Шесть бойцов из Волгоградской области убиты на Украине

Максим Бубликов, Сергей Лиштаков, Алексей Масальских, Василий Пименов, Алексей Завьялов, Александр Лебедев убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 1287 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 9 августа власти назвали имена как минимум 1281 бойца из Волгоградской области, убитого в военной операции на Украине.

Администрация Михайловки отчиталась о передаче орденов Мужества и медалей родным убитых в военной операции бойцов. Максим Бубликов, Сергей Лиштаков, Алексей Масальских, Василий Пименов, Алексей Завьялов, Александр Лебедев убиты в боевых действиях, следует из сообщения в Telegram-канале администрации от 8 августа.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1287 бойца из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.