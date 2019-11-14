Приговор по делу о подготовке теракта в Ставрополе остался в силе

14 ноября 2019, 18:25

Верховный суд России отказался изменить приговор ставропольчанину Максиму Панченко, осужденному на шесть лет по делу о подготовке поджога детского сада и школы.

Как сообщал "Кавказский узел", 6 августа окружной военный суд в Ростове-на-Дону назначил жителю Ставрополя Максиму Панченко шесть лет колонии строгого режима. При этом Панченко и его защита просили судей об оправдательном приговоре.

Защита обжаловала приговор, однако коллегия по делам военнослужащих Верховного суда России отказалась удовлетворить апелляцию, проинформировали сегодня корреспондента "Кавказского узла" в пресс-службе суда. "Приговор по данному делу оставлен без изменений", - сказал представитель Верховного суда.

На сайте Верховного суда России по состоянию 18.25 мск 14 ноября нет данных о вынесенном приговоре. Заседание прошло сегодня, говорится в материалах электронной картотеки.

Комментариями Максима Панченко и его представителей относительно решения суда "Кавказский узел" пока не располагает.

После задержания Панченко сознался в подготовке теракта в детсаду и школе, но потом отказался от своих слов, а адвокат заявил о применении к нему недозволенных методов ведения следствия. Согласно приговору, Панченко планировал поджог образовательного учреждения в Ставрополе и самостоятельно изготовил для этого два зажигательных устройства, но реализовать план не успел, поскольку был задержан. Засекреченный свидетель заявил, что Панченко исповедовал ислам радикального толка, говорил о необходимости борьбы с силовиками, а также считал близкими взгляды "Имарата Кавказ" (организация признана террористической и запрещена в России решением суда).