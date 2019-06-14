Мосгорсуд оставил в силе наказание Мамаеву

14 июня 2019, 05:45

Суд отклонил апелляционные жалобы защиты на приговор полузащитнику клуба "Краснодар" Павлу Мамаеву и нападающему "Зенита" Александру Кокорину, осужденным по делу о драках в центре Москвы. Защита заявила о намерении обжаловать приговор в кассационной инстанции.

Как информировал "Кавказский узел", 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил Павла Мамаева к году и пяти месяцам колонии общего режима, Александра Кокорина - к полутора годам колонии. Согласно приговору, день, проведенный в СИЗО, засчитывается подсудимым за полтора дня в колонии общего режима. 20 мая гособвинение и защита подали апелляционные жалобы на приговор. Сами футболисты надеялись на освобождение после апелляции.

8 октября 2018 года во время драки с участием Мамаева и Кокорина в центре Москвы пострадали чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин, а также водитель сотрудницы "Первого канала" Виталий Соловчук. Мамаев и Кокорин были обвинены в умышленном причинении легкого вреда здоровью и хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Мамаев также был обвинен в побоях. После оглашения приговора районного суда адвокаты футболистов поспорили о его справедливости, отметив, что публичный статус подсудимых во многом предрешил исход дела. Пользователи Facebook суровость приговора связали с тем, что потерпевшим оказался чиновник.

13 июня Мосгорсуд рассмотрел апелляционные жалобы на приговор Мамаеву и Кокорину. По итогам слушания вынесен новый приговор, сообщается в карточке дела на сайте "Суды общей юрисдикции города Москвы".

Мосгорсуд отменил приговор районного суда и вынес новый, который повторяет прежний в части сроков наказания футболистов, но слегка изменен в части квалификации их действий. Так, суд апелляционной инстанции удовлетворил представление гособвинителя, который просил уточнить квалификацию эпизода с чиновником Паком, указав пункт "а" в части 1 статьи 213 УК РФ, то есть совершение хулиганства с применением предмета, используемого в качестве оружия, пишет РИА "Новости".

Суд постановил оставить без удовлетворения апелляционные жалобы защиты, уточняет ТАСС.

Павел Мамаев в прениях заявил, что не ожидает изменения наказания.

"Восемь месяцев мы что-то просим. Просить что-то еще не хочу... Я уверен на 1000 процентов, что сегодня [13 июня] ничего не изменится. Это очередное шоу... Я рад, что процесс, наконец, заканчивается. Все устали от этого всего. Не хочется ничего просить. Должна быть какая-то логика во всех действиях. Я говорю свое мнение: мне кажется, времени, которое мы провели в СИЗО, более чем достаточно... Каждый из нас осознал свою ошибку и сделал определенный вывод", - цитирует Мамаева "Спорт24".

Защита не согласна с приговором, вынесенным апелляционной инстанцией, и будет его обжаловать, сообщил адвокат Мамаева Игорь Бушманов. "В кассационном порядке будем обжаловать и добиваться [пересмотра дела] вплоть до председателя Верховного суда, чтобы рано или поздно по этому делу состоялось законное решение", - приводит слова Бушманова "Спорт-Экспресс".

По словам адвоката, футболисты вправе уже рассчитывать на условно-досрочное освобождение, поскольку по закону они должны не менее полугода отбыть наказание. "У нас 10 июня был как раз год, как отбываем [наказание]. Основания для УДО уже есть", - считает защитник.

"Кавказский узел" также писал, что ранее клуб "Краснодар" заявил о возможном расторжении контракта с Мамаевым, обратившись с соответствующим заявлением в Российский футбольный союз. Опрошенные "Кавказским узлом" юристы отмечали, что предложение уволить футболиста является законным. Президент и владелец "Краснодара" Сергей Галицкий отмечал, что не считает расторжение контракта повторным наказанием для Мамаева.