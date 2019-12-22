Утверждено обвинение Молову по делу о нападении на силовика в Кенделене

22 декабря 2019, 17:54

Дело жителя Кабардино-Балкарии Рамазана Молова, обвиненного в применении насилия к полицейскому во время беспорядков в Кенделене, будет передано в Баксанский суд, сообщила сегодня адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 21 ноября суд в Нальчике продлил до 3 января срок домашнего ареста жителя селения Псыкод Рамазана Молова, арестованного по делу о травмировании полицейского во время беспорядков в Кенделене.

Молову предъявлено обвинение по статье о применении к представителю власти насилия, опасного для жизни. Следствие считает, что по вине Рамазана Молова полицейский сломал ногу во время беспорядков в Кенделене. Сам Молов утверждает, что оказался на месте столкновений случайно, но был избит силовиками. Защита Молова также указала в суде, что обвиняемый работал таксистом, вез пассажиров в Тырныауз и попал "в гущу событий", а задержан лишь спустя год после событий в Кенделене. По словам адвоката, Молова жестоко избили, а в больнице у него диагностировали закрытый перелом лучевой кости и другие травмы.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Рамазана Молова, дело будет передано на рассмотрение в Баксанский райсуд, сообщила сегодня "Кавказскому узлу" адвокат Молова Бэла Даутокова.

"Копию обвинительного заключения передали обвиняемому Рамазану Молову. В течение месяца суд должен назначить дату начала судебного процесса", - цитирует сегодня Даутокову "Кавказ.Реалии".

На сайтах прокуратуры Кабардино-Балкарии, Баксанского районного суда и республиканского управления СКР информация о передаче дела Молова в суд, по состоянию на 17.50 мск, не опубликована.

Напомним, 19 сентября 2018 года шествие в память о 310-летии Канжальской битвы было остановлено жителями балкарского селения Кенделен, это привело к стычкам и столкновениям между активистами и силовиками. Не менее 45 человек были госпитализированы, еще 120 задержаны. Вскоре был отправлен в отставку глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков. В годовщину этих событий "Кавказский узел" опубликовал материал "Кенделен: горы предубеждений или кризис управления", в котором рассказывается о предпосылках и последствиях конфликта.

Новости о противостоянии у селения Кенделен "Кавказский узел" опубликовал на тематической странице "Кенделен: битва за историю".