Правозащитники предупредили о возможности гражданского противостояния в Грузии

09 декабря 2019, 00:53

Участившиеся столкновения активистов "Грузинской мечты" из числа госслужащих и оппозиционеров создают почву для крайней эскалации политического противостояния, заявили аналитики неправительственной организации "Международная прозрачность - Грузия". До определения системы будущих парламентских выборов эскалации противостояния не будет, и в будущем она также маловероятна, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи".

Как писал "Кавказский узел", акции протеста, вызванные провалом голосования за проект смены избирательной системы, проходят в Грузии с 14 ноября. Протестующие требуют отставки правительства, назначения внеочередных парламентских выборов и отстранения от власти лидера правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили. Два представителя движения "Посмей" 2 декабря были госпитализированы после стычки у мэрии Мцхеты после столкновения с полицейскими и сторонниками "Грузинской мечты".

Стычки между сторонниками правящей партии "Грузинская мечта - Демократическое движение" и оппозиционными активистами создают опасность "крайней эскалации политических процессов", считают эксперты неправительственной организации (НПО) "Международная прозрачность - Грузия". Правозащитники отмечают, что зачастую в столкновениях принимают активное участие государственные служащие, которые совершают правонарушения.

"Полиция на них адекватно не реагирует, не задержаны лица, которые открыто совершили насилие над людьми", - говорится в отчете НПО, который имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Организация призвала участников акций протеста не выходить за рамки закона, а правоохранителей - максимально обеспечить безопасность митингующих и привлечь к ответственности всех правонарушителей.

По данным НПО, во время акций протеста, которые прошли 22 ноября в Зугдиди, Кутаиси и Батуми, были зафиксированы правонарушения со стороны госслужащих. Так, в Зугдиди мажоритарный депутат парламента от округа Мераб Кварая со своими сторонниками, среди которых были бывшие и действующие депутаты местного органа самоуправления, представители мэрии и "Грузинской мечты" не позволили оппозиционерам войти в офис партии. 28 ноября акции прошли в Гори и в Батуми 29 ноября.

1 декабря сторонники "Грузинской мечты" провели шествие в Кутаиси, по завершении которого попытались ворваться в здание оппозиционной партии "Единое национальное движение". Расследование данного факта все еще не начато, утверждают правозащитники.

2 декабря сторонники правящей партии подрались с оппозиционно настроенными активистами, проводившими акцию в центре Тбилиси. "Грузинская мечта" собрала студентов региональных вузов на концерт, проходивший вблизи от места проведения оппозиционной акции протеста. При этом полиция изначально не создала кордон, что способствовало возникновению стычки. В результате столкновений госпитализировали пять активистов, задержанных нет, отмечается в отчете НПО.

В этот же день в Мцхете перед офисом мажоритарного депутата парламента произошла драка с участием оппозиционных активистов и сотрудников мэрии. Полиция задержала семерых оппозиционеров, двое активистов были госпитализированы. Также правоохранители задержали одного активиста правящей партии по обвинению в хулиганстве и неподчинении полиции.

3 декабря перед офисом "Единого национального движения" в Зугдиди прошла акция с участием служащих госучреждений. Протестующие забросали фасад здания яйцами и вениками, а также разбили окна и двери. МВД проводит следствие по факту повреждения и уничтожения имущества.

Политологи поставили под сомнение угрозу гражданского противостояния в Грузии

Акции протеста с участием представителей правящей партии и госслужащих вряд ли перерастут в масштабное гражданское противостояние и не приведут к усугублению политической ситуации в Грузии, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи. По их мнению, международные организации должны как можно быстрее дать оценку проекту избирательной системы, разработанному оппозицией.

"Сейчас политическая ситуация зашла в тупик. Определена дата парламентских выборов - 31 октября 2020 года, но не определена система их проведения. Все идет к тому, что ситуация не изменится до тех пор, пока не определят способ проведения выборов. Грузия перешла на парламентскую модель правления, и парламентские выборы - самые главные и решающие", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" доктор политических наук Вахтанг Маисая.

Он также указал на важную роль в разрешении сложившейся ситуации "внешних сил". "Четко прорисовывается конкретный геополитический интерес России и США. Все зависит от международных партнеров, а также от того, смогут ли достигнуть консенсуса по системе проведения выборов правящая партия и оппозиция", - сказал эксперт.

При этом Маисая сомневается, что происходящие акции протеста перерастут в гражданское противостояние. Он также отметил, что нередко политические противники после стычек "вместе идут в ресторан".

"Это привычная жизнь грузинского общества, поэтому воспринимать это всерьез не приходится", - считает он.

Население "боится возвращения к власти ЕНД", на призывы партии к уличным протестам откликается только электорат партии, поэтому масштабное гражданское противостояние вряд ли возможно, отметил Маисая.

Активисты "Грузинской мечты", работающие в госструктурах, могут выходить на протесты по собственной инициативе, реагируя таким образом на оскорбления оппозиции, полагает координатор программы Международного центра по конфликтам и переговорам Заал Анджапаридзе.

Степень накала ситуации зависит от готовности "Грузинской мечты" пойти на компромисс по вопросу проведения парламентских выборов. Пока не определен способ проведения предстоящих выборов, все зависит от международного сообщества и масштабов протеста.

По словам Анджапаридзе, противостояние сойдет на нет, если правящая партия сможет переждать эту волну протестов, или оппозиция исчерпает все свои ресурсы. Если протестные акции не станут более масштабными и активным, чем сейчас, они не принесут "Грузинской мечте" никакого вреда, "кроме излишней нервозности", считает политолог.

По его словам, власти ждут оценки международного сообщества "немецкой модели" выборов, разработанной оппозицией. Компромиссное решение может быть принято, если международные организации сочтут, что данная модель "не противоречит Конституции, и окажут давление на власти страны", резюмировал Анджапаридзе.

Предлагаемая оппозицией "немецкая модель" выборов предполагает, что голоса избирателей пропорционально распределяются между кандидатами, но сохраняется мажоритарная система. При этом каждый избиратель будет иметь право на один голос, что должно исключить возможность захвата власти какой-либо политической силой. Правящая партия "Грузинская мечта" отказалась проводить выборы по пропорциональной системе.

Требование внести изменения в избирательную систему еще в июне выдвигали участники митингов в Тбилиси, отмечается в материале "Кавказского узла" "Главное о протестах в Грузии - 2019". Новости об акциях протеста в Тбилиси и их последствиях "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Новые протесты в Грузии - 2019".