Кадыров отправил своих адвокатов на защиту Рамиля Шамсутдинова

06 ноября 2019, 17:32

Адвокат главы Чечни Рамзана Кадырова Саид-Магомед Чапанов и его коллега Равиль Тугушев вылетели в Читу для защиты интересов тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, который обвиняется в убийстве восьмерых сослуживцев. Чапанов уже заявил, что будет добиваться смягчения обвинения.

Стрельба в воинской части, расположенной в поселке Горный Читинского района, произошла 25 октября. По данным следствия, в ходе инцидента рядовой Рамиль Шамсутдинов застрелил восемь человек, еще двое получили ранения. Следствие расследует дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц). Шамсутдинов арестован на два месяца. По данным Минобороны, причиной стрельбы мог стать нервный срыв у солдата-срочника из-за личных обстоятельств, не связанных с прохождением военной службы. Отец Рамиля Салим Шамсутдинов обвинил следствие в желании скрыть дедовщину в воинской части, передает сегодня РБК. Комиссия военного ведомства установила, что у Шамсутдинова был личный конфликт с одним из офицеров, а также подтвердила версию о повышенной психической нагрузке солдата, пишет ссылаясь на свои источники, издание.

О том, что адвокат главы Чечни Рамзана Кадырова Саид-Магомед Чапанов и его коллега Равиль Тугушев вылетели в Читу для защиты интересов Рамиля Шамсутдинова, рассказал их коллега Руслан Нагиев.

«Они уже вылетели в Забайкальский край. Я пока в Москве, нахожусь на процессе», — отметил Руслан Нагиев. Он отметил, что вместе они будут представлять интересы Шамсутдинова в суде, передает агентство «URA.RU».

Саид-Магомед Чапанов подтвердил, что представляет интересы Шамсутдинова, добавив, что защита будет добиваться переквалификации дела по статье об убийстве двух или более лиц, совершенном в состоянии аффекта. "Я соболезную и сочувствую родственникам погибших, и речь не идет о том, что [Шамсутдинов] избежит наказания, но квалифицировать его действия нужно по другой статье. По части 2 статьи 107 УК РФ (убийство двух и более лиц в состоянии аффекта)", - рассказал Саид-Магомед Чапанов, слова которого приводит ТАСС.

Преступление по части 2 статьи 105 УК РФ наказывается лишением свободы на срок от восьми до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо пожизненным лишением свободы, говорится в Уголовном кодексе России. Часть 2 статьи 107 УК РФ предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок.

По мнению Чапанова, Шамсутдинова могли довести до состояния аффекта. "Отец говорит, что он очень изменился, был как будто не в себе. Отец просил рассказать, что произошло, но тот не отвечал и говорил, что все будет хорошо, и он, может, останется служить по контракту. Но из разговора было понятно, что мальчик был подавлен", - пояснил Саид-Магомед Чапанов.

Как писал "Кавказский узел", ранее Саид-Магомед Чапанов представлял интересы главы Чечни Рамзана Кадырова в Южно-Сахалинском суде, оспаривая решение, по которому книга "Мольба (дуа) к Богу: ее значение и место в Исламе", состоящая из перевода аятов Корана и изречений, приписываемых пророку Мухаммаду, была признана экстремистской. Южно-Сахалинский горсуд признал экстремистским изданием эту книгу 12 августа 2015 года. Копия решения суда была распространена в Интернете и вызвала недовольство мусульман в России. После жалобы Кадырова на это решение Сахалинский облсуд отменил его. После этого Госдума приняла закон, запрещающий называть экстремистскими тексты священных книг.