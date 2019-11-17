17 ноября 2019, 08:46

Азербайджан обвинил Армению в обстрелах

Позиции азербайджанских военных в зоне конфликта были обстреляны 23 раза за сутки, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 16 ноября Азербайджан заявил о 22 обстрелах своих позиций за сутки. В свою очередь, Нагорный Карабах насчитал 210 обстрелов за неделю, с 10 по 16 ноября.

"Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 23 раза", - заявило сегодня Министерство обороны Азербайджана на своем сайте. По огонь попали азербайджанские позиции  на безымянных высотах в Гедабекском районе, сообщило ведомство. Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с территории, которую Азербайджан считает оккупированной, следует из заявления.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха к 8.30 мск сегодня не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

После активных боевых действий с применением танков и артиллерии в апреле 2016 года стороны  карабахского конфликта заключили перемирие. Однако противостояние так не прекратилось, отмечается в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет после обострения конфликта нарушения перемирия фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". После встречи руководителей Азербайджана и Армении в сентябре 2018 года число обстрелов, которые фиксирует азербайджанская сторона, значительно снизилось.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Нагорный Карабах рапортовал о сбитом азербайджанском беспилотнике", "Нагорный Карабах передал Азербайджану тело убитого солдата", "Азербайджан заявил о пулеметных обстрелах четырех сел".

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