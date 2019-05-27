Житель Ставрополя отверг обвинения в подготовке теракта

27 мая 2019, 21:38

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону начал рассматривать дело 21-летнего жителя Ставрополя Максима Панченко, обвиняемого в подготовке теракта. По версии обвинения, Панченко хотел поджечь образовательное учреждение с помощью зажигательных бомб. Подсудимый отказался признать вину.

"Кавказский узел" писал, что 21-летний житель Ставрополя Максим Панченко был арестован в апреле 2018 года по подозрению в подготовке теракта в детсаду и школе. После задержания он сознался в подготовке теракта.

Судебный процесс по делу Максима Панченко, обвиняемого в подготовке террористического акта, начался сегодня в Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону, передал из зала суда корреспондент "Кавказского узла".

На первом заседании подсудимый - молодой человек, одетый в серую футболку и бриджи, рассказал, что родился в июле 1997 года в городе Владимире, хотя СМИ ранее называли его уроженцем Карачаево-Черкесии. До ареста жил в Ставрополе, имеет среднее образование, не женат, не судим, ранее работал машинистом в "Водоканале", под стражей находится с 14 апреля 2018 года.

Представитель прокуратуры огласил обвинительное заключение по делу Панченко. Согласно версии обвинения, молодой человек разделял идеологию запрещенной в России судом террористической организации "Имарат Кавказ", планировал поджог образовательного учреждения в Ставрополе "с целью дестабилизации деятельности органов власти, создания атмосферы общественного беспокойства и недоверия к органам власти со стороны неопределенного круга лиц".

Как следует из обвинительного заключения, не позднее 14 апреля 29018 года Панченко приобрел для реализации своего плана "инструкцию для изготовления самодельных зажигательных устройств и компоненты для их изготовления: а именно керосин, растворитель, спички охотника, стеклянные бутылки объемом 0,5 литра и иные компоненты". Все это он принес в свою квартиру в Ставрополе. Следуя инструкции, он изготовил "два зажигательных устройства объемом 0,5 литра каждое", но реализовать план не успел, так как был задержан правоохранителями, заявил гособвинитель.

По словам прокурора, одно из самодельных зажигательных устройств силовики нашли возле дома Панченко, а еще одно - непосредственно в квартире. В той же квартире были найдены иные компоненты для изготовления зажигательных бомб.

Сам Максим Панченко с предъявленным обвинением не согласился. "Нет, не признаю [вину], я невиновен. Изъятые предметы мне не принадлежат, мне их подкинули", - заявил Панченко в ответ на вопрос суда об отношении к обвинению.

На YouTube-канале "Сайт Ставрополя" 19 апреля 2018 года была опубликована видеозапись под названием "Правоохранители пресекли попытку совершения террористического акта". На видео двое людей в камуфляже и масках выводят из "Газели" молодого человека с бородой, закованного в наручники. Он вырывается и выкрикивает "Слава "Имарату Кавказ"*, Аллаху акбар!". Его ставят на колени, после чего за кадром показывают удостоверение и спрашивают, зачем он "прибыл на место происшествия". "Я хотел, значит, сжечь школу и взорвать детсад", - говорит молодой человек, после чего представляется Максимом Панченко и называет дату рождения.

"Я прошу обратить внимание, что предъявленное обвинение состоит из фраз «неустановленное место», «неустановленное время» и «неустановленный объект образования». Также прошу внимание обратить на тот факт, что 14 апреля 2018 года, когда Панченко якобы собирался совершить террористический акт, является выходным днем и объекты образования не работают. Я сомневаюсь, что возможно совершить террористический акт двумя бутылками зажигательной смеси, с причинением большого имущественного вреда, а тем более с жертвами среди мирного населения", - заявил адвокат Максима Панченко Виталий Княжев.

Адвокат также отметил, что статья о теракте предполагает наличие тех или иных требований к органам власти, а обвинение не представило доказательств, что Панченко какие-либо требования выдвигал. "Требования не были обнаружены ни в квартире по месту жительства, ни в сети интернет, хотя требования - это обязательный признак статьи 205, который отделяет ее от других составов преступления. В обвинении отсутствуют доказательства того, что вообще какие-либо объекты образования, тем более которые посещали бы люди, работали бы 14 апреля 2018 года", - отметил адвокат.

По словам защитника, в ходе следствия Панченко заявлял о давлении со стороны силовиков и "недозволенных методах ведения следствия", однако на момент передачи дела в суд никакого решения по его заявлениям вынесено не было.

Прокурор огласил заключение судмедэксперта, который не обнаружил после задержания видимых повреждений на теле Панченко. Также обвинитель огласил содержание экспертизы вещей, изъятых, по версии следствия, в квартире Панченко на улице Ленина в Ставрополе - среди них две бутылки с пробкой с маслянистой жидкостью, бутылка с этикеткой "керосин", бутылка с этикеткой "растворитель", кастрюля, лейка, трехлитровая банка и "нож с изображением паука и черепа". Эксперты МВД пришли к выводу, что две бутылки с жидкостью являются самодельными зажигательными устройствами, а жидкость внутри них представляет собой "смесь фракций нефти — бензина, керосина и дизельного топлива". Изъятый нож, как постановили эксперты, к холодному оружию не относится.

Рассмотрение дела Максима Панченко продолжится 3 июня. На следующих заседаниях стороны допросят восьмерых свидетелей обвинения. Сам Панченко намерен дать показания в конце процесса.

Адвокат Панченко Виталий Княжев подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что его подзащитный заявлял о недозволенных методах ведения следствия. По словам защитника, молодой человек намерен рассказать о давлении во время следствия на допросе в суде. Обвинение, по словам адвоката, строится "на показаниях одного засекреченного свидетеля «Хаджимурата Магомедова»" - по версии обвинения, он общался с Максимом Панченко в мечети, хотя подсудимый это отрицает.

* организация признаны террористической и запрещена в России решением суда.