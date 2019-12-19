Евгений Бунин. Фото Анны Грицевич для корреспондента "Кавказского узла".

19 декабря 2019, 13:58

Смена следователя в деле о пытках жителя Кубани обнадежила правозащитников

Прокуратура отменила решение прекратить дело о пытках силовиками жителя Туапсинского района Евгения Бунина и поручила его другому следователю, сообщил сегодня "Комитет против пыток", выразив надежду, что новое расследование будет эффективным.

Как писал "Кавказский узел", 19 апреля стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело о пытках задержанного силовиками жителя села Индюк Туапсинского района Евгения Бунина. Расследование было начато 16 апреля по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия и спецсредств.

Заместитель межрайонного прокурора в Туапсе отменил решение следователя прекратить уголовное дело о пытках, сообщает сегодня пресс-служба "Комитета против пыток". По данным правозащитников, следователь дважды прекращал расследование, в последний раз 27 октября, придя к выводу, что Бунина после задержания не избивали.

Сегодня юристы Комитета против пыток получили уведомление о том, что срок предварительного следствия по делу о пытках Бунина продлен до 29 декабря, а расследование поручено новому следователю, говорится в пресс-релизе организации, направленном сегодня "Кавказскому узлу".

Согласно постановлению зампрокурора, предыдущий следователь "не выполнил как минимум 13 следственных действий". "Мы удовлетворены, что расследование возобновлено, и работать по делу будет новый следователь. Также мы будем добиваться дисциплинарного наказания для следователя [...] и компенсации морального вреда для Евгения Бунина за неэффективное расследование его жалобы на пытки", – приводятся в сообщении слова юриста Комитета против пыток Романа Веретенникова.

Адвокат по назначению проигнорировал жалобы Бунина

Напомним, что судебно-медицинская экспертиза выявила у Бунина сотрясение головного мозга, ссадины и синяки, квалифицировав эти травмы как легкий вред здоровью. Сам Евгений Бунин рассказал в апреле "Кавказскому узлу", что после избиения ему пришлось лечиться в туапсинской больнице, но у него стали наблюдаться проблемы с памятью, которых ранее не было.

По словам Бунина, 12 ноября 2018 года его пригласили в силовую структуру, где стали требовать признаться в преступлении. "Приковали меня наручниками к стулу. Бил один, был очень нетрезв, перегар от него, и по поведению видел", - рассказал Евгений Бунин.

Избиение продолжалось, по словам Бунина, более трех часов, после чего он согласился написать явку с повинной. По его словам, во время избиения в кабинет зашел человек, который представился адвокатом. "Я стал просить у него помощи, я не знаю, зачем он зашел, может им так нужно было. Я стал ему говорить, что используют непозволительные методы допроса, пытают, бьют, помогите мне. Он мне сказал: "Ты кричи погромче, может тебя кто-то услышит", - рассказал Бунин. Явку с повинной мужчина написал под диктовку одного из силовиков, после чего его отвезли к дому.

Адвокатская палата изменила правила работы адвокатов по назначению

Человек, присутствовавший при избиении Бунина, выступал в качестве его адвоката по назначению "вне графика суточного дежурства" и, вероятно, приехал в отдел по просьбе силовиков, чтобы создать "видимость оказания юридической помощи", сообщила 17 декабря 2019 года "Медиазона".

По данным издания, в сентябре «Комитет против пыток» направил президенту Адвокатской палаты Краснодарского края жалобу на этого адвоката, и 22 ноября квалификационная комиссия признала его виновным. "Через месяц Совет адвокатской палаты должен выбрать для него наказание", - пишет издание.

Силовики порой используют адвокатов по назначению, чтобы закрепить явку с повинной или признательные показания задержанного, при этом адвокаты помогают следствию, а права подзащитных не отстаивают, рассказал изданию представитель "Комитета против пыток" Сергей Романов.

"22 ноября Совет Адвокатской палаты Краснодарского края утвердил новые правила работы адвокатов по назначению — теперь их будет направлять на следственные действия и заседания суда специальный координатор, который заранее формирует график работы адвокатов по назначению. Правозащитники надеются, что следователям станет тяжелее просто позвонить лояльному защитнику и вызвать его для подписания выбитой пытками явки с повинной", - информирует издание.

Примечание:

""Комитет против пыток" сообщил об избиении силовиками жителя Кубани", "ЕСПЧ обязал выплатить 50 тысяч евро двум жертвам пыток в Краснодарском крае", "Краснодарец пожаловался на затягивание расследования по делу о его пытках в полиции".

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