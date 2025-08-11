×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
06:51, 11 августа 2025

Шесть бойцов из Волгоградской области убиты на Украине

Военные на СВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Максим Бубликов, Сергей Лиштаков, Алексей Масальских, Василий Пименов, Алексей Завьялов, Александр Лебедев убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 1287 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 9 августа власти назвали имена как минимум 1281 бойца из Волгоградской области, убитого в военной операции на Украине.

Администрация Михайловки отчиталась о передаче орденов Мужества и медалей родным убитых в военной операции бойцов. Максим Бубликов, Сергей Лиштаков, Алексей Масальских, Василий Пименов, Алексей Завьялов, Александр Лебедев убиты в боевых действиях, следует из сообщения в Telegram-канале администрации от 8 августа.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1287 бойца из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
23:57, 10 августа 2025
Боец из Калмыкии убит в военной операции
11:56, 10 августа 2025
Росавиация ограничила работу аэропорта в Геленджике
10:57, 10 августа 2025
БПЛА попытались атаковать объекты в Невинномысске и Ставрополе
09:55, 10 августа 2025
3
 В аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса сняты ограничения
08:58, 10 августа 2025
Минобороны отчиталось о 42 сбитых на юге страны беспилотниках
07:50, 10 августа 2025
На Кубани перед Крымским мостом вновь растет очередь
Все события дня
Новости
07:19, 9 августа 2025
Снайпер из Волгограда убит в зоне СВО
Игорь Нагавкин в зале суда. Фото предоставлено Натальей Шишлиной
01:56, 9 августа 2025
Апелляционный суд отказал правозащитнику Богдану в праве участвовать в процессе Нагавкина
08:57, 8 августа 2025
Суд не стал выносить приговор главе района в Волгоградской области
БПЛА в небе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
08:50, 7 августа 2025
Минобороны сообщило об атаках беспилотников в трех регионах ЮФО
04:55, 7 августа 2025
Следствие добавило Серенко обвинение в распространении порнографии
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
15:49, 29 августа 2024
BERG...man Tbilisi
48
Кто допустил нелегальную миграцию, должны идти сообщниками по каждому делу: Аксёнов. О ком речь?
Фото
17:55, 20 августа 2020
BERG...man Tbilisi
74
Состояние Алексея Навального. Резонанс и вангование вокруг произошедшего. Ваше мнение?
Все блоги
Справочник
Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении летом 2025 года

Колонна грузинских танков. Фото: http://news.siteua.org/Мир/25258/ Пятидневная война (8-12 августа 2008 года)

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Блогеры
Фото
15:49, 29 августа 2024
BERG...man Tbilisi
48
Кто допустил нелегальную миграцию, должны идти сообщниками по каждому делу: Аксёнов. О ком речь?
Фото
07:14, 24 августа 2024
BERG...man Tbilisi
30
Захват заложников "дружбойнародов", без национальности и религии и риторические вопросы, "царю"?
Фото
16:41, 16 мая 2021
BERG...man Tbilisi
31
Сочи в еврокубках! Пента-трик Дзюбы. Боевая ничья Ахмата. Итоговая таблица РПЛ
Фото
12:53, 6 апреля 2021
BERG...man Tbilisi
50
Дамба через Каспий? Манилов вновь вздрогнул от удивления
Фото
07:58, 23 марта 2021
Ветер с Апшерона
15
Наши предки в прежнем времени были не так красивы, как мы представляем
Аналитика
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
Темы дня
Обрыв канатной дороги в Нальчике. 8 августа 2025 г. Фото: ГУ МЧС России по КБР
11 августа 2025, 09:54
Трое пострадавших при обрыве канатной дороги в Нальчике остаются в больницах

Эвакуация посетителей канатной дороги в Нальчике. Фото: МЧС по Кабардино-Балкарии.
08 августа 2025, 19:44
Не менее пяти человек пострадало при обрыве канатной дороги в Нальчике

Александр Аблаев. Фото: Объединенная пресс-служба судов Москвы / Telegram
08 августа 2025, 16:56
Полицейский из Краснодара сознался в сливе информации сотрудникам "Базы"

Бахтияр Гаджиев. Фото: https://www.yeniavaz.com/ru/news/207690/бахтияр-гаджиев-продолжает-голодовку
08 августа 2025, 13:14
Родственники добиваются медицинской помощи осужденному в Азербайджане Бахтияру Гаджиеву

Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали "обнулить"
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Показать больше