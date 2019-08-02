Мамаев попросил о досрочном освобождении

02 августа 2019, 20:21

Суд зарегистрировал сегодня прошение об условно-досрочном освобождении из колонии бывшего полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, осужденного по делу о драке в центре Москвы. Его поддержали в Совете по правам человека.

"Кавказский узел" информировал, что 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил Павла Мамаева к году и пяти месяцам колонии общего режима, а Александра Кокорина - к полутора годам колонии. Защите не удалось добиться смягчения наказания. 4 июля футболисты были этапированы в колонию в Белгородской области.

Сегодня были зарегистрированы заявления Павла Мамаева и Александра Кокорина об условно-досрочном освобождении, сообщил представитель Алексеевского районного суда Белгородской области. По его словам, дата рассмотрения этой просьбы пока не назначена, передало информагентство "Москва".

Просьбу Кокорина и Мамаева поддержал член Совета по правам человека при президенте России Андрей Бабушкин. "Надо освобождать. Если к нам обратятся, то будем содействовать", - заверил он. По словам правозащитника, "необходимые эффекты" от наказания футболистов уже достигнуты, и дальше "над людьми издеваться" не нужно, информировало РИА "Новости".

Напомним, что 8 октября 2018 года во время драки с участием Мамаева и Кокорина в центре Москвы пострадали чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин, а также водитель сотрудницы "Первого канала" Виталий Соловчук. После оглашения приговора адвокаты футболистов заявили, что на исход дела повлиял публичный статус подсудимых. Пользователи Facebook суровость приговора связали с тем, что потерпевшим оказался чиновник.

Если ходатайства об УДО не будут удовлетворены, Мамаев останется в заключении до 6 ноября, а Кокорин - до 7 декабря.