Третьяковская галерея решила вернуть Чечне утерянную во время войны картину

24 октября 2019, 11:53

Картина художника Головина снята с выставки и будет возвращена музею в Грозном, отреагировала Третьяковская галерея на сообщение коллекционера о том, что полотно было утеряно во время войны в Чечне.

Национальный музей Чечни планирует выставить в зале русской живописи утерянную во время боевых действий в Чечне картину Александра Головина "Портрет Е. Татевосяна в бедуинской повязке" после того, как ее вернет Третьяковская галерея, сообщил 23 октября директор музея Ваха Асталов.

"Это значимое событие в культурной жизни нашей республики, тем более в жизни нашего музея. [...] На протяжении 25 лет идут поиски наших утраченных в ходе военных кампаний музейных ценностей, и любая возвращенная вещь из прошлого, довоенного фонда для нас важна, тем более картина известного художника Головина", – сказал Асталов, уточнив, что дата передачи картины еще обсуждается.

Картина была утрачена, предположительно, в 1995 году, пояснил директор музея. "Установить, что она наша, удалось путем исследования всей сохранившейся архивной базы федеральных музеев по этой картине", – сказал он.

По словам Вахи Асталова, во время военных действий в Чечне было утрачено "до 90%" музейных фондов республики, более 230 тысяч экспонатов. "Сегодня в объединенном музее находится около 38 тысяч единиц хранения, из довоенного фонда у нас в настоящее время сохранилось порядка 120 картин из тысячи", – привел слова директора музея ТАСС.

Третьяковская галерея отреагировала на обращение коллекционера

О готовности передать музею в Грозном картину "Портрет Е. Татевосяна в бедуинской повязке" пресс-служба Третьяковской галереи сообщила 23 октября. Согласно официальному заявлению, размещенному на сайте галереи, картина была показана на выставке работ художника Василия Поленова, поскольку ее автор, Александр Головин – ученик Поленова. Когда стало известно, что картина могла ранее принадлежать Национальному музею Чечни, она "незамедлительно" была снята с выставки и помещена в запасник Третьяковской галереи, говорится в заявлении музея.

"Поскольку все архивы [Национального] музея сгорели во время военных действий, учетная документация на это произведение отсутствует. На настоящий момент в ходе тщательных исследований с использованием современных технических средств на обороте холста и на подрамнике не удалось обнаружить инвентарных номеров Национального музея Чеченской Республики. С учетом публикации этого произведения в 1987 году как принадлежащего собранию музея в Грозном (с которой не были знакомы научные сотрудники Третьяковской галереи, включавшие его в экспозиции временных выставок в 2014 и в 2019 годах) [...] можно с высокой долей вероятности говорить о том, что данная картина принадлежит собранию музея в городе Грозном", – сказано в заявлении.

Владелец картины в письменной форме подтвердил свое желание передать картину Национальному музею Чеченской Республики, уточнила пресс-служба Третьяковской галереи.

На присутствие картины Головина в экспозиции Третьяковской галерее обратил внимание 16 октября коллекционер Сергей Подстаницкий. "В 2014 году на выставке Головина в Третьяковке показали портрет Татевосяна. Я посоветовал музейным коллегам довести до сведения владельца истинное происхождение вещи. [...] Сегодня эта картина красуется уже на выставке Поленова!" – написал он на своей странице в Facebook.

В комментарии к этому сообщению пользователь Facebook Софья Багдасарова привела ссылку на свою публикацию на сайте издания The Art Newspaper Russia. Информация коллекционера "явилась для музея сюрпризом", сказала изданию сотрудница пресс-службы Третьяковской галереи Анна Котляр.

"Мы не приняли бы данное полотно на выставку, если бы его документы не были на 100% чистыми. [...] Данная картина действительно была на выставке Головина в 2014 году. Однако на выставке произведений из чеченского музея, которая проходила в Государственной Третьяковской галерее до чеченской войны, ее, как мы проверили, не было, то есть в другой имущественной ипостаси этот портрет у нас не находился", – привело 17 октября издание слова Анны Котляр.

Сотрудница Национального музея Чечни Милана Хадчукаева также отреагировала на запись Сергея Подстаницкого. "Спасибо за публикацию! В Национальный музей Чеченской Республики в Грозном сообщили новость о картине Головина. Изучаем этот вопрос", – написала она 17 октября в комментарии под постом коллекционера.

