Засекреченный свидетель дал показания против Максима Панченко

04 июня 2019, 06:27

В суде по делу жителя Ставрополя Максима Панченко засекреченный свидетель рассказал, что подсудимый исповедовал ислам радикального толка, говорил о необходимости борьбы с силовиками, а также считал близкими взгляды запрещенной в России террористической организации "Имарат Кавказ".

"Кавказский узел" информировал, что 21-летний Максим Панченко был арестован в апреле 2018 года по подозрению в подготовке теракта в детсаду и школе. После задержания он сознался в подготовке теракта. По версии обвинения, Панченко хотел поджечь образовательное учреждение с помощью зажигательных бомб. Сам подсудимый на заседании 27 мая отказался признать вину, а его адвокат Виталий Княжев заявил о давлении силовиков на его подзащитного и применении к нему недозволенных методов ведения следствия.

Согласно оглашенной в суде версии обвинения, Панченко разделял идеологию запрещенной в России судом террористической организации "Имарат Кавказ", планировал поджог образовательного учреждения в Ставрополе. Для этого, как следует из обвинительного заключения, не позднее 14 апреля 2018 года подсудимый приобрел инструкцию для изготовления самодельных зажигательных устройств и компоненты для их изготовления, принес их в свою квартиру в Ставрополе, где изготовил два зажигательных устройства, но реализовать план не успел, поскольку был задержан правоохранителями.

3 июня в Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону продолжился процесс над жителем Ставрополя Максимом Панченко. Сторона обвинения начала представлять свои доказательства и с помощью видео-конференц-связи допросила трех свидетелей, находившихся в зале Ставропольского гарнизонного военного суда.

Адвокат по соглашению Виталий Княжев не смог прийти на процесс. Защитник по назначению также не явился, в связи с чем права Максима Панченко защищал другой адвокат по соглашению, оказавшийся его однофамильцем, Антон Панченко. Родственники или друзья подсудимого в суде не присутствовали, передает корреспондент "Кавказского узла", находившийся в зале суда.

В начале заседания был допрошен секретный свидетель "Хаджимурат Магомедов". Секретный свидетель давал показания, стоя в углу зала суда в Ставрополе. Участникам процесса его не было видно, голос "Магомедова" был изменен.

Отвечая на вопросы гособвинителя Гладченко, секретный свидетель рассказал, что является прихожанином мечети в Ставрополе, находящейся на улице Октябрьской. По словам "Магомедова", он являлся близким человеком для Максима Панченко, подсудимый ему доверял и поэтому открывал свои планы.

"В 2014 году он [Панченко] принял ислам изначально радикального толка… говорил мне, что ему близки взгляды группировки "Имарат Кавказ"* … говорил о необходимости борьбы с людьми, не исповедующими ислам, и называл это джихадом… называл себя украинцем… говорил, что нужно отомстить... за войну на Кавказе… выступал за отсоединение Кавказа, за шариат на Кавказе… он сочувствовал Басаеву и Хаттабу… говорил, что нужно бороться с правоохранительными органами, потому что они уничтожают верующих", - быстро отвечал на вопросы прокурора свидетель.

По словам "Магомедова", Максим Панченко рассказал ему, что хочет совершить теракт в детском саду Ставрополя, не приводя при этом подробностей. Также он поделился с секретным свидетелем своими планами уехать после теракта на Украину и попросить там политического убежища. Свидетель отметил, что пытался отговорить Панченко от совершения теракта и даже приводил ему цитаты из хадисов.

"Он [Панченко] говорил, что это хорошая месть, когда будут умирать… Я говорил ему, что «убийство одного невинного человека, это как убийство всего человечества», Панченко отвечал: «кяфиров [неверных] не жалко»… Тогда я пошел в ФСБ, так как испугался, что погибнут люди", - рассказал "Хаджимурат Магомедов".

На вопрос адвоката Антона Панченко о своей принадлежности к правоохранительным органам свидетель ответил отрицательно.

