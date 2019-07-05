Мамаев и Кокорин этапированы в колонию

05 июля 2019, 06:39

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и нападающий "Зенита" Александр Кокорин, осужденные по делу о драках в центре Москвы, отправлены отбывать наказание, сообщила 4 июля ФСИН. Футболисты этапированы в колонию в Белгородской области, уточнил источник в силовых структурах.

"Кавказский узел" информировал, что 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил Павла Мамаева к году и пяти месяцам колонии общего режима, Александра Кокорина - к полутора годам колонии. 13 июня Мосгорсуд отклонил жалобы защиты футболистов. Суд апелляционной инстанции отменил приговор районного суда и вынес новый, который повторяет прежний в части сроков наказания футболистов, но по представлению прокурора немного изменен в части квалификации их действий.

8 октября 2018 года во время драки с участием Мамаева и Кокорина в центре Москвы пострадали чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин, а также водитель сотрудницы "Первого канала" Виталий Соловчук. Мамаев и Кокорин были обвинены в умышленном причинении легкого вреда здоровью и хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Мамаев также был обвинен в побоях. После оглашения приговора адвокаты футболистов поспорили о его справедливости, отметив, что публичный статус подсудимых во многом предрешил исход дела. Пользователи Facebook суровость приговора связали с тем, что потерпевшим оказался чиновник.

Осужденные Мамаев и Кокорин этапированы из Бутырского СИЗО к месту отбывания наказания, пишет со ссылкой на руководителя пресс-службы УФСИН по Москве Сергея Цыганкова Sportbox.ru.

Местом отбывания наказания Мамаева и Кокорина определена исправительная колония №4 в городе Алексеевка Белгородской области, уточняет со ссылкой на источник в силовых структурах РИА "Новости".

В колонии общего режима в Алексеевке содержатся впервые осужденные мужчины. Для организации досуга осужденных в учреждении работают библиотека и клуб, сообщается на сайте управления ФСИН по Белгородской области.

Специальные условия содержания для Мамаева и Кокорина создаваться не будут, им будут обеспечены "нормальные условия пребывания", заявил уполномоченный по правам человека в области Александр Панин. "В наших учреждениях обеспечиваются одинаковые условия для всех... Если с их [футболистов] стороны будут какие-то жалобы, нарекания, то мы немедленно отреагируем", - цитирует Панина ТАСС.

Ходатайство об условно-досрочном освобождении Мамаева будет подано после того, как защита будет уведомлена о его прибытии в колонию. Есть все основания для УДО футболиста, который во время пребывания в следственном изоляторе получил благодарность ФСИН за участие и помощь в проведении футбольного матча с участием сокамерников, пишет со ссылкой на адвоката Мамаева Игоря Бушманова "Интерфакс".

Напомним, что ранее клуб "Краснодар" сообщил о возможном расторжении контракта с Мамаевым, обратившись с соответствующим заявлением в Российский футбольный союз. Опрошенные "Кавказским узлом" юристы отмечали, что предложение уволить футболиста является законным. Президент и владелец "Краснодара" Сергей Галицкий заявлял, что не считает расторжение контракта повторным наказанием для Мамаева.