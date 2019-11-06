Волгоградские активисты потребовали признать нарушения при подсчете голосов избирателей

06 ноября 2019, 09:25

Члены волгоградских избиркомов заявили о нарушениях при подсчете голосов на участке №926 и потребовали признать их в суде. Районная комиссия отвергла все обвинения, сославшись на видеозаписи с участка.

Как писал "Кавказский узел", член с правом совещательного голоса УИК №926 Владимир Назаренко подал исковое заявление по поводу нарушений при подсчете голосов избирателей, суд был назначен на 5 ноября. Его поддержал и другой член комиссии Владимир Титов, который заявил, что доказательствами нарушений является имеющаяся у него видеозапись с участка.

8 сентября в Волгоградской области проходили выборы губернатора, депутатов областной думы, Урюпинской и Фроловской гордум, а также глав и депутатов сельских поселений, сообщается в справке "Кавказского узла" "Выборы-2019: главное о дне голосования на юге России". Итоги выборов в Волгоградской области были утверждены вопреки жалобам на нарушения.

Волгоградский суд приступил 5 ноября к рассмотрению административного иска от члена территориального избиркома Тракторозаводского района с правом совещательного голоса Владимира Титова и члена участковой комиссии (УИК) №926 с правом совещательного голоса Владимира Назаренко, направленного на участок от кандидата в депутаты областной думы Михаила Таранцова. Поддержать истцов на заседании пришла работавшая членом комиссии на одном из участков Наталья Аллабергенова, сообщил корреспондент "Кавказского узла". Заседание длилось почти шесть часов.

"Подсчёт голосов участковой избирательной комиссии избирательного участка №926 Тракторозаводского района Волгограда был произведён с грубейшим нарушением порядка подсчёта голосов, установленного [законом]", - говорилось в иске, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла". Так, истцы указали, что бюллетени при подсчете не показывались всем присутствующим так, чтобы можно было увидеть отметку избирателя в каждом из них. Об этом в письменном виде председателю участковой комиссии заявил в день выборов истец Назаренко, однако глава комиссии Наталья Манина ответила, что "жалобы [Назаренко] являются не соответствующими действительности по всем предъявленным их пунктам", отмечалось в иске.

Истцы потребовали в суде признать ответы участковой комиссии №926 на жалобы Назаренко незаконными и отменить их, а также признать нарушения, выявленные истцами при подсчете голосов избирателей на участке, уточнялось в заявлении.

В ходе судебного заседания истцы огласили дополнения к иску, в которых потребовали отмены итогов голосования на УИК. Однако представитель участковой комиссии Наталья Марченко заявила, что истцы не наделены таким правом. Суд встал на сторону ответчика и отказался приобщить дополнения истцов, передал корреспондент "Кавказского узла".

Истцы указали на нарушения при подсчете голосов на участке №926

При подсчете голосов на избирательном участке №926 "не был обеспечен обзор и равный доступ членов комиссии с правом совещательного голоса, с правом решающего голоса и наблюдателей", заявил в суде истец Владимир Назаренко.

Второй истец Владимир Титов, работавший на выборах более 20 лет, также пояснил в суде, что подсчет голосов на указанном участке проводился с постоянными перерывами, во время которых "председатель [УИК] выходила с телефоном в какую-то комнату, с кем-то консультировалась".

"На мои неоднократные замечания, чтобы вести подсчет в соответствии с законом, [председатель УИК] не реагировала. Были проигнорированы замечания члена вышестоящей избирательной комиссии о том, что столы для подсчета голосов должны быть установлены под видеокамерами. Они были расположены в противоположной части помещения, чтобы не было хорошо видно и слышно, что там творится. Также были проигнорированы замечания, что нужно установить не три стола, а шесть для полного обзора действий комиссии", - пояснил в суде Титов.

По его словам, бюллетени подсчитываются "перекладыванием из одной части пачки в другую, чтобы присутствующие смогли увидеть отметку в бюллетене". "Вместо этого комиссия (№926) подсчитывала бюллетени за уголки, что не предусмотрено законом. Невыполнение […] главных норм при подсчете голосов говорит о том, что подсчет производился незаконно", - заключил истец.

Пересчет, выполненный по просьбе Титова, "был выполнен с нарушениями норм закона", пояснил истец. Он также отметил, что не мог наблюдать за подсчетом голосов, поскольку доступ к столу, где шел подсчет, был перекрыт другими членами комиссии.

На заседании 5 ноября суд также исследовал предоставленные областной комиссией видеозаписи подсчета голосов на участке №926. "В общей сложности смотрели часа полтора. Сегодня также допросили двоих свидетелей [от истцов]… пять свидетелей со стороны ответчика", - рассказал Титов.

Районный избирком отверг все обвинения волгоградских активистов

На избирательном участке №926 "всем без исключения наблюдателям, а также членам комиссии с правом совещательного голоса была предоставлена возможность присутствовать при подсчете голосов, наблюдать за их подсчетом", говорилось в возражениях на административный иск, предоставленных в суд избиркомом Тракторозаводского района (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла").

"Также [Владимиру] Титову была предоставлена возможность осуществлять видеонаблюдение с места, определенного председателем УИК 926, при этом он перемещался по помещению для голосования и находился в непосредственной близости от стола, на котором осуществлялся подсчет бюллетеней, что подтверждается предоставленной избирательной комиссией Волгоградской области видеозаписью", - отмечалось в возражениях.

На видеозаписи, как говорится в документе, также видно, что истец Назаренко не мог наблюдать за подсчетом голосов, так как "сидел в стороне и не смотрел в сторону стола, на котором осуществлялся подсчет", и никаких жалоб, связанных с невозможностью наблюдать подведение итогов выборов, Назаренко в день выборов не заявлял, отмечается в документе ТИК.

Подсчет голосов избирателей производился участковой комиссией "коллективно и гласно, с обязательным участием всех ее членов", "фамилии кандидатов оглашались, сортировка бюллетеней осуществлялась путем перекладывания бюллетеней по одному". В возражениях также отмечается, что решения принятые по жалобам Назаренко "являются законными и обоснованными".

Следующее судебное заседание назначено на 11.00 мск 8 ноября. Ожидается, что после прений сторон и заключения прокурора, суд вынесет решение, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, о нарушениях на выборах 8 сентября в Волгограде также заявил наблюдатель Борис Пылин. Он предположил, что таблицы с итогами голосования свидетельствуют о подтасовках, но облизбирком счел, что существенных нарушений не было. 16 сентября Пылин потребовал в суде отменить результаты выборов депутатов по одному из округов, заявив о завышении явки на девяти избирательных участках. Однако Волгоградский облсуд отказался принять заявление Пылина и передал для проверки в управление Следкома.

Также отменить итоги выборов в Волгограде потребовал представитель КПРФ Михаил Таранцов, который направил в суд требование признать нарушения на выборах в Волгоградскую облдуму по Краснооктябрьскому одномандатному округу №13. Кроме этого, 9 октября в суде активист Валерий Котельников заявил, что во время подсчета голосов на избирательном участке 927 в Волгограде было допущено много нарушений. По словам председателя УИК №927 Ларисы Клейменовой, подсчет голосов осуществлялся по всем правилам.

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