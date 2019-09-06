Александр Кокорин и Павел Мамаев. Фото пресс-службы ФК «Краснодар»

06 сентября 2019, 12:17

Суд решил досрочно освободить Мамаева и Кокорина

Суд в Белгородской области удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении бывшего полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и нападающего "Зенита" Александра Кокорина, осужденных по делу о драке в центре Москвы.

Как писал "Кавказский узел", 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил Павла Мамаева к году и пяти месяцам колонии общего режима, а Александра Кокорина - к полутора годам колонии. Защите не удалось добиться смягчения наказания. 4 июля футболисты были этапированы в колонию в Белгородской области. 2 августа суд зарегистрировал прошение об условно-досрочном освобождении из колонии Павла Мамаева. Его поддержали в Совете по правам человека.

8 октября 2018 года во время драки с участием Мамаева и Кокорина в центре Москвы пострадали чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин, а также водитель сотрудницы "Первого канала" Виталий Соловчук. Мамаев и Кокорин были обвинены в умышленном причинении легкого вреда здоровью и хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Мамаев также был обвинен в побоях. После оглашения приговора адвокаты футболистов поспорили о его справедливости, отметив, что публичный статус подсудимых во многом предрешил исход дела. Пользователи Facebook суровость приговора связали с тем, что потерпевшим оказался чиновник.

Алексеевский районный суд Белгородской области сегодня на выездном заседании в исправительной колонии №4, где Мамаев и Кокорин отбывают наказание, удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении футболистов. "Решение вступит в силу через десять дней, если не будет обжаловано", - цитирует пресс-секретаря суда Ирину Сазонову "Интерфакс".

Адвокат Юрий Падалко сообщил, что футболисты после выхода из колонии вернутся в спорт. "Решение суда хорошее, все ходатайства удовлетворили. Не думаю, что прокуратура обжалует это решение, ребята выйдут 17 сентября", - передает слова адвоката ТАСС.

Примечание:

"Суд подтвердил продление ареста Мамаева", "Адвокат рассказал о выявленных прокуратурой нарушениях по делу Мамаева", "Адвокат Мамаева сообщил о выплате компенсации избитому водителю". 

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

06 сентября 2019, 13:07

06 сентября 2019, 12:44

  • 1 "Умное голосование" Навального не готово к выборам в трех регионах Юга России

    Онлайн-сервис "Умное голосование" обращает внимание избирателей на реальных конкурентов кандидатов от правящей партии, рассказали в преддверии выборов в регионах юга России сторонники Алексея Навального. Тест сервиса показал его неготовность к выборам на Ставрополье, в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.

06 сентября 2019, 11:30

06 сентября 2019, 10:15

06 сентября 2019, 08:15

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи