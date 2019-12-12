Задержаны 12 участников акции у парламента Грузии

12 декабря 2019, 12:15

Лидера партии "Новая Грузия" Георгия Вашадзе и еще 11 протестующих доставили сегодня в полицию, их подозревают в хулиганстве и неповиновении силовикам. Активисты требуют не утверждать кандидатов в судьи Верховного суда и не лишать полномочий оппозиционного депутата Нику Мелию.

Как писал "Кавказский узел", с 14 ноября в Грузии проходят акции протеста, вызванные провалом голосования за проект смены избирательной системы. Протестующие требуют отставки правительства, назначения внеочередных парламентских выборов и отстранения от власти лидера правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили. Два представителя движения "Посмей" 2 декабря были госпитализированы после стычки у мэрии Мцхеты после столкновения с полицейскими и сторонниками "Грузинской мечты".

Участившиеся столкновения активистов "Грузинской мечты" из числа госслужащих и оппозиционеров создают почву для обострения политического противостояния, заявили аналитики неправительственной организации "Международная прозрачность - Грузия". До определения системы будущих парламентских выборов эскалации противостояния не будет, и в будущем она также маловероятна, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи".

По данным МВД Грузии, у здания парламента задержали 12 активистов, на них составлены протоколы о мелком хулиганстве и неподчинении полиции, сообщил сегодня на своем сайте Первый канал грузинского телевидения. В числе доставленных в полицию - лидер партии "Новая Грузия" Георгий Вашадзе, информировала "Грузия Online".

Задержания начались, когда протестующие, собравшиеся на тротуаре у здания парламента, вышли на проезжую часть. Полицейские попытались оттеснить активистов, заявив, что перекрывать дорогу недопустимо. Затем протестующие попытались приблизиться к зданию парламента, преодолев полицейские кордоны. Акция продолжается, причем протестующие остаются у всех трех входов в парламент, информировало в 10.19 мск издание "Новости-Грузия".

На сегодняшнем заседании парламент должен будет утвердить кандидатов в судьи Верховного суда и рассмотреть вопрос о лишении полномочий депутата от оппозиционного "Единого национального движения" Ники Мелии. Протестующие считают, что кандидаты в судьи Верховного суда некомпетентны, и их назначение лоббирует правящая партия "Грузинская мечта".

Ранее, 23 сентября, независимые юристы на акции протеста в Тбилиси выступили против рассмотрения парламентом списка претендентов на должности судей и заявили, что отбор кандидатов проводился по клановому принципу. В частности, участие в конкурсе генпрокурора Грузии Шалвы Тадумадзе оппозиционеры расценили как желание лидера правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили контролировать судебную власть. 12 ноября народный защитник Нино Ломджария заявила, что действующие правила отбора кандидатов в судьи противоречат конституционному праву граждан занимать публичную должность и праву на справедливое судебное разбирательство.

Депутат Ника Мелия, который может лишить своих полномочий по решению парламента, 2 декабря был признан виновным в превышении полномочий по делу о попытке обанкротить банк лидера "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили. Суд назначил Мелии штраф в 25 тысяч лари (более 8,4 тысячи долларов). Ника Мелия счел решение суда политически мотивированным. На "Кавказском узле" опубликована биография Ники Мелии.

Об акциях с требованием внести изменения в избирательную систему говорится в материале "Кавказского узла" "Главное о протестах в Грузии - 2019". Новости об акциях протеста в Тбилиси и их последствиях "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Новые протесты в Грузии - 2019".