Рамзан Кадыров приглашает Кокорина и Мамаева в "Ахмат" в эфире ЧГТРК "Грозный". Скриншот видео. https://newsvideo.su/video/11401868

07 сентября 2019, 12:52

Кадыров предложил Кокорину и Мамаеву реабилитировать себя в "Ахмате"

Глава Чечни поддержал решение об условно-досрочном освобождении бывшего полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и нападающего "Зенита" Александра Кокорина, предложив футболистам перейти в грозненский "Ахмат". Кокорин и Мамаев не примут приглашения, считают чеченские болельщики.

Как информировал "Кавказский узел", 8 мая суд назначил Павлу Мамаеву год и пять месяцев колонии общего режима, а Александру Кокорину - полтора года колонии. Защите не удалось добиться смягчения наказания. 6 сентября суд принял решение об их условно-досрочном освобождении 17 сентября. Просьбу футболистов об УДО поддержал и Совет по правам человека.

8 октября 2018 года во время драки с участием Мамаева и Кокорина в центре Москвы пострадали чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин, а также водитель сотрудницы "Первого канала" Виталий Соловчук. Мамаев и Кокорин были признаны виновными в умышленном причинении легкого вреда здоровью и хулиганстве. После оглашения приговора адвокаты футболистов поспорили о его справедливости, отметив, что публичный статус подсудимых во многом предрешил исход дела. Пользователи Facebook также связали суровость приговора с тем, что потерпевшим оказался чиновник.

Рамзан Кадыров после празднования 6 сентября Дня республики заочно пригласил Кокорина и Мамаева в клуб "Ахмат". "Они должны доказать и показать всему обществу, что они были виноваты, и дополнительно должны работать, забивать голы для своих клубов. А так, если они готовы, то мы примем их как за своих, дадим возможность, чтобы они играли за нашу команду", - сказал глава Чечни в эфире телекомпании "Грозный".

При этом он выразил опасение, что футболисты "потеряли форму, которую они получили за годы". "Я считаю, что нужно было сразу же их отпустить. Не сажать, а просто так оштрафовать денежно, чтобы они принесли извинения перед всеми пострадавшими и другими", - отметил Рамзан Кадыров.

Скриншот публикации Кадырова о Кокорине и Мамаеве, https://tlgrm.ru/channels/%40RKadyrov_95/683Глава Чечни посвятил футболистам и публикацию на своем Telegram-канале. "Поступок Кокорина и Мамаева осудила общественность. Конечно, это уже для них было строгим наказанием, так как привыкли к славе, любви поклонников и фанатов. И в один миг лишились всего этого! <...> Теперь нужно помочь им вернуться к нормальной жизни!" - написал Кадыров 6 сентября.

Кокорин и Мамаев прокомментировали предложение Кадырова, не сказав о своем решении. "В любом случае огромное спасибо за то, что на тот момент он (Рамзану Кадырову. - Прим. "Кавказского узла") сделал нам такое предложение. Но мы повторимся, наверное, что в любом случае мы отталкиваемся от наших клубов. Как они скажут, так и сделаем", - процитировало Александра Кокорина вечером 6 сентября издание "Говорит Москва". Павел Мамаев присоединился к словам благодарности в адрес Кадырова.

Комментарий к словам Кадырова о суровости наказания Кокорину и Мамаеву, https://www.instagram.com/p/B2FSeFDCaib/"Штрафы богатым не проблема. Пусть почувствуют наказание на своей коже", - не согласился сегодня с Кадыровым комментатор его слов в соцсети Instagram abubakarcheee. За 13 часов, по состоянию на 12.52 мск 7 сентября, публикация на странице ЧГТРК "Грозный", где был опубликован этот комментарий, набрала более 1200 "лайков" и 30 комментариев.

Предложение Кадырова вызвало скепсис у большинства комментаторов на странице клуба "Ахмат" в соцсети Instagram. "Они никогда не перейдут в "Ахмат", - заявил giskaevismail95. "Им надо как минимум полгода, чтобы набрать оптимальную форму. Зачем нам они?" - отметил idaev_radjab. "Кокорин в "Зенит" вернется, по-любому. Тем более перед Лигой чемпионов. У Мамаева еще контракт с "быками": получается, если "Краснодар" разорвет контракт с ним после закрытия, то Мамаев не сможет играть до января 2020 года", - прокомментировал a.r.d.44

Скриншот комментария относительно перехода Кокорина и Мамаева в "Ахмат", https://www.instagram.com/p/B2FC8tpHv-N/Мнения чеченских болельщиков, опрошенных корреспондентом "Кавказского узла" о возможном принятии Кокорина и Мамаева в футбольный клуб "Ахмат", разделились. "Александр Кокорин и Павел Мамаев хорошие футболисты, и если они согласятся играть за "Ахмат", думаю, клуб от этого только выиграет", - считает грозненец Ахмад.

"Рамзан [Кадыров] свою позицию озвучил, теперь дело за ними (Кокориным и Мамаевым. - Прим. "Кавказского узла"). Хорошие игроки ни одной команде не помешают", - сказал другой фанат клуба, Сулейман. Вместе с тем он выразил сомнения в том, что футболисты согласятся играть за грозненский клуб.

"Принимать оскандалившихся игроков в клуб "Ахмат" - не слишком удачная, как мне кажется, идея. Да и вряд ли они здесь приживутся. Парни привыкли к иному образу жизни, так что в нашем клубе им придется нелегко", - считает местный житель Лемма.

За 15 часов, по состоянию на 12.52 мск 7 сентября, публикация на странице fans_fcakhmat_grozny в Instagram набрала 382 "лайка" и 16 комментариев.

Примечание:

"Новый манеж для занятия футболом открылся в Краснодаре", "Жители Геленджика пожаловались на отсутствие отдыхающих из-за мундиаля", "Краснодар" обыграл "Зенит" в матче чемпионата России".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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