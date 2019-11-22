Активист "Европейской Грузии" освобожден после задержания в Мцхете

22 ноября 2019, 18:47

Представитель оппозиционной партии "Европейская Грузия" обвинен в мелком хулиганстве после акции протеста у мэрии города Мцхета. Вместе с активистом задержали сторонника "Грузинской мечты".

Как писал "Кавказский узел", с 14 ноября в Тбилиси проходят акции протеста, начавшиеся после провала парламентского голосования за проект смены избирательной системы. 18 ноября силовики применили водомет и слезоточивый газ, задержав 37 активистов. При разгоне протестующих пострадали четыре человека. 20 и 21 ноября акции протеста продолжились - сторонники оппозиции в Тбилиси повесили символический замок на ограду здания правительства и пригрозили проводить подобные акции каждый четверг. Четыре активиста были задержаны на митинге перед офисом "Грузинской мечты".

Протестующие требуют отправить правительство в отставку, отстранить от власти лидера правящей партии "Грузинская мечта" Бидзину Иванишвили и назначить внеочередные парламентские выборы "при временном правительстве и в условиях независимой избирательной администрации". Требование внести изменения в избирательную систему еще в июне выдвигали участники митингов в Тбилиси, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о протестах в Грузии - 2019".

Сотрудник пресс-службы "Европейской Грузии" Торнике Диасамидзе был задержан сегодня возле мэрии Мцхеты (город в примерно 25 км от Тбилиси, центр региона Мцхета-Мтианети). Активиста обвинили в мелком хулиганстве, сообщил со ссылкой на эфир телеканала "Мтавари архи" корреспондент "Кавказского узла".

Диасамидзе задержали возле офиса мажоритарного депутата Дмитрия Хундадзе, когда пытался приклеить стикер с надписью «Заперто» на двери приемной. В МВД Грузии сообщили, что вместе с оппозиционером был задержан сторонник "Грузинской мечты" Александр Пирузашвили - во время акции протеста в Мцхета возникло противостояние между протестующими и активистами "Грузинской мечты", и задержанные были участниками этого противостояния с разных сторон.

Оппозиционеры хотели повесить на офис Хундадзе депутата замок, но активисты «Грузинской мечты» не дали им этого сделать. Между сторонами произошло несколько словесных перепалок: протестующие и сторонники правящей партии называли друг друга «рабами» Иванишвили и Саакашвили соответственно, пишет "Грузия Online".

Через несколько часов оба задержанных были освобождены под подписку, материалы их дел переданы в суд.

Символические акции протеста прошли сегодня в нескольких регионах Грузии: оппозиционеры и активисты пытались заблокировать офисы мажоритарных депутатов от правящей партии в Гурии, Аджарии, Кахетии, но им мешала полиция.

Самое серьезное противостояние произошло в офисе мажоритарного депутата спикера парламента Арчила Талаквадзе в Озургети (регион Гурия) - там оппозиционеры заняли здание и вошли в кабинет депутата, но полицейские вытеснили их на лестницу, сообщил со ссылкой на "Рустави 2" корреспондент "Кавказского узла".

Новости об акциях протеста в Тбилиси и их последствиях "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Новые протесты в Грузии-2019".