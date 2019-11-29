Александр Ярков и его коллекция. Фото Вячеслава Ященко для "Кавказского узла".

29 ноября 2019, 06:06

Волгоградский палеонтолог передал в музей уникальную коллекцию орудий каменного века

14 артефактов эпохи раннего палеолита, два из которых являются самыми древними орудиями, обнаруженными в Нижневолжском крае, передал областному краеведческому музею волгоградский палеонтолог Александр Ярков. Коллекция Яркова станет основой для новой археологической экспозиции.

В зале "Археология" Волгоградского областного краеведческого музея (ВОКМ) 28 ноября прошла торжественная передача в музейные фонды 14 уникальных орудий времен раннего каменного века. Волгоградский палеонтолог, геолог и краевед, кандидат географических наук, действительный член Палеонтологического общества при Российской академии наук Александр Ярков передал в дар областному музею свою коллекцию каменных орудий труда, которую он смог собрать на территории Волгоградской области за прошедшие 30 лет.

Чепер (рубило) питекантропа. Фото Вячеслава Ященко для "Кавказского узла".Артефакты были найдены в местах стоянки неандертальцев "Сухая Мечётка", в Красноармейском районе областного центра, на склонах Мамаева кургана, в Дубовском и Камышинском районах области. Два артефакта оказались самыми древними из имеющихся в запасниках музеев Нижневолжского края. Их возраст превышает 300 тысяч лет. Это чёпер (бифас) – каменное рубило из сливного кварцита и кремниевое рубящее орудие в виде округлого лезвия.

"Вероятно, их изготовили питекантропы. Чёпер я обнаружил на территории природного памятника "Камышинские уши", а рубящее орудие в окрестностях Дубовки. Они уникальны, так как являются одними из самых древних находок в крае", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" Александр Ярков.

Составное орудие каменного века. Фото Вячеслава Ященко для "Кавказского узла".В коллекции Яркова также представлены дисковидный нуклеус – первичная заготовка при производстве каменного орудия труда, рубящие и режущие каменные инструменты неандертальцев. Личная коллекция волгоградского палеонтолога хранилась в запасниках музея "Эволюционной экологии и археологии" Волжского филиала Волгоградского государственного университета, музейным комплексом которого заведует Александр Ярков. Перед уходом на пенсию Ярков решил передать свою коллекцию в фонды ВОКМ. По словам учёного, ни один предмет его коллекции ранее нигде не экспонировался.

"Я ухожу на пенсию. Есть опасность, что закроют (музей "Эволюционной экологии и археологии", - Прим. "Кавказского узла"). Не буду озвучивать свои опасения по этому поводу. Поэтому и передаю свою коллекцию областному краеведческому музею", - объяснил свое решение волгоградский палеонтолог.

Александру Яркову 67 лет. Подростком он обнаружил кости мамонта и с тех пор увлёкся палеонтологией, географией и историей. Ярков закончил географический факультет Волгоградского государственного педагогического института, защитил диссертацию. Большую часть своей жизни он провел в научных экспедициях и путешествиях по области. При этом свои исследования он проводил на собственные средства. Александр Ярков - автор книги "Ожившие драконы", которую можно бесплатно прочитать в интернете. Он создатель сайта "Музеон - Палата редкостей". В музее "Эволюционной экологии и археологии" Александр Аркадьевич бесплатно проводит экскурсии и читает лекции.

"Я - человек каменного века и горжусь этим. Я верю в науку, считаю необходимым изучать историю. Краеведение сейчас у нас угасает, все занимаются поиском денег. А нужно искать людей: профессионалы уходят, и их заменить уже некем. Надо не о деньгах думать, а о душе", - заявил Александр Ярков на презентации коллекции.

"Событием исключительной важности в научной жизни Волгоградской области" назвал инициативу Яркова директор ВОКМ Анатолий Мальченко. Переданная Ярковым коллекция создаст возможности для переоборудования зала "Археологии" и открытия новой экспозиции в начале следующего года, сообщил глава музея. Эпоха палеолита в зале археологии будет представлена в виде диорамы "Стоянка неандертальцев на берегу Сухой Мечётки".

Презентация коллекции Яркова. Фото Вячеслава Ященко для "Кавказского узла"."Уникальны не только артефакты, переданные в наши фонды палеонтологом Ярковым, уникален сам Александр Аркадьевич. Почти весь фонд окаменелостей времен динозавров, вся палеонтологическая коллекция музея создана Ярковым в период его работы в нашем музее в 1980-х годах", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" заведующая отделом научно-экспозиционной работы ВОКМ Ирина Талдыкина, демонстрируя ласты плезиозавра и мезозавра. По словам Талдыкиной, их обнаружил, отреставрировал и внес в экспозицию Александр Ярков.

"Обе ласты уникальны, так как в Москве и Санкт-Петербурге они сборные. А у нас - цельные. А вот зуб мезозавра, - показывает окаменелость Ирина Талдыкина. - Его также обнаружил Александр Аркадьевич. Этот зуб мы выставляем в экспозиции впервые".

"Ярков - уникальный ученый. Он входит в "золотой запас" волгоградской науки. Он заведует комплексом музея "Эволюционной экологии и археологии" Волжского филиала ВолГУ, где проводит бесплатные экскурсии. Таких профессионалов и энтузиастов в нашем крае осталось очень мало. Мы ему очень благодарны!" - сказала Ирина Талдыкина.

На презентации коллекции присутствовали сотрудники музея, журналисты и блогеры, археологи областного научно-производственного центра по охране памятников истории и культуры, жители города.

Режущее каменное орудие. Составное орудие каменного века. Фото Вячеслава Ященко для "Кавказского узла".Программист Андрей Олейников привел на презентацию коллекции Александра Яркова своего пятнадцатилетнего сына Артёма. Андрей рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что палеонтология и археология - хобби семьи. Андрей с сыном за несколько лет смогли собрать собственную небольшую коллекцию палеолитических отщепов и осколков керамики Бронзового века.

"Мы давно знаем Александра Яркова. И книгу его читали, и его сайт посещаем. С большим интересом послушали его рассказ о палеонтологии и о его коллекции. Он действительно уникальный человек. И жители нашей области должны гордиться, что он живет и работает у нас. А молодежь должна брать с него пример", - сказал Андрей Олейников.

"Этот человек воодушевляет своим энтузиазмом. Он большая умница. И бескорыстный учёный. А это большая сегодня редкость. Вот такими и должны быть люди науки", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" участница презентации, пенсионерка, представившаяся Еленой Сергеевной.

"Передача коллекции - историческое событие для нашего города. Уверен, что оно войдет потом в музейные хроники России. Артефакты, переданные Ярковым, очень ценны и с научной, и с эстетической точки зрения. Они улучшат реноме нашего города и обогатят его историю", - высказал свое мнение корреспонденту "Кавказского узла" студент Алексей Прохоров.

Примечание:

"Около 50 волгоградцев посетили открытие выставки городского костюма", "28 осетинских художников представили свои картины на выставке в Волгограде", "Знак памяти жертв Холокоста осквернен под Волгоградом".

Автор: Вячеслав Ященко; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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