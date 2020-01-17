Начальник махачкалинского СИЗО Дауд Давыдов. Фото: пресс-служба УФСИН России по Республике Дагестан

17 января 2020, 01:35

Срок ареста начальника СИЗО Махачкалы продлен на три месяца

Советский районный суд Махачкалы продлил на три месяца арест начальнику СИЗО-1 Махачкалы Дауду Давыдову.

Как сообщал "Кавказский узел", 21 ноября начальник СИЗО-1 Махачкалы Дауд Давыдов, подозреваемый в получении крупной взятки, вымогательстве и превышении должностных полномочий, был арестован на два месяца. Всего в республике были задержаны восемь сотрудников Управления ФСИН, сообщил источник в правоохранительных органах.

В ноябре 2019 года, после ареста начальника Управления ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева, подозреваемого в разглашении содержания секретного документа, стало известно о задержании глав учреждений Управления ФСИН по Дагестану. Среди задержанных оказались начальник исправительной колонии №7 Рабадан Алибулатов, начальник лечебно-исправительного учреждения №4 в Махачкале Алигаджи Магомедов и начальник СИЗО №1 в Махачкале Дауд Давыдов.

Решение о продлении ареста суд вынес 16 января. "Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Давыдову арест до 17 апреля", - сообщил сотрудник суда, слова которого приводит ТАСС.

Комментариев представителей Дауда Давыдова в связи с расследованием дела и продлением ареста пока не поступало. 

Примечание:

"Муслим Даххаев оставлен под стражей", "Пользователи соцсетей раскритиковали Нурмагомедова за фото с прокурорами", "Мать убитого уроженца Дагестана назвала сфабрикованным дело о перестрелке".

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