Паспорт Ислама Джабраилова. Фото корреспондента "Кавказского узла"

27 декабря 2019, 15:40

Жительница Чечни заявила о похищении силовиками двух братьев

Силовики без объяснения причин задержали Ислама и Умара Джабраиловых в селе Янди Ачхой-Мартановском района и увезли их в неизвестном направлении, утверждает жительница Чечни.

Силовики рано утром ворвались в частный дом в Янди, говорится в аудиообращении, распространившемся через мессенджер WhatsApp 26 декабря. "Не показывая документов, ничего не говоря, бросив на пол моих отца и мать, не давая одеться, босыми вывели. Не говоря, что они сделали, не показывая документы, без участкового, без главы села. Неизвестно куда забрали, прячут [их]. Разошлите по всем группам, сообщите нашему падишаху (Рамзану Кадырову. - Прим. "Кавказского узла"), что у нас такое делается. Разошлите это всем", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова женщины, назвавшей себя сестрой похищенных.

К аудиообращению приложены фото паспортов Ислама Джабраилова 1983 года рождения и Умара Джабраилова 1988 года рождения.

Жители селения Янди подтвердили корреспонденту "Кавказского узла", что 26 декабря силовики увезли с собой двух братьев. "У Аббаса вчера утром забрали двух сыновей. Где они находятся, пока неизвестно", - сказал житель села Магомед. "Двух парней, родных братьев, забрали из нашего села какие-то силовики. Не сказали родным, кто они, за что и куда забирают. Раньше такое «зачистками» называли. А как сейчас это назвать, даже не знаю", – отметил другой местный житель, попросивший не указывать своего имени.

В МВД Чечни заявили, что не располагают информацией о задержании братьев Джабраиловых. "Но если у нас кого-то и задержали, значит, на то были какие-то основания. Виновен человек - значит, ответит по закону. Если нет, то отпустят", - заверил корреспондента "Кавказского узла" представитель полиции.

Примечание:

"Обвинение смягчило статьи по делу о похищении жителя Хасавюрта чеченскими силовикам", "Следственный комитет сообщил о похищении жителя Хасавюрта", "Родным пропавших дагестанцев не удалось выяснить их судьбу у чеченских силовиков".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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