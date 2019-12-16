Глава "Международного Мемориала" оштрафован на 200 тысяч

16 декабря 2019, 14:27

Суд назначил сегодня два штрафа по 100 тысяч рублей Яну Рачинскому. Сумма штрафов, выписанных "Международному Мемориалу", Правозащитному центру "Мемориал" и руководителям этих организаций после проверки, инициированной ингушским управлением ФСБ, достигла 2,9 миллиона рублей.

"Кавказский узел" информировал, что 7 и 25 ноября председателю правления "Международного Мемориала" Яну Рачинскому также были назначены два штрафа по 100 тысяч рублей.

После проверки, проведенной ингушским управлением ФСБ, на "Международный Мемориал", Правозащитный центр "Мемориал" и руководителей этих организаций были составлены 20 протоколов об отсутствии в их публикациях маркировки организации, признанной иностранным агентом. Еще восемь аналогичных протоколов были составлены по жалобам частного лица. К 12 декабря были рассмотрены 12 протоколов из 28, сумма выписанных по ним штрафов выросла до 2,6 миллиона рублей. Участие УФСБ Ингушетии в проверке соцсетей правозащитной организации никак не объяснялось, в том числе и в суде, отметил глава ингушского "Мемориала" Тимур Акиев. Он также указал, что никаких предупреждений со стороны УФСБ не поступало.

Сегодня Тверской районный суд Москвы постановил оштрафовать председателя правления "Международного Мемориала" Яна Рачинского на 100 тысяч рублей за отсутствие маркировки "иностранного агента" на странице группы "1968. Год прав человека" в соцсети "ВКонтакте" и на YouTube-канале "Международного Мемориала". Ранее, 12 декабря, Рачинскому был назначен такой же штраф за сайт "1968. Год прав человека". Всего по результатам рассмотрения 15 протоколов Ян Рачинский, "Международный Мемориал", а также Правозащитный центр "Мемориал" и глава его совета Александр Черкасов оштрафованы на 2,9 миллиона рублей, говорится в сообщении на сайте "Международного Мемориала".

10 декабря, в День прав человека, "Международный Мемориал" отчитался о первом миллионе рублей, перечисленном сторонниками организации после ее включения в реестр иностранных агентов.

Сегодня суд в Москве рассмотрит еще один протокол, составленный на Александра Черкасова за отсутствие маркировки "иностранного агента" на странице ПЦ "Мемориал" в Twitter. В связи с маркировкой каждого интернет-ресурса составляется по два протокола - один на юридическое лицо, другой на его руководителя, поясняется в сообщении. На сайте ПЦ "Мемориал" к 14.27 мск 16 декабря не появилось информации о результатах судебного рассмотрения этого протокола.

17 декабря судом будет рассмотрен протокол на Александра Черкасова, он касается группы ПЦ "Мемориал" в соцсети "ВКонтакте". Ян Рачинский по результатам судов в ноябре и декабре был оштрафован пять раз, следует из обновляемой сводки на сайте "Международного Мемориала".

"Мемориал" был включен Минюстом в реестр иностранных агентов в 2014 году. Попытки обжаловать причисление к "иноагентам" в судах оказались безрезультатными. Правозащитники признают, что "Мемориал" получает финансирование из-за рубежа, но отмечают, что эти деньги идут на отстаивание прав российских граждан. Видя маркировку "иностранный агент", население ассоциирует НКО с "иностранным шпионом", говорится в заявлении Правозащитного центра, опубликованном на его сайте 1 ноября. "Мемориал" считает маркировку "иноагента" "унизительной" для некоммерческих организаций вообще.