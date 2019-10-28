Суд в Кабардино-Балкарии смягчил домашний арест Рамазану Молову

28 октября 2019, 23:53

Верховный суд Кабардино-Балкарии разрешил прогулки жителю селения Псыкод Рамазану Молову, арестованному по обвинению в травмировании полицейского во время массовых беспорядков в Кенделене. Адвокат назвала домашний арест «жесткой мерой» и пообещала обжаловать решение суда.

Как писал "Кавказский узел", 25 сентября Нальчикский городской суд поместил под домашний арест на два месяца жителя селения Псыкод Рамазана Молова, обвиненного в применении к представителю власти насилия, опасного для жизни, во время массовых беспорядков в Кенделене. Следствие настаивало на заключении обвиняемого в следственный изолятор.

19 сентября 2018 года шествие в память о 310-летии Канжальской битвы было остановлено жителями балкарского селения Кенделен, это привело к стычкам и столкновениям между активистами и силовиками. Не менее 45 человек были госпитализированы, еще 120 задержаны. Вскоре был отправлен в отставку глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков. В годовщину этих событий "Кавказский узел" опубликовал материал "Кенделен: горы предубеждений или кризис управления", в котором рассказывается о предпосылках и последствиях конфликта.

Верховный суд Кабардино-Балкарии рассмотрел сегодня апелляционную жалобу на домашний арест Молова. На заседание для поддержки обвиняемого пришли активисты, сообщила корреспондент «Кавказского узла», побывавшая на процессе.

Решением Нальчикского городского суда от 25 сентября Молову было запрещено выходить из дома, общаться с кем-либо, кроме членов семьи, отправлять и получать почту, пользоваться Интернетом, а адвокат Молова по решению суда должна была сама приезжать к подзащитному домой. Поэтому, как говорилось в апелляционной жалобе адвоката, домашний арест «лишил Молова возможности полноценно защищаться», поскольку без ведома следователя он не имел права выходить из дома. Суд также не предусмотрел право Молова на ежедневную прогулку и посещение медицинских учреждений, сообщалось в апелляции, оглашенной на заседании.

«В течение года Молов неоднократно вызывался в следственные органы по событиям (произошедшем в Кендлен), и лишь спустя год следствие решило предъявить ему обвинение в преступлении, которого он не совершал. Это обстоятельство… вызывают обоснованные сомнения в объективности следствия», - говорилось в апелляции.

19 сентября Рамазан Молов обратился к правозащитникам с жалобой на необоснованное уголовное преследование из-за массовых беспорядков в Кенделене. 23 сентября Молов был задержан на 48 часов по делу о причинении тяжкого вреда здоровью полицейского. Следствие считает, что год назад из-за него полицейский сломал ногу. Сам Молов утверждает, что оказался на месте столкновений случайно, но был избит силовиками.

В постановлениях о возбуждении уголовного дела против Молова и о привлечении его в качестве обвиняемого описываются разные события, указала в суде адвокат Бэла Даутокова.

«Дело было возбуждено о применении насилия в отношении сотрудников путем метания в них камней и стрельбы из травматического оружия. А Молов обвиняется в том, что не заглушил мотор (автомобиля) и, сдавая назад, причинил травму сотруднику полиции, нога которого оказалась между раскрытой дверь автомобиля и асфальтом. Таким образом, Молову в рамках одного и того же уголовного дела предъявлено обвинение о причинении телесного повреждения, совершенного при других обстоятельствах […] а стало быть обвинение Молову предъявлено незаконно»,- уточнила в суде адвокат.

По ее словам, суд первой инстанции отказал следователю в заключении Молова под стражу, указав на отсутствие для этого оснований, но «избрал для Молова домашний арест, который также является жесткой мерой, и такая мера ничем не обоснована».

После выступления адвоката Верховный суд республики вынес постановление о смягчении для Молова условий домашнего ареста. Ему предоставлено право выходить из дома с 10.00 мск до 16.00 мск, разрешено общаться со всеми, кроме тех, кто проходит по уголовному делу по Кенделенским событиям, передал корреспондент «Кавказского узла».

Это апелляционное постановление, а также постановление суда первой инстанции будут обжалованы в кассационном порядке, заявила Даутокова. «Суд просто облегчил режим домашнего ареста, но это хотя бы облегчит осуществление защиты Молова», - отметила корреспонденту «Кавказского узла» адвокат.

Напомним, что по версии следствия, Молов "не отреагировал на законное требование сотрудника полиции заглушить двигатель и выйти из машины […] стал осуществлять движение автомашины назад, причинив тем самым внутрисуставной компрессионный перелом сотруднику полиции". Защита Молова указала в суде, что обвиняемый оказался на месте событий случайно: он работал таксистом, вез пассажиров в Тырныауз и попал в гущу событий. По словам адвоката Даутоковой, его самого жестоко избили, а в больнице у Молова диагностировали закрытый перелом лучевой кости и другие травмы.

Новости о противостоянии у селения Кенделен "Кавказский узел" опубликовал на тематической странице "Кенделен: битва за историю".