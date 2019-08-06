Житель Ставрополя осужден за подготовку теракта

06 августа 2019, 17:49

Северо-Кавказский окружной военный суд сегодня приговорил к шести годам колонии жителя Ставрополя Максима Панченко, обвиняемого в подготовке теракта.

Как писал "Кавказский узел", 21-летний Максим Панченко был арестован в апреле 2018 года. После задержания он сознался в подготовке теракта в детсаду и школе. В суде подсудимый отказался признать вину, адвокат заявил о применении к нему недозволенных методов ведения следствия. На заседании суда 3 июня засекреченный свидетель рассказал, что Панченко исповедовал ислам радикального толка, говорил о необходимости борьбы с силовиками, а также считал близкими взгляды "Имарата Кавказ"*.

Согласно оглашенной в суде версии обвинения, Панченко планировал поджог образовательного учреждения в Ставрополе. Для этого, как следует из обвинительного заключения, он приобрел инструкцию для изготовления самодельных зажигательных устройств и компоненты для их изготовления, принес в свою квартиру в Ставрополе, где изготовил два зажигательных устройства, но реализовать план не успел, поскольку был задержан.

Сегодня Максим Панченко был признан виновным подготовке теракта и приговорен к шести годам колонии строгого режима, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе суда.

"Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке в Судебную коллегию по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации", - добавили в пресс-службе.

Комментариями Максима Панченко и его представителей относительно приговора "Кавказский узел" пока не располагает.

Отметим, что в суде Панченко заявил, что компоненты для зажигательных устройств были ему подброшены силовиками. В прениях и последнем слове он, отрицая вину, заявил, что "принял ислам, потому что влюбился в исламскую девушку по имени Камилла", и просил судей об оправдательным приговоре.

* организация признаны террористической и запрещена в России решением суда.