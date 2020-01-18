Разъяснения Минздрава Дагестана не погасили страхи вокруг донорства органов

18 января 2020, 11:30

Паника, связанная с законопроектом о донорстве органов, затронула не только Чечню, но и Дагестан. Многие пользователи Instagram выразили недоверие Минздраву республики, который опроверг информацию о массовом оформлении согласий на трансплантацию.

Как писал "Кавказский узел", у жителей Чечни вызвали недоумение и панику сообщения в мессенджерах о принуждении к согласию на донорство органов. Минздрав республики опроверг эти сообщения, но реакция пользователей соцсетей показала недоверие местных жителей к сообщениям властей. Они призвали огласить подробности рассматриваемого в Госдуме законопроекта о донорстве органов человека. Распространению панических слухов следует противопоставить достоверную оперативную информацию из разных источников, указали опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Минздрав России представил в Госдуму законопроект "О донорстве органов человека и их трансплантации", который закрепляет презумпцию согласия человека на посмертное донорство органов, основные принципы работы трансплантационных служб и создание федерального реестра доноров, сообщило 31 декабря 2019 года РБК со ссылкой на председателя комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрия Морозова.

Дагестанский Минздрав выступил против фейков о донорстве органов

Минздрав Дагестана призвал местных жителей не верить неофициальной информации относительно законопроекта о донорстве органов.

"Распространяемая в соцсетях информация о якобы проводимом сборе подписей согласия граждан на трансплантацию органов не соответствует действительности! <...> Хотим обратить внимание еще раз – нормативных актов, регламентирующих сбор подписей согласия граждан на трансплантацию органов, в нашей стране нет и быть не может. Оформление согласия на донорство – очень сложная юридическая процедура. Для этого нужно действительное согласие и самого донора и его родственников, которое подтверждается многократно – устно, письменно и заверяется юридически. Никакие фейковые подписанные бумажки право на изъятие органов у человека не дают и дать не могут", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минздрава 17 января.

Ведомство утверждает, что новый закон, наоборот, "содержит дополнительные элементы, гарантирующие защиту донора и реципиента, в том числе в части волеизъявления человека о посмертном донорстве".

Комментаторы в Instagram поспорили, можно ли верить Минздраву

Это сообщение продублировала на своей странице в Instagram и администрация Махачкалы. "Что в этом такого? Когда я умру, мне не будет без разницы, что с моими органами? Если это пойдет кому-нибудь во благо, то вообще без разницы", - отметил в комментариях bekbulatov.1. "А могут сделать вид, что ты умер, и разобрать по запчастям", - пояснил ему причину страхов gorec711.

"Неужели кто-то верил в это?" - удивился a_s_ibragimov, имея в виду неофициальные сообщения о донорстве органов. Однако большинство комментаторов, напротив, выразили недоверие самому Минздраву Дагестана. "Кто Минздраву верит?" - написала tamila_knits. "[Врет] Минздрав, есть такой закон", - заявил vot2019. "Без дыма огня не бывает", - прокомментировал 20327641970com. "Раз идут слухи, значит, придут и такие дни. Сегодня нельзя верить никому. А кто такой Минздрав? Все идет сверху", - считает meseiabdullaeva.

"Хватит успокаивать! Вы прочтите, что вы подписываете! Везде пихают на подпись три бланка. Зачем? Чтобы с нашего же согласия вся информация о нас была доступна. А что дальше?! Читайте нововведения в законах", - возразила Минздраву kama_k_x_r.

Вопрос о доверии Минздраву вызвал споры. "Минздраву верить - себя не уважать", - написал instdagram. "Соцсетям, что ли, верить?" - возразил aigumkhidirbekov. "Уже никому никто не верит. Особенно медикам", - резюмировал rashidshikhiev.

К 11.30 мск 18 января эта публикация собрала 565 "лайков" и 64 комментария.

В качестве примера ложной информации о донорстве органов Минздрав Дагестана указал видеоролик, опубликованный на странице ispolkom_dassr в Instagram. Публикация этого видео на странице ispolkom_dassr, сделанная 17 января, к 11.30 мск 18 января собрала лишь 9 "лайков", комментариев не написал никто. Однако репост этого видео в дербентском сообществе tut.yuzhdag собрал 75,6 тысячи просмотров и 739 комментариев.

Большинство комментаторов всерьез отнеслось к ролику. "Получается, мы инкубаторы для органов", - сделал вывод shoma_051_. "Как защититься от такого? Ужас просто", - выразила испуг schastlivaya1027.

"Пусть хоть кто-нибудь дотронется до моего ребёнка, и я сам этого врача разберу по запчастям", - пригрозил termolux05. "Насколько я знаю, религия осуждает трансплантацию. Так почему не слышно религиозных деятелей?" - задал вопрос plagioklaz_69.

Однако некоторые комментаторы призвали не поддаваться панике. "Это же добровольно и по желанию. Кто хочет, может написать заявление. Закон надо читать внимательно, а не панику поднимать для неграмотного населения", - написала domashnaya_ptitsa. "Подумайте, вдаваться в панику или просто забить на этих клоунов. Не верьте этим провокаторам", - высказался rafik_ibramkhalilov.

Тот же ролик, опубликованный в сообществе "Мой Дагестан", к 11.30 мск 18 января собрал 5,8 тысячи просмотров и 45 комментариев.

Мнения комментаторов таже разделились. "Что она ерунду болтает? Слышала звон и не знает, где он", - прокомментировал ролик maksimivanov008. "Она сейчас просто людей пугает, как так можно?" - согласилась zulcina20.

"Ужас, ужас, куда катимся... Мало того, что нищету развели, теперь и нашим телам мы не хозяева", - написала najavat1966. "Как мать, ты готова разобрать на запчасти незнакомого человека, чтобы спасти своего ребенка?" - обратилась к неизвестному собеседнику gggmmm829.