Азербайджан обвинил Армению в обстрелах

17 ноября 2019, 08:46

Позиции азербайджанских военных в зоне конфликта были обстреляны 23 раза за сутки, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 16 ноября Азербайджан заявил о 22 обстрелах своих позиций за сутки. В свою очередь, Нагорный Карабах насчитал 210 обстрелов за неделю, с 10 по 16 ноября.

"Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 23 раза", - заявило сегодня Министерство обороны Азербайджана на своем сайте. По огонь попали азербайджанские позиции на безымянных высотах в Гедабекском районе, сообщило ведомство. Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с территории, которую Азербайджан считает оккупированной, следует из заявления.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха к 8.30 мск сегодня не прокомментировали это заявление на своих сайтах.