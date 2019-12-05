Сотрудники госмузея в Нагорном Карабахе пожаловались на его аварийное состояние

05 декабря 2019, 03:47

Сотрудники историко-краеведческого госмузея Нагорного Карабаха пытаются привлечь молодых людей к изучению истории Арцаха, однако аварийное состояние здания не позволяет проводить в нем массовые мероприятия. Власти Нагорного Карабаха отчитались о начале строительства нового здания для музея, однако не назвали срок его сдачи.

Нагорно-Карабахский государственный историко-краеведческий музей по случаю своего 80-летия организовал межрегиональный брейн-ринг среди старшеклассников на тему «История и культура Арцаха [Нагорного Карабаха]: Музеи мира». В игре участвовало шесть команд по шесть участников из Степанакерта, Аскеранского, Мартакертского, Мартунинского, Гадрутского и Шушинского районов Нагорного Карабаха. Победила команда Мартуни, сообщил корреспондент «Кавказского узла», побывавший на мероприятии 3 декабря в Степанакертской картинной галерее.

Транспортные расходы участников интеллектуальной игры, питание и проживание в Степанакерте финансировались правительством республики, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник администрации музея. Приз не предусматривал денежного вознаграждения, однако победителям вручались грамоты и кубок.

«Мы убеждены, что изучение истории и культуры Арцаха является важной гарантией сохранения нашей идентичности, укрепления национальных ценностей, - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» старший научный сотрудник государственного историко-краеведческого музея Гоар Абрамян.

Игра проводилась для того, чтобы подчеркнуть суть музейной деятельности, повысить интерес к музеям и способствовать формированию «культуры музейного посетителя в обществе», добавил он.

Работник музея пожаловалась на невысокую зарплату

Участие в брейн-ринге необходимо, чтобы проверить свои знания по истории Арцаха, считает принявший участие в игре Араик из города Мартакерт. «Я хорошо знаю историю Армении в целом, но по истории Арцаха возникают сомнения: в школьной программе ее недостаточно. Я готовился к игре, изучая различные источники», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Араик.

В селе Аскеранского района, откуда приехала Диана и члены ее команды, нет музея, однако школьники часто группами посещают музеи в городе Шуши и Степанакерте.

Все опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" учащиеся сказали, что они не хотят работать в музее.

Школьники не хотят посвятить себя музейному делу, потому, что не в курсе, в чем оно заключается, считает научный работник историко-краеведческого музея Ермине Ованнисян. «Необходимо больше информировать, возможно, организовывать тренинги, если хотим заинтересовать их», - заявила Ованнисян.

Экскурсовод Инна Енгибарян не исключила, что музейное дело не привлекает молодых людей из-за невысокой оплаты. По словам Енгибарян, ее зарплаты ей хватает, так как пока у нее нет семьи. Экскурсовод бросила работу в школе, так как заинтересовалась деятельностью в сфере истории и культуры.

«Работая здесь, во-первых, я на практике получила знания, которые недостаточно преподавались в школе и университете. Во-вторых, музей дает возможность общаться с людьми: не только с местными, но и с иностранцами», - сообщила корреспонденту «Кавказского узла» Енгибарян.

История Нагорного Карабаха в учебных заведениях изучается недостаточно

Подобные интеллектуальные игры, как брейн-ринг, интересны для молодого поколения, считает представитель «Союза молодежи Арцаха» Бено Мирзоян. По его словам, стимулировать таким образом изучение истории и культуры Нагорного Карабаха - правильный подход. Мирзоян также заметил, что в учебных заведениях недостаточно углубленно изучают историю Арцаха, что, по его мнению, «непозволительно».

«Одной из целей нашей борьбы (конфликт в регионе с участием Азербайджана и Армении после референдума о статусе Нагорного Карабаха, по итогам которого Нагорно-Карабахская Республика 6 января 1992 года провозгласила свою независимость, – прим. "Кавказского узла") было желание вернуть свою историю и идентичность. В итоге в учебной школьной программе истории Арцаха уделяется недостаточно внимания. Более не изучается история арцахской (карабахской) войны. В университета изучение истории республики зависит от желания студента. Необходимо рассмотреть эту проблему и ввести хотя бы факультативные занятия в школах», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Мирзоян.

