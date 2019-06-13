Около четырех тысяч человек остались без света после стихии в Дагестане

13 июня 2019, 16:03

Электроэнергия отключена после сильного ветра и ливня в домах жителей Докузпаринского района. В результате стихии разрушены дороги, сообщили сегодня местные власти.

"Кавказский узел" писал о последствиях стихии в Ахтынском и Курахском районах Дагестана. В селе Хкен Ахтынского района сегодня ночью после ливня и схода селя затопило дом, проживавшие в нем три человека размещены у родственников. В Курахском районе повреждена дорога.

В результате непогоды отключена электроэнергия в селении Мискинджа Докузпаринского района. Без света остаются около четырех тысяч человек. Ночью отключения электроэнергии наблюдались и в районе, сообщается сегодня на сайте районной администрации.

"Пик непогоды в Докузпаринском районе пришелся на ночное время. Ливень сопровождался градом и сильным ветром. В результате чего селевые потоки размыли трассу республиканского значения Магарамкент-Ахты-Рутул", - говорится в сообщении.

Специалистам удалось восстановить движение на участке трассы между селениями Усухчай и Мискинджа. Однако дорожной инфраструктуре района нанесен большой ущерб, сообщила администрация. В частности, разрушены многие участки внутрипоселковых дорог в селении Мискинджа, размыты поливные каналы. "Мы сейчас занимаемся предварительной оценкой ущерба от стихии. Жертв и пострадавших нет. Специалисты занимаются восстановлением поврежденных сетей", - сообщил глава администрации села Рузмедин Канберов.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в течение дня в административном центре Докузпаринского района - селе Усухчай - без осадков, скорость ветра составляет 6 метров в секунду, температура воздуха - до 22 градусов. Ночью осадков также не ожидается, скорость ветра снизится до 5 м/с, температура - до +15. 14 июня без осадков, ветер скоростью 5 м/с, температура воздуха - до +21. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе можно корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.