Суд решил досрочно освободить Мамаева и Кокорина

06 сентября 2019, 12:17

Суд в Белгородской области удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении бывшего полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и нападающего "Зенита" Александра Кокорина, осужденных по делу о драке в центре Москвы.

Как писал "Кавказский узел", 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил Павла Мамаева к году и пяти месяцам колонии общего режима, а Александра Кокорина - к полутора годам колонии. Защите не удалось добиться смягчения наказания. 4 июля футболисты были этапированы в колонию в Белгородской области. 2 августа суд зарегистрировал прошение об условно-досрочном освобождении из колонии Павла Мамаева. Его поддержали в Совете по правам человека.

8 октября 2018 года во время драки с участием Мамаева и Кокорина в центре Москвы пострадали чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин, а также водитель сотрудницы "Первого канала" Виталий Соловчук. Мамаев и Кокорин были обвинены в умышленном причинении легкого вреда здоровью и хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Мамаев также был обвинен в побоях. После оглашения приговора адвокаты футболистов поспорили о его справедливости, отметив, что публичный статус подсудимых во многом предрешил исход дела. Пользователи Facebook суровость приговора связали с тем, что потерпевшим оказался чиновник.

Алексеевский районный суд Белгородской области сегодня на выездном заседании в исправительной колонии №4, где Мамаев и Кокорин отбывают наказание, удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении футболистов. "Решение вступит в силу через десять дней, если не будет обжаловано", - цитирует пресс-секретаря суда Ирину Сазонову "Интерфакс".

Адвокат Юрий Падалко сообщил, что футболисты после выхода из колонии вернутся в спорт. "Решение суда хорошее, все ходатайства удовлетворили. Не думаю, что прокуратура обжалует это решение, ребята выйдут 17 сентября", - передает слова адвоката ТАСС.