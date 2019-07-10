Жители дагестанского села остались без урожая после непогоды

10 июля 2019, 21:50

Власти устраняют последствия ливневого дождя с градом и снегом в селе Чираг Агульского района Дагестана. Под удар стихии попали строения и дороги, а жители остались без урожая, сообщила районная администрация.

По данным МЧС, ливневые дожди с градом и снегом прошли в Агульском районе 8 июля. В результате стихии пострадало селение Чираг.

"Представители МЧС и администрации района выясняют последствия стихии и проводят работу для нормализации жизни села. Кроме того, в населенном пункте работают спасатели Дербентского поисково-спасательного подразделения, которые помогают местным жителям устранять последствия непогоды", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ГУ МЧС по Дагестану.

Власти района на совещании обсудили план действий для нормализации жизни в селении после непогоды, сказано в сегодняшнем сообщении на сайте районной администрации.

"На Чираг обрушились и град, и дождь, и снег. Жители потерпели убытки, не только связанные с постройками и дорогами. Они практически оказались без урожая, для которого град оказался губительным. Врио главы Закир Каидов отметил, что чирагцам должна быть оказана разноплановая помощь, в том числе и финансовая", - сказано в сообщении администрации Агульского района.

"Кавказский узел" ранее писал, что в конце июня после сильного дождя в селах Анди и Гоготль Ботлихского района оказались подтопленными 23 частных дома, также были размыты дороги.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в административном центре Агульского района - селе Тпиг - ожидается дождь при температуре воздуха +13 градусов, скорость ветра составит 5 метров в секунду. 11 июля осадков не ожидается, температура повысится до +21, ветер усилится до 6 м/с. Сервис "Погода в 600 точках Кавказа" - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. С помощью погодного сервиса, который также доступен в легкой версии, жители и гости Кавказа имеют возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза.