Жители Чечни напуганы сообщениями о принудительном донорстве органов

15 января 2020, 14:45

Минздрав Чечни опроверг информацию в мессенджерах о принуждении граждан давать согласие на изъятие органов, которые вызвали недоумение и панику среди жителей Чечни. Пользователи соцсетей призвали озвучить подробности рассматриваемого в Госдуме законопроекта о донорстве органов человека.

Сообщения о принудительном донорстве распространяются в мессенджерах

Сообщения о том, что в Чечне начинается кампания по принуждению граждан давать письменное согласие на медико-санитарную помощь, которое впоследствии может быть использовано для изъятия органов и пересадки больным людям, распространились в последние дни среди чеченских пользователей WhatsApp. Как следует из распространяемых сообщений, медики республики для сбора письменных согласий на оказание медико-санитарной помощи будут совершать подворные обходы. Также в этом сообщении рассказывается о случае смерти после операции в российской больнице девушки, которая ранее дала согласие на изъятие органов.

"Не давайте согласие и предупредите всех, кого сможете. До сих пор наш народ лечился в больницах без всякого согласия!" – отмечается в сообщении. За 13-15 января данное сообщение распространилось как минимум в двух группах мессенджера WhatsApp, насчитывающих 10 и 7 участников, а также среди отдельных пользователей, передает корреспондент "Кавказского узла".

В Минздраве Чечни назвали дезинформацией сообщения о принудительном донорстве

О том, что никаких нормативных актов по поводу подворных обходов граждан с предложением подписать согласие на медико-санитарную помощь, которое даст право изымать органы человека, "не было, нет и быть не может", сообщил заместитель министра здравоохранения Чечни Алам Гадаевв в ночных новостях телеканала "Грозный" 14 января.

"Более того, в настоящее время Минздравом России совместно с экспертным сообществом разработан проект федерального закона о донорстве и трансплантации органов, который содержит дополнительные элементы, гарантирующие защиту донора и реципиента, в том числе в части волеизъявления человека о посмертном донорстве", – заявил Алам Гадаев, выдержки из интервью с которым размещено 14 января на сайте ЧГТРК "Грозный".

Министерство здравоохранения России представило в Госдуму законопроект "О донорстве органов человека и их трансплантации", который закрепляет презумпцию согласия человека на посмертное донорство органов, основные принципы работы трансплантационных служб и создание федерального регистра доноров, сообщил 31 декабря председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов. По его словам, эта инициатива предполагает презумпцию согласия на посмертное донорство, а публичное обсуждение проекта закона началось 23 декабря. Согласно законопроекту человек может стать донором, если он не высказал при жизни письменного или в определенных случаях устного отказа, или если его ближайшие родственники не отказались от этого в течение трех часов после его смерти. В проекте также говорится об обязанности врачей в течение одного часа после смерти пациента ставить в известность его родственников о намерении изъять у него органы, а если родственников нет, то принимать решение на консилиуме. Документ определяет условия и порядок изъятия донорских органов человека, их использования, права и обязанности доноров, реципиентов и медицинских работников, передает РБК.

Жители Чечни и пользователи соцсетей хотят знать больше о разрабатываемом законопроекте о донорстве

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители Чечни заявили, что сообщения в мессенджерах вызвали у них панику.

"Действительно, была паника. Это сообщение и в группу нашу скинули, и знакомые мне пересылали. Уже готовилась дать отпор медикам, если придут за подписями. Несмотря на то, что на ТВ сам замминистра назвал это неправдой и беспочвенными слухами, буду настороже", – заявила местная жительница Роза.

"Мне за последние 3-4 дня десятки знакомых звонили и писали, что нас хотят как бы добровольно превратить в доноров. Думаю, основания для беспокойства достаточно серьезные", – рассказал другой местный житель Аслан.

"Пока что подворовых обходов медиков у нас нет, но если вдруг кто-то придет, однозначно, ничего подписывать не стану", – подчеркнула также получившая сообщение грозненка Малика.

"Тема принудительного донорства сейчас по всей республике гуляет. Заявление работника Минздрава немного сбило накал страстей, но все равно люди до конца не верят, что такое невозможно. Люди ожидают какого-то подвоха от властей, и никакие заявления чиновников их не переубедят", – прокомментировал местный активист Умар.

Заявление Гадаева размещено и в чеченских пабликах в Instagram. Комментаторы просят озвучить подробности рассматриваемого в Госдуме России законопроекта о донорстве органов человека.

Так, в сообществе "Чечня сегодня" опровержение Минздрава за 20 часов собрало 266 отметок "нравится" и 10 комментариев.

"Лучше просветите, как написать грамотно отказ", – прокомментировал пост пользователь logoped_95.

"Презумпция согласия принята все-таки. Значит, одному за пределами умирать рискованно. Лучше это знать, но без паники", – отмечает там же doctormedia.

Видео с Гадаевым в сообществе "ЧП Чечня" за 20 часов набрало 8 236 просмотров и девять комментариев на чеченском и русском языках.

"По закону человек по умолчанию является донором, а вот об отказе от донорства нужно официально уведомлять письменно", – пишет здесь пользователь shodny_15. "Надо застраховать органы", – пошутил thechechenbutcher.