно вообще обращаться за медицинской помощью, ложиться в больницу, потому что неизвестно, каким образом себя поведёт врач, - может быть, ему невыгодно будет лечить больного... Такая паника присутствует не только в Чечне. Эти страхи повсеместно охватили российское общество", - сказала Саида Сиражудинова.

По её словам, наблюдается и падение доверия людей к государственной медицине. "Эта ситуация недоверия приводит к обострению различных проблем, в которых люди чувствуют себя наиболее уязвимыми. Поэтому страхи и распространяются", - сказала Сиражудинова.

Слухи о принудительном донорстве, появившиеся в Чечне, не следует связывать с травмирующими последствиями двух военных кампаний, убеждена эксперт. "С последствиями переживаний войны, возможно, связывают другие вопросы. Например, рост заболеваемости и смертности среди чеченского населения, которая, как некоторые считают, не отражается статистикой. Но слух о принудительном донорстве популярен не только в Чечне", - пояснила Сиражудинова.

Именно в Чечне тревожность и панические слухи могут быть обусловлены историческими аспектами, не согласна программный директор Human Rights Watch в России Татьяна Локшина. "Люди, десятки лет живущие в условиях войны, а затем жестокого тоталитарного прессинга, легко верят в то, что власть придержащие собираются сделать с ними что-то страшное", - пояснила Татьяна Локшина корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, что в декабре 2018 года сами жители Чечни подвергли сомнению панические сообщения в мессенджерах о взрыве, который, по словам авторов сообщений, произошел в небе. Пользователи соцсетей высказывали версии о взрыве авиабомбы и о взрыве военного самолета в воздухе. Жители республики критически отнеслись к этим версиям, указав, что для панических выводов недостаточно конкретной информации.

Замминистра внутренних дел Чечни Апти Алаудинов заявил тогда, что взрыва не было, а мощный хлопок, который люди перепутали со взрывом, произошел во время учебного полета военного самолета.

В октябре того же года в столице Северной Осетии произошел крупный пожар на заводе "Электроцинк". Опасения ухудшения экологической ситуации в связи с возможным выбросом вредных веществ вызвали тогда у жителей Владикавказа панику и желание на время уехать из города. Тревожность горожан во многом спровоцировали невнятные комментарии властей в связи с пожаром, пояснила тогда "Кавказскому узлу" психолог Анна Мартыгина.

"Часто реальность может быть не настолько страшной, какой мы ее нарисовали себе в воображении. Нужно постараться снизить уровень эмоциональности, более критично ко всему относиться", - посоветовала психолог.

Именно недостаток достоверной информации усиливает естественные панические настроения людей, которые, не зная наверняка, что происходит, не могут отличить реальную опасность от иллюзорной, подтвердила тогда "Кавказскому узлу" психолог Фатима Макиева.