Волгоградский избирком не увидел оснований для отмены итогов выборов

07 октября 2019, 12:19

Избирком Волгоградской области считает, что в заявлении активиста Бориса Пылина нет доказательств, достаточных для отмены итогов выборов 8 сентября на некоторых участках. Сам Пылин настаивает на пересчете проголосовавших избирателей и анонсировал обращение в Следком и Верховный суд России.

Как писал "Кавказский узел", наблюдатель Борис Пылин предположил, что таблицы с итогами голосования в Волгограде свидетельствуют о подтасовках, но облизбирком счел, что существенных нарушений не было. 16 сентября Пылин потребовал в суде отменить результаты выборов депутатов по одному из округов, заявив о завышении явки на девяти избирательных участках. Однако Волгоградский облсуд отказался принять заявление Пылина и передал для проверки в управление Следкома.

8 сентября в Волгоградской области проходили выборы губернатора, депутатов областной думы, урюпинской и фроловской гордум, а также глав и депутатов сельских поселений, сообщается в справке "Кавказского узла" "Выборы-2019: главное о дне голосования на юге России".

Волгоградское управления Следкома переадресовало заявление Бориса Пылина в областной избирком, ответ из избирательной комиссии активист, по его словам, получил сегодня. В документе говорится, что Пылин не представил доказательств завышения явки на избирательных участках №№ 403, 404, 424-430 Дзержинского района Волгограда (копия документа имеется в распоряжении "Кавказского узла").

"Протоколы об итогах голосования на указанных избирательных участках подписаны членами участковых избирательных комиссий, представляющих различные политические партии, без замечаний и особых мнений", - сообщил в ответе облизбирком, добавив, что ошибок и несоответствий в указанных протоколах также выявлено не было.

Региональная комиссия также отвергла заявление Пылина об отсутствии видеонаблюдения на избирательных участках Волгограда. "Средства видеонаблюдения применялись […] на всех избирательных участках" города за исключением участков, образованных в местах временного пребывания избирателей и некоторых участков, где голосовали военные, сообщил в ответе облизбирком.

По данным комиссии, заявление Пылина о доступе к видеозаписям на избирательных участках было подано с нарушением постановления избиркома, поэтому ему было отказано. Письмо из региональной комиссии датировано 2-м октября и подписано секретарем облизбиркома Анатолием Ярылкиным.

Согласно пунктам 4.5 и 4.6 постановления избирательной комиссии Волгоградской области №114/955 от 9 августа 2019 года доступ к видеозаписям с избирательных участков предоставляется по запросу суда, прокурора, следователя, иного должностного лица, рассматривающих уголовные или административные дела, связанные с событиями в помещении для голосования. Также видеозаписи могут запросить зарегистрированные на выборы кандидаты или объединения, а также другие участники избирательного процесса по тому избирательному участку, где они присутствовали в день голосования.

Сам Борис Пылин удивлен, что никто из кандидатов в депутаты не запросил видеозаписи с избирательный участков города. "Интересно, что было несколько сотен кандидатов в депутаты: почему ни один из них не воспользовался правом запросить видеозаписи и обратиться в суд? Получается, один я заинтересован в истине", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" активист.

Пылин настаивает на пересчете количества проголосовавших избирателей на указанных участках. "Следственное управление, судя по ответу (региональной комиссии), просто как почтовое отделение, направило мое обращение в избирком. Я собираюсь записаться на прием к руководителю следственного управления, чтобы напрямую услышать его ответ. Я прошу лишь посчитать количество подошедших к урне или хотя бы сколько человек вошло в школу", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Пылин.

По его словам, после визита к главе регионального Следкома, активист не исключает возможности обращения к главе российского Следственного комитета Александру Бастрыкину или в Верховный суд России.

Пылин также отметил, что его заявление о завышенной явке избирателей на одном из указанных участков строится на показаниях старшеклассников. "Допустим, в одной из школ, где я рядом живу, старшеклассники выступали в течение пяти часов: давали концерт во время выборов. Я с ними общался, они говорят, за эти пять часов в школу вошло не более ста человек", - сообщил активист.

На сайтах волгоградского управления СКР, а также регионального избиркома на 11.40 мск сегодня нет информации о заявлении Бориса Пылина.

Напомним, что в единый день голосования 8 сентября в Волгоградской области наблюдатели штаба Навального и представители КПРФ заявили о допущенных нарушениях, однако избирком рапортовал о легитимности выборов. Кандидат на пост сельского главы в регионе не смогла добиться отмены итогов голосования на четырех участках. О махинациях, не позволивших ему победить, заявил и кандидат в областные депутаты Михаил Таранцов. Облизбирком счел, что существенных нарушений на выборах не было.

Новости о выборах, прошедших в этом году в южных регионах России, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Выборы-2019: юг России".