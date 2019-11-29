Волгоградский палеонтолог передал в музей уникальную коллекцию орудий каменного века

29 ноября 2019, 06:06

14 артефактов эпохи раннего палеолита, два из которых являются самыми древними орудиями, обнаруженными в Нижневолжском крае, передал областному краеведческому музею волгоградский палеонтолог Александр Ярков. Коллекция Яркова станет основой для новой археологической экспозиции.

В зале "Археология" Волгоградского областного краеведческого музея (ВОКМ) 28 ноября прошла торжественная передача в музейные фонды 14 уникальных орудий времен раннего каменного века. Волгоградский палеонтолог, геолог и краевед, кандидат географических наук, действительный член Палеонтологического общества при Российской академии наук Александр Ярков передал в дар областному музею свою коллекцию каменных орудий труда, которую он смог собрать на территории Волгоградской области за прошедшие 30 лет.

Артефакты были найдены в местах стоянки неандертальцев "Сухая Мечётка", в Красноармейском районе областного центра, на склонах Мамаева кургана, в Дубовском и Камышинском районах области. Два артефакта оказались самыми древними из имеющихся в запасниках музеев Нижневолжского края. Их возраст превышает 300 тысяч лет. Это чёпер (бифас) – каменное рубило из сливного кварцита и кремниевое рубящее орудие в виде округлого лезвия.

"Вероятно, их изготовили питекантропы. Чёпер я обнаружил на территории природного памятника "Камышинские уши", а рубящее орудие в окрестностях Дубовки. Они уникальны, так как являются одними из самых древних находок в крае", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" Александр Ярков.

В коллекции Яркова также представлены дисковидный нуклеус – первичная заготовка при производстве каменного орудия труда, рубящие и режущие каменные инструменты неандертальцев. Личная коллекция волгоградского палеонтолога хранилась в запасниках музея "Эволюционной экологии и археологии" Волжского филиала Волгоградского государственного университета, музейным комплексом которого заведует Александр Ярков. Перед уходом на пенсию Ярков решил передать свою коллекцию в фонды ВОКМ. По словам учёного, ни один предмет его коллекции ранее нигде не экспонировался.

"Я ухожу на пенсию. Есть опасность, что закроют (музей "Эволюционной экологии и археологии", - Прим. "Кавказского узла"). Не буду озвучивать свои опасения по этому поводу. Поэтому и передаю свою коллекцию областному краеведческому музею", - объяснил свое решение волгоградский палеонтолог.

Александру Яркову 67 лет. Подростком он обнаружил кости мамонта и с тех пор увлёкся палеонтологией, географией и историей. Ярков закончил географический факультет Волгоградского государственного педагогического института, защитил диссертацию. Большую часть своей жизни он провел в научных экспедициях и путешествиях по области. При этом свои исследования он проводил на собственные средства. Александр Ярков - автор книги "Ожившие драконы", которую можно бесплатно прочитать в интернете. Он создатель сайта "Музеон - Палата редкостей". В музее "Эволюционной экологии и археологии" Александр Аркадьевич бесплатно проводит экскурсии и читает лекции.

"Я - человек каменного века и горжусь этим. Я верю в науку, считаю необходимым изучать историю. Краеведение сейчас у нас угасает, все занимаются поиском денег. А нужно искать людей: профессионалы уходят, и их заменить уже некем. Надо не о деньгах думать, а о душе", - заявил Александр Ярков на презентации коллекции.

"Событием исключительной важности в научной жизни Волгоградской области" назвал инициативу Яркова директор ВОКМ Анатолий Мальченко. Переданная Ярковым коллекция создаст возможности для переоборудования зала "Археологии" и открытия новой экспозиции в начале следующего года, сообщил глава музея. Эпоха палеолита в зале археологии будет представлена в виде диорамы "Стоянка неандертальцев на берегу Сухой Мечётки".

"Уникальны не только артефакты, переданные в наши фонды палеонтологом Ярковым, уникален сам Александр Аркадьевич. Почти весь фонд окаменелостей времен динозавров, вся палеонтологическая коллекция музея создана Ярковым в период его работы в нашем музее в 1980-х годах", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" заведующая отделом научно-экспозиционной работы ВОКМ Ирина Талдыкина, демонстрируя ласты плезиозавра и мезозавра. По словам Талдыкиной, их обнаружил, отреставрировал и внес в экспозицию Александр Ярков.

"Обе ласты уникальны, так как в Москве и Санкт-Петербурге они сборные. А у нас - цельные. А вот зуб мезозавра, - показывает окаменелость Ирина Талдыкина. - Его также обнаружил Александр Аркадьевич. Этот зуб мы выставляем в экспозиции впервые".

"Ярков - уникальный ученый. Он входит в "золотой запас" волгоградской науки. Он заведует комплексом музея "Эволюционной экологии и археологии" Волжского филиала ВолГУ, где проводит бесплатные экскурсии. Таких профессионалов и энтузиастов в нашем крае осталось очень мало. Мы ему очень благодарны!" - сказала Ирина Талдыкина.

На презентации коллекции присутствовали сотрудники музея, журналисты и блогеры, археологи областного научно-производственного центра по охране памятников истории и культуры, жители города.

Программист Андрей Олейников привел на презентацию коллекции Александра Яркова своего пятнадцатилетнего сына Артёма. Андрей рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что палеонтология и археология - хобби семьи. Андрей с сыном за несколько лет смогли собрать собственную небольшую коллекцию палеолитических отщепов и осколков керамики Бронзового века.

"Мы давно знаем Александра Яркова. И книгу его читали, и его сайт посещаем. С большим интересом послушали его рассказ о палеонтологии и о его коллекции. Он действительно уникальный человек. И жители нашей области должны гордиться, что он живет и работает у нас. А молодежь должна брать с него пример", - сказал Андрей Олейников.

"Этот человек воодушевляет своим энтузиазмом. Он большая умница. И бескорыстный учёный. А это большая сегодня редкость. Вот такими и должны быть люди науки", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" участница презентации, пенсионерка, представившаяся Еленой Сергеевной.

"Передача коллекции - историческое событие для нашего города. Уверен, что оно войдет потом в музейные хроники России. Артефакты, переданные Ярковым, очень ценны и с научной, и с эстетической точки зрения. Они улучшат реноме нашего города и обогатят его историю", - высказал свое мнение корреспонденту "Кавказского узла" студент Алексей Прохоров.