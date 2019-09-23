Голосование на избирательном участке в Волгограде. Фото Татьяны Филимоновой для "Кавказского узла"

23 сентября 2019, 11:12

Волгоградский кандидат в депутаты потребовал отменить итоги выборов

Представитель КПРФ Михаил Таранцов направил в суд требование признать нарушения на выборах в Волгоградскую облдуму по округу №13, рассказал сегодня сам Таранцов. Активист Валерий Котельников также обратился в суд с требованием пересчета голосов на одном из участков.

Как писал "Кавказский узел", в день голосования 8 сентября наблюдатели штаба Навального и представители КПРФ заявили о нарушениях на выборах в Волгоградской области, однако избирком признал итоги выборов. Кандидат в депутаты облдумы от КПРФ Михаил Таранцов, проигравший выборы конкуренту из "Единой России", 11 сентября на пресс-конференции рассказал о нарушениях в ходе голосования.

По словам Таранцова, "Партия пенсионеров" заявила кандидата с фамилией Таранцев, который оттянул на себя четверть голосов Таранцова. Он отметил, что еще 1300 бюллетеней были признаны недействительными, поскольку в них напротив фамилии Таранцева стояла зачеркнутая галочка, а еще одна галочка - напротив фамилии Таранцова.

Михаил Таранцов обратился в суд с требованием отменить итогов выборов по Краснооктябрьскому одномандатному округу №13, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" Михаил Таранцов, уточнив, что Волгоградский облсуд зарегистрировал его заявление.

"Результаты голосования не позволяют установить истинное волеизъявление избирателей. В период выдвижения по нашему округу был выдвинут "Партией пенсионеров" кандидат с фамилией Таранцев, человек из Волжского... Этот человек, который никак себя не проявлял в ходе предвыборной кампании, набрал примерно 25% голосов от количества избирателей. Плюс 1300 недействительных голосов. Почти все они были испорчены по одной схеме - человек ставил галочку у фамилии Таранцева, потом понимал, что ошибся, и ставил галочку у фамилии "Таранцов", - рассказал бывший кандидат.

Административным ответчиком по иску выступает облизбирком и ТИК Дзержинского района, заседание назначено на 10.00 мск 15 октября, уточнил Михаил Таранцов.

Иск в суд Тракторозаводского района Волгограда подал и работавший на участке №927 член комиссии с правом совещательного голоса Валерий Котельников.

По его словам, заседание назначено на 10.00 мск 9 октября. "Я требую пересчета голосов и признания неправомочными действий председателя УИК в отказе принять жалобу. Суд уже запросил облизбирком о предоставлении видеозаписи процесса подсчёта голосов", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Валерий Котельников.

Комментариями представителей избирательных комиссий и "Партии пенсионеров" относительно позиции Таранцова и Котельникова "Кавказский узел" пока не располагает.

8 сентября в Волгоградской области проходили выборы губернатора, депутатов областной думы, Урюпинской и Фроловской гордум, а также глав и депутатов сельских поселений, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы-2019: главное о дне голосования на Юге России".

Новости о выборах, которые проходят этой осенью в южных регионах России, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Выборы-2019: Юг России".

Примечание:

"Таранцов связал увольнение с оглаской нарушений на выборах в Волгоградской области", "Участники пикетов в Волгограде выступили за честные выборы", "Бочаров остался губернатором Волгоградской области".

Автор: Татьяна Филимонова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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