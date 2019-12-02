Грузинский министр осужден по делу о банкротстве банка "Карту"

02 декабря 2019, 10:53

Суд в Тбилиси сегодня признал бывшего министра юстиции Зураба Адеишвили виновным в попытке обанкротить банк Бидзины Иванишвили и заочно приговорил его к тюремному сроку. Второй обвиняемый, депутат Ника Мелия, оштрафован за превышение полномочий.

Как писал "Кавказский узел", в 2013 году бывший министр юстиции Зураб Адеишвили, который в октябре 2012 года покинул Грузию, был обвинен в попытке банкротства банка "Карту", принадлежавшего Бидзине Иванишвили. По версии прокуратуры, схему банкротства банка "Карту" Адеишвили разработал лично. Ника Мелия, ранее возглавлявший Нацбюро по исполнению наказаний, был обвинен по этому делу в содействии сокрытию имущества и злоупотреблении полномочиями.

Тбилисский горсуд признал Зураба Адеишвили виновным в попытке банкротства банка "Карту" и заочно приговорил его к пяти годам и трем месяца лишения свободы, сообщает сегодня "Интерпрессньюс".

Второй обвиняемый, депутат от "Единого национального движения" Ника Мелия, признан виновным лишь в превышении полномочий и приговорен к штрафу в 25 тысяч лари (более 8,4 тысячи долларов), информирует издание.

Ника Мелия счел решение суда политически мотивированным. "В течение семи лет шло это дело. Если не ошибаюсь, около 25 человек были обвинены вместе со мной. Мне предъявили обвинение в декабре 2012 года. Прошло семь лет: в отношении всех лиц был применен так называемый отвод, то есть в их отношении уголовное преследование прекратилось. Оставили только меня в этом деле, поскольку в 2014-2015 годах я активно подключился к политическим процессам", - цитирует сегодня Мелию "Sputnik Грузия".

На "Кавказском узле" опубликована биография Ники Мелии.