С этим мнением согласилась директор государственного историко-краеведческого музея Жанна Арустамян, которая сообщила, что организованный межрегиональный брейн-ринг относится к программе неформального образования.

«Тема выбрана не случайно: историю Арцаха в учебный заведениях проходят не углубленно, она включена в историю Армении, и ей отведено всего пару уроков. Программа неформального обучения нашего музея позволяет детально представить историю и культуру Арцаха», - сообщила корреспонденту «Кавказского узла» Арустамян.

По ее словам, проведение интеллектуальной игры планируется сделать традиционным, «и не только для старшеклассников, а всех желающих, которым интересна история Арцаха».

Здание музея ремонтировалось почти полвека назад

По ее словам, историко-краеведческий госмузей Нагорного Карабаха расположен в построенном в 1930-е годы здании, которое сильно пострадало во время артобстрелов Степанакерта в ходе карабахской войны. Последний раз здание ремонтировалось в 1970-х го­дах, отметила директор.

«Ежегодно мы проводим различные мероприятия, однако самые массовые вынуждены проводить вне музея - в различных залах культурных учреждений Степанакерта – потому что территория, условия, состояние здания музея опасны для большого количества людей. К примеру, под­ни­мать­ся на вто­рой этаж боль­ши­ми груп­па­ми вос­пре­ща­ет­ся: со стен и потолка сыпется пыль и пе­сок. Каждое рабочее утро сотрудники музея, от директора до технических работников, начинают с уборки витрин от пыли и песка», - рассказала Арустамян.

Она отметила, что на учете фонда музея состоят более 50 тысяч экспонатов, которые также нуждаются в особом хранении, а в самом музее де­мон­ст­ри­ру­ет­ся толь­ко 10% име­ю­щих­ся экс­по­на­тов, так как зда­ние не яв­ля­ет­ся ти­по­вым му­зей­ным. По словам Арустамян, ежегодно растет число посетителей и фонд музея. Так, в 2019 году, с 1 января по 1 ноября музей посетили почти 23 тысяч человек, из них - около восьми тысяч иностранных туристов, сообщила директор.

Филиалы ис­то­ри­ко-кра­е­вед­че­с­кого му­зея, расположенные в городах Мартакерт и Аскеран, а также в селах Бердашен и Колхозашен «также нуждаются в особом внимании, особенно в удручающем состоянии находится музей села Бердашен».

Ранее руководители краеведческих музеев в Нагорном Карабахе заявили, что здания учреждений находятся в аварийных состояниях, что угрожает экспонатам. Для восстановления музеев нужны крупные вложения, которых в бюджете нет, заявил Минкульт Нагорного Карабаха.

Для госмузея строят новое здание

С 2018 года на средства госбюджета Нагорного Карабаха в Степанакерте началось строительство нового здания государственного историко-краеведческого музея, сообщили в министерстве градостроительства республики. Здание расположено на территории, прилегающей к парку воинов-освободителей, по дороге от центральной площади «Возрождение» к центральному стадиону, отметил представитель ведомства.

«Пло­ща­дь нового трехэтажного здания составит 2,8 тысяч квадратных ме­т­ров. Предусмотрены про­стор­ные де­мон­ст­ра­ци­он­ные за­лы площадью в 260, 170 и 160 квадратных ме­т­ров, фон­до­хра­ни­ли­ще, ре­мес­лен­ная и ху­до­же­ст­вен­ная ма­с­тер­ские, ком­на­ты для про­ве­де­ния на­уч­но-ис­сле­до­ва­тель­ских ра­бот, ра­бо­чие ка­би­не­ты для ад­ми­ни­с­т­ра­тив­ной ча­с­ти, лиф­ты. Сто­и­мость про­грам­мы оценивается в 1,5 миллиарда дра­мов (более 3,1 миллиона долларов)», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» пресс-секретарь ведомства Унан Тадевосян.

По его словам, учи­ты­вая вос­тре­бо­ван­ность му­зея, «строительные работы за­вер­шатся по возможности бы­с­т­ро», однако точные сроки не назвал.