Вторым свидетелем обвинения была допрошена 23-летняя жительница Ставрополя Олеся Самарцева. В 2018 году она работала менеджером в ставропольской типографии "Ирбис" и принимала заказы на выпуск полиграфии и сувенирной продукции.

Как следует из ее показаний, в марте 2018 года к ним в типографию обратился молодой человек, представивший документы на имя Максима Панченко и попросил изготовить ему флаг размером метр на полтора для использования его во внутреннем помещении. Макет флага заказчик выслал на электронную почту Самарцевой, и, по ее словам, он представлял собой изображение двух сабель и арабской вязи на черном фоне. Усомнившись в том, что этот флаг разрешен в России, свидетель загрузила присланный макет в Интернет, и оказалось, что он представляет собой "точную копию" флага запрещенной террористической организации "Имарат Кавказ". Тогда свидетель отказала молодому человеку в заказе.

"Сабли точно две?" - спросил адвокат Антон Панченко у Самарцевой.

"Не помню. Две или одна", - ответила свидетель.

Последним давал показания Михаил Улитин, военный, 1991 года рождения, который выступал понятым во время задержания Максима Панченко в Ставрополе 14 апреля 2018 года.

Улитин, большой и высокий мужчина, с татуировками на правой руке, пришел в суд в голубой майке и шортах. Он рассказал, что утром шел вместе со своим знакомым по имени Саша заниматься спортом на родник. На улице Ленина к мужчинам подошли сотрудники полиции, предъявили удостоверение и попросили принять участие в следственных действиях. Согласившись, молодые люди прошли к месту задержания пешком.

"Я видел как люди в военной форме подошли [к Панченко], представились, попросили пройти в «Газель», сели с ним [ждать следователя], а он начал вырываться и что-то там кричать насчет Кавказа… затем приехал следователь, представился, рассказал Панченко, что почем", - рассказал Улитин.

На YouTube-канале "Сайт Ставрополя" 19 апреля 2018 года размещена видеозапись под названием "Правоохранители пресекли попытку совершения террористического акта". На видео двое людей в камуфляже и масках выводят из "Газели" молодого человека с бородой, закованного в наручники. Он вырывается и выкрикивает "Слава "Имарату Кавказ"*, Аллаху акбар!". Его ставят на колени, после чего за кадром показывают удостоверение и спрашивают, зачем он прибыл на место происшествия. "Я хотел, значит, сжечь школу и взорвать детсад", - говорит молодой человек, после чего представляется Максимом Панченко и называет дату рождения.

По его словам, после приезда следователя Панченко стал вести себя гораздо спокойнее и добровольно признался ему в том, что хотел школу "то ли взорвать, то ли поджечь". У задержанного силовики изъяли бутылку с "непонятным" цветом жидкостью, спички, нож и телефон. Как рассказал свидетель, Панченко пояснил следователю, что в бутылке "коктейль Молотова", а нож он носит, "чтобы убивать неверных".

Затем силовики вместе с Панченко проехали в его дом, дверь в который он открыл своими ключами, и изъяли там "кастрюли", в которых подсудимый готовил горючие смеси, отметил свидетель. "Он пояснял, что это все его. Что подброшено, не говорил", - заверил Улитин.

Из показаний Улитина следует, что изъятые предметы надлежащим образом упаковали, пакеты с ними подписали, печати поставили, и после этого следователь отвез их в отдел.

Отметим, что Максим Панченко, молодой человек среднего роста с нательным православным крестиком на шее, спокойно реагировал на показания свидетелей и вопросов им не задавал. В конце заседания судья Алексей Магомадов предложил подсудимому написать заявление о применении к нему недозволенных методов следствия, однако из-за отсутствия своего основного адвоката Виталия Княжева молодой человек решил отложить его составление до следующего заседания, которое состоится в 10.00 мск 14 июня.

После заседания участники процесса отказались от комментариев.

* организация признаны террористической и запрещена в России решением суда.