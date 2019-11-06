Васильев раскритиковал аварийные службы за подготовку к зиме

06 ноября 2019, 13:28

Сети не выдержали обильных осадков и нагрузки, связанной с использованием электрообогревателей, заявил директор Дагестанской сетевой компании, отчитываясь о ликвидации аварии. Аварийные службы следовало заранее готовить к холодам и непогоде, указал глава республики.

Как сообщал "Кавказский узел", без электричества, по данным Дагестанской сетевой компании, оставались около 10 тысяч жителей Хасавюртовского и Дербентского районов, а также Махачкалы. В компании объяснили аварию непогодой. Аварийные работы велись со 2 ноября.

4 ноября на смс-сервис "Кавказского узла" поступило сообщение об отсутствии в Хасавюрте и электричества, и отопления. "Нам уже третий день свет не дают, отопление не работает, и это только ноябрь. Сделайте что-нибудь, пожалуйста. Хасавюрт, поселок Ветеранов, - говорилось в сообщении.

Электроснабжение полностью восстановлено, заявил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель Дагестанской сетевой компании. "Электрические сети, которые были обесточены в результате выпадения обильных осадков, запитаны в полном объеме. Последние работы по ликвидации последствий стихии были завершены еще вчера. Свет везде сейчас есть. Оставшиеся заявки носят частный характер, которые энергетики выполняют максимально оперативно", - заверили в компании.

В администрации Хасавюртовского района корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили, что подача электроэнергии во все населенных пункты муниципалитета была восстановлена еще 5 ноября. Подтвердил это и житель поселка Ветеранов, приславший сообщение на смс-сервис "Кавказского узла".

Ранее жители Хасавюрта протестовали против систематических отключений газа. 19 октября протестующие заблокировали проезд по одному из проспектов. Городские власти отчитались, что пожаловались на газовиков в правительство Дагестана. 25 октября участники схода в Хасавюрте заявили, что проблема сохраняется.

Работы затянулись из-за того, что плотная застройка затрудняет электрикам доступ к ЛЭП, отметил на совещании 5 ноября управляющий директор Дагестанской сетевой компании Владимир Сыщиков. "Доходит до того, что какие-то участки воздушных линий огорожены забором, а в выходной день бывает сложно найти собственника. В основном это относится к территории между Махачкалой и Каспийском", - сказал Сыщиков.

Помимо обильных осадков, причиной аварии стала чрезмерная нагрузка на сети, считает директор компании. С наступлением холодов местные жители стали активно использовать электрические обогреватели, пояснил он.

Аварийные службы следовало заранее привести в режим повышенной готовности, не дожидаясь массовых отключений, заявил на том же совещании глава Дагестана Владимир Васильев. "Проблемы с обеспечением электроэнергией, возникшие в минувшие выходные, связаны не столько с природными факторами, сколько с недостаточной работой на опережение. Подобные задачи нам давно известны и понятны, и решать их нужно оперативно", - процитировал корреспондент "Кавказского узла" Васильева по сообщению пресс-службы главы Дагестана.

Власти Махачкалы приняли решение начать отопительный сезон досрочно. "В связи с ухудшением погоды на заседании оперативного штаба было принято решение о предварительном запуске отопления не с планового, 12 ноября, а с уже с 1-го числа. В этот день было подано отопление в детские сады", - отчитался мэр Салман Дадаев на совещании 5 ноября, пообещав в тот же день подключить к отоплению школы и медицинские учреждения. По его словам, к 8 ноября отопление будет во всех многоквартирных домах города, говорится в сообщении на сайте главы Дагестана от 5 ноября.