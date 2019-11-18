Оперативные учения нахчыванского гарнизона азейрбайджанcкой армии. Фото: пресс-служба армии Азербайджана https://mod.gov.az/ru/foto-arhiv-045/?gid=29228

18 ноября 2019, 08:53

Азербайджан сообщил об обстрелах двух приграничных сел

Позиции азербайджанских военных в зоне карабахского конфликта и в селах на границе с Арменией были обстреляны за сутки 25 раз, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 17 ноября Азербайджан насчитал 23 обстрела своих позиций за сутки, днем ранее - 22 обстрела. В свою очередь Нагорный Карабах 16 ноября сообщил о 210 обстрелах своих позиций за неделю.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны договорились о перемирии, однако противостояние продолжилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Режим перемирия был нарушен за сутки 25 раз, сообщила сегодня пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Позиции азербайджанских войск были обстреляны, в частности, в селах Мезем и Гызылгаджылы Газахского района. Стрельба велась с позиций, расположенных как на территории Армении, так и "близ оккупированных сел", говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", Газахский район Азербайджана граничит с Тавушской областью Армении, расположенной на северо-востоке страны.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха пока не прокомментировали на своих сайтах это заявление.

Напомним, что число обстрелов, зафиксированное в ежедневных сводках Минобороны Азербайджана, резко снизилось после того, как 28 сентября 2018 года руководители Азербайджана и Армении договорились создать механизм предотвращения нарушений перемирия. Если в сентябре 2018 года Азербайджан фиксировал от 73 до 113 обстрелов своих позиций за сутки, то с октября того же года, по данным "Кавказского узла", ежедневно фиксируются максимум три десятка обстрелов азербайджанских позиций.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан заявил о пулеметных обстрелах четырех сел", "Нагорный Карабах рапортовал о сбитом азербайджанском беспилотнике", "Азербайджан зафиксировал снайперские обстрелы в зоне конфликта".

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