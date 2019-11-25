Глава "Международного Мемориала" повторно оштрафован на 100 тысяч

25 ноября 2019, 14:38

Суд в Москве обязал сегодня Яна Рачинского выплатить второй штраф, назначенный после проверки, проведенной ингушским Управлением ФСБ. Общая сумма штрафов "Мемориалу" по итогам этой проверки составила 1,5 миллиона рублей.

Как писал "Кавказский узел", все 20 протоколов Роскомнадзора, связанные с отсутствием на сайтах и в соцсетях Правозащитного центра "Мемориал" пометки о признании организации иноагентом, были составлены после проверки ингушского Управления ФСБ. По состоянию на 7 ноября ПЦ "Мемориал" оштрафован на 300 тысяч рублей, "Международный Мемориал" - на 900 тысяч, а председатель совета правозащитного центра Александр Черкасов и председатель правления "Международного Мемориала" Ян Рачинский - на 100 тысяч рублей каждый.

Глава ингушского "Мемориала" Тимур Акиев отметил, что участие УФСБ Ингушетии в проверке соцсетей правозащитной организации никак не объяснялось, в том числе и в суде. Он также указал, что никаких предупреждений со стороны УФСБ не было.

Тверской суд Москвы вынес решение об еще одном штрафе в 100 тысяч рублей с Яна Рачинского. Представитель Роскомнадзора отметил, что маркировать нужно любой материал. "Даже бегущую строку, если такая будет", - указал он. Защита "Мемориала" сообщила, что после проверки Роскомнадзора были промаркировали все материалы, информировало сегодня "МБХ-медиа".

Сегодняшний штраф назначен за отсутствие маркировки "иностранного агента" в Twitter-аккаунте "Мемориала". 1 декабря суд рассмотрит еще два протокола, составленные на Рачинского, передал "Интерфакс".

На сайтах "Международного Мемориала" и ПЦ "Мемориал" к 14.38 мск 25 ноября не появилось комментариев относительно сегодняшнего решения суда о штрафе. Вынесенные ранее решения по шести протоколам адвокаты "Мемориала" собирались обжаловать. Правозащитники намерены дойти до Европейского суда по правам человека.

"Мемориал" находится в реестре иноагентов пять лет

Минюст России включил ПЦ "Мемориал" в реестр иностранных агентов в 2014 году. Попытки обжаловать причисление к "иноагентам" в судах результата не дали.

Правозащитный центр "Мемориал" считает обязанность некоммерческих организаций регистрироваться в качестве иноагентов "унизительной". "«Мемориал» является правозащитной организацией, которая получает финансирование из-за рубежа, однако осуществляет деятельность на благо граждан Российской Федерации, отстаивая их права в государственных и международных судах. Видя же маркировку «иностранного агента», население ассоциирует НКО с «иностранным шпионом» или «внутренним врагом»", - заявил 1 ноября Правозащитный центр на своем сайте.