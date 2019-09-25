Активист Борис Пылин. Фото: кадр видео Борис Пылин Зачем выбирать депутатов?!https://www.youtube.com/watch?v=MomRXV_c-fI

25 сентября 2019, 10:54

Суд в Волгограде переадресовал следователям заявление об отмене итогов выборов

Волгоградский областной суд отказался принять заявление активиста Бориса Пылина с требованием отменить итоги выборов по одномандатному округу. Заявление будет передано для проверки в управление Следкома, пояснили в суде.

Как писал "Кавказский узел", в день голосования наблюдатели штаба Навального и представители КПРФ заявили о нарушениях на участках в Волгоградской области, однако избирком рапортовал о легитимности выборов. Кандидат на пост сельского главы не смогла добиться отмены итогов голосования на четырех участках. О махинациях, не позволивших ему победить, заявил и кандидат в областные депутаты Михаил Таранцов. Таблицы с итогами голосования в Волгограде свидетельствуют о подтасовках, предположил наблюдатель Борис Пылин. Облизбирком счел, что существенных нарушений не было. 16 сентября Пылин потребовал в суде отменить результаты выборов депутатов по одному из округов. Он заявил о завышении явки на девяти избирательных участках.

8 сентября в Волгоградской области проходили выборы губернатора, депутатов областной думы, урюпинской и фроловской гордум, а также глав и депутатов сельских поселений, сообщается в справке "Кавказского узла" "Выборы-2019: главное о дне голосования на юге России".

Борис Пылин 24 сентября получил определение суда об отказе принять административное заявление с требованием отмены итогов голосования на выборах депутатов облдумы по Дзержинскому одномандатному округу №14. При этом в определении суда, датированном 18 сентября, сказано, что "отказ в принятии административного искового заявления препятствует повторному обращению в суд с таким же заявлением". Суд решил направить заявление Пылина в Следственное управление Следственного комитета по Волгоградской области для проведения процессуальной проверки, следует из документа, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

По словам Пылина, он получил определение на трех листах. "Там поясняется, что, согласно административному кодексу о правонарушениях, подать такой иск имеет право либо кандидат, который выдвигался по этому округу, либо общественное объединение, которое выдвинуло кандидата по этому округу, а я таким правом не обладаю, - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". - В принципе суд не мог принять мое заявление и поступил правильно. По закону подать такой иск могли лидер обкома КПРФ или глава фракции КПРФ в облдуме Алексей Буров, но они этого не сделали".

При этом, по мнению Пылина, на выборах было "совершено преступление". "Я не сдаюсь, я очень доволен решением областного суда, что он официально направил заявление в следственное управление. В ближайшее время я подойду в управление и узнаю, как обстоят дела", - сказал он.

На сайте регионального управления Следкома сегодня к 10.20 мск нет информации о поступлении из суда заявления активиста.

Новости о выборах, прошедших в этом году в южных регионах России, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Выборы-2019: юг России".

Примечание:

"Сторонница Навального в Волгограде доставлена на допрос", "Умное голосование" дало заметные результаты лишь в одном регионе юга России", "Пять партий прошли в волгоградскую облдуму".

Автор: Татьяна Филимонова